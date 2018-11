Jak pečou Angličanky štrúdl? Jednoduše, moderně a méně tučně

České a moravské pečení je vyhlášené, umíme perfektně všechny tradiční koláče, buchty, bábovky a sladké zákusky. Jsme ale i historickou součástí známého dezertu jménem štrúdl. Mám na mysli především jablečný tažený štrúdl, jehož kořeny leží v rakousko-uherské monarchii. Dnes si ho přivlastnily především vídeňské kavárny a pyšní se tím, že ho umí nejlépe upéct i servírovat s neslazenou šlehačkou. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 14:30 10. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hotový a upečený štrúdl | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Štrúdl má za sebou bohatou historii, první zapsaný recept byl nalezen v záznamech z roku 1696 ve Vídeňské městské a zemské knihovně. Obliba štrúdlu vysoce vzrostla v období habsburské a později rakousko-uherské monarchie. Právě u štrúdlu z taženého těsta můžeme rozpoznat patrný vliv Otomanské říše kvůli nemalé podobnosti s tureckým hříšně sladkým zákuskem jménem baklava, na který se používá velmi tenké těsto, které známe pod názvem filo.

Otomanskou říši máme zafixovanou jako bojovníky se zahnutými šavlemi a turbany na hlavě – a hle, ono tam bylo i sladce.

Těsto filo? Základ evropského taženého těsta

Jde vlastně o jednoduché těsto z mouky, oleje, soli a vody, které vám dá trochu zabrat při přípravě a hlavně pak při tažení do větších rozměrů s až milimetrovou tloušťkou, aby poté mohlo být zarolováno nebo překládáno s lahodnou náplní uvnitř. Těsto zvané filo (neboli lísteček) patří především ke kuchyni Balkánu a Středního Východu a lze ho považovat za základ evropského taženého těsta typického pro štrúdl.

U nás, stejně jako v Rakousku a Německu, pečeme štrúdl převážně z taženého těsta, které si s radostí i trochou námahy a času můžeme připravit doma, protože chceme, aby byl lehounký a plný jablek. Spěcháme-li, koupíme již hotové listové těsto a často tato tučnější varianta štrúdlů převládá. Jednou za čas prostě musíme zahřešit a štrúdl je k tomu úplně nevinnou příležitostí.

Štrúdl v Británii?

Štrúdly jsou v Británii k mání v každém supermarketu. Kromě klasických jablečných obsahují i směsi lesního ovoce a opět jsou z listového těsta, mražené a k dopečení doma. Rychlost a jednoduchost vyhrává.

Angličanky jsou zručné při přípravě známého ‚cornish pastry‘, tedy kapes z listového těsta tak akorát do ruky, které se tradičně dávaly do práce horníkům v Cornwallu a plnily se především masem, ale i na sladko jablky. Pravý štrúdl je jim ale spíše vzdálený. Vědí, že těsto na něj má být tak tenké a průsvitné, že přes něj můžete číst Timesy.

A pokud se Angličanky do štrúdlu pustí doma, měl by být rychle hotový, ne moc tučný, ale hlavně delikátní tak, jak ho představují ve Waitrose. Myslím, že z hotového těsta filo, které u nás seženete už všude, je to přesně podle jejich představ. Má daleko menší kalorickou hodnotu než těsto listové, vlastně je téměř bez tuku, a nemusíte se obávat, že by se vám při rozvalování a tažení protrhlo.

Je dokonce tenčí než klasické tažené a navíc má nespornou výhodu, že už je nakrájené na plátky. Jen vyměňte jablka za hrušky, ovoňte rumem a rozinkami a pochutnáte si také. Ta rumová příchuť je taková naše záludnost, muže moc na sladké nenalákáme, ale sladké rumové má docela dobrou šanci.

Hruškové mini štrúdly z těsta filo Ingredience (na 2 středně velké plechy na pečení) 1 balení filo těsta (250 g, asi 7 plátků 30 x 40 cm)

6 velkých zralých hrušek

100 g rozinek

šťáva z 1 citrónu

2 lžíce rumu

4 lžíce světlého třtinového cukru

3 lžíce mleté skořice

100 g nesoleného másla Postup: Nejdříve si připravíme náplň. Rozinky namočíme do rumu a necháme chvilku v misce macerovat. Oloupeme hrušky, rozkrojíme je na čtyři kusy, vykrájíme jádřince a čtvrtky ovoce nakrájíme na kousky asi 1 cm velké, které přendáme do velké mísy. Zakapeme citrónovou šťávou, přidáme 2 lžíce cukru a skořici, okapané rozinky a vše smícháme. Předehřejeme si troubu na 200 °C, horkovzdušnou na 190 °C. Vyjmeme z balíčku filo těsto a přendáme celý balík na suchou a čistou plochu kratší stranou k sobě. Pracujeme rychle, aby těsto neoschlo. Rozpustíme si máslo a potřeme jím první plát těsta. Ke kratšímu okraji odspodu asi 2 cm od kraje dáme asi 4 lžíce připravené náplně asi na 1 cm od okrajů těsta, a pak zarolujeme až k hornímu okraji těsta. S okraji si starost nedělejte, nechte je, jak jsou. Ostrým nožem rozkrojíme závin na poloviny a přeneseme je na plech vyložený papírem na pečení. Takto pokračujeme, dokud nebude plech plný. Každý kousek těsta ostrým nožem na 2 až 3 místech nařízneme, aby mohla unikat pára. Všechny záviny potřeme rozpuštěným máslem, zasypeme lžící cukru a dáme do trouby péct asi na 15–20 minut, dokud nebudou lehce do zlatova. Dále pokračujeme stejně na další plech. Servírujeme asi po 10 minutách, nejlépe chutnají teplé.