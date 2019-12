‚Vážně mi za to ten dort stojí?‘ Britští vědci chtějí, aby byl na obalech údaj o cvičení

Britští vědci si myslí, že by na obalech měl být uvedený údaj o tom, za jak dlouho člověk spálí kalorie z dané potraviny. Značně by to podle nich omezilo obezitu. „Mohlo by to ale mít velmi špatný dopad na lidi trpící poruchou příjmu potravy či na osoby, které jsou k těmto poruchám náchylné,“ uvedl Tom Quinn z nadace Beat, která takovým lidem pomáhá. Londýn 21:48 11. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čokoládový dort (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Na obalech potravin by kromě tabulky s energetickou hodnotou měla být také informace o tom, kolik pohybu je třeba k tomu, aby byly tyto kalorie spáleny. Navrhla si to skupina britských vědců. Podle nich by takové označení pomohlo lidem jíst zdravěji a snížit nadměrný energetický příjem na doporučené hodnoty. S odvoláním na studii publikovanou ve vědeckém časopisu Journal of Epidemiology and Community Health o tom ve středu informoval zpravodajský web BBC.

Autoři studie jsou přesvědčeni, že pokud by lidé věděli, že například ke spálení kalorií v pizze jsou zapotřebí čtyři hodiny chůze a 22 minut běhu pomůže spálit kalorie obsažené v čokoládové tyčince, uměli by si lépe představit, jakou má jídlo energetickou hodnotu. To by prý přispělo ke zdravějšímu stravování.

Poznatek vědců z univerzity v Loughborough se opírá o další studie, které zkoumaly dopady tohoto typu označení potravin. Vědci dospěli k závěru, že označení obsahující informaci o cvičení by mohlo pomoci snížit průměrný kalorický příjem jedince o až 200 kalorií denně. Na první pohled se číslo nezdá vysoké, podle studie by to ale výrazně pomohlo v boji s obezitou.

‚Není to o držení diet‘

Muži potřebují v průměru přijímat zhruba 2500 kalorií denně, ženy 2000 kalorií. Pokud má člověk dlouhodobě větší kalorický příjem než výdej, ukládají se přebytečné kalorie do tukových zásob a vede to k obezitě, poznamenal BBC.

„Zajímají nás různé způsoby, jak přimět veřejnost, aby se okolo jídla lépe rozhodovala a věnovala se více fyzické aktivitě,“ uvedla vedoucí studie Amanda Daleyová. Podle ní si lidé často myslí, že konzumují méně kalorií, než je tomu ve skutečnosti. „Není to o držení diet… Cílem je lidi poučit o tom, že jídlo, které konzumují, má energetickou hodnotu a mohou si pak sami říct: ‚Opravdu chci dvě hodiny běhat, abych spálil/a ten čokoládový dort? Vážně mi za to ten dort stojí?‘,“ řekla.

Možnost takového označování potravin ale také vyvolává obavy z možného ohrožení osob s poruchou příjmu potravy. „Ačkoliv si uvědomujeme nutnost snížit míru obezity, označovat takto jídlo by mohlo mít velmi špatný dopad na lidi trpící poruchou příjmu potravy či na osoby, které jsou k těmto poruchám náchylné,“ uvedl Tom Quinn z nadace Beat, která takovým lidem pomáhá. „Víme, že mnoho lidí s poruchou příjmu potravy cvičí příliš, takže pokud by se jim řeklo, kolik mají cvičit, aby spálili kalorie, mohlo by to jejich symptomy ještě zhoršit,“ doplnil.