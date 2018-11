Co všechno můžeme řešit u oběda?

Pozoroval jsem jednoho chlapíčka, jak je sám v restauraci: sedí proti oknu a pozorně, soustředěně jí. A hned vedle něj klábosily dvě ženy v nejlepších letech a také jedly, jenže přitom spolu pořád mluvily.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chodíte na oběd raději sami nebo s rodinou? A o čem si pak při jídle povídáte?

Je dobré debatovat při jídle, nebo se raději soustředit? Je vlastně lepší jít na oběd sám a být jen já a moje jídlo, nebo to pojmout jako společenskou záležitost a konverzovat? Kdo ví? Každopádně já osobně mám při jídle rád svůj klid, ale současně si užívám příjemnou společnost.

Co ovšem nesnáším, je řešení nějakých zásadních problémů. Nebo když jíme a jsme na někoho zlí, sprostí, neurvalí... Jídlo v té chvíli přestane existovat a u stolu probíhá tichá válka. Můj žaludek se může zbláznit! Bolí, zpěčuje se a trápí mne pak celý den. Vychovává mne, abych si konečně zapamatoval, že při jídle se nemají řešit žádné negativní věci!

No, a proto vám teď nabízím ideální večeři: Při předkrmu si jen tak lehce popovídejme o svých posledních zážitcích, při polévce můžeme nenuceně probrat rodinné záležitosti, jako kdo je zdráv a komu je třeba s něčím pomoci, můžeme si i maličko postesknout, ale nezacházel bych do velkých podrobností.

Káva a dezert

S hlavním chodem bych to nechal na situaci, ale doporučuji se soustředit spíše na spokojené mručení, občasné lehoučké mlasknutí. Komentáře by se měly točit kolem kvality masa, zda je dost propečené, co omáčka, zda ladí dobře, a možná bychom si mohli dopřát sklenku vína a když už se řeč nějak vzdálí od jídla, tak jediná přípustná témata jsou: Jak nám to tráví? Co máme rádi večer k pití? Jaké preferujeme snídaně?

Co připravit dětem do školy ke svačině? Čaj v termosce, vícezrnné pečivo, zeleninu či mandle Číst článek

Nakonec přichází káva a dezert. Pokud jsme si celé stolování prozatím užívali, tak si to hlavně nyní nesmíme pokazit! Je třeba vybrat dezert, který vhodně završuje vše, co jsme do té chvíle snědli. Pokud to byla kachna na sladko, tak raději jen hořkou kávu, ale pokud to bylo masnější, tak spíše vodový sorbet než smetanovou zmrzlinu nebo hutný dortík.

Já mám nejraději jednu jedinou malou pralinku z hořké čokolády, může mít nějaký skrytý poklad uvnitř, ale hlavně jde o tu opravdovou čokoládu a pak černou kávu. Tu ovšem zvládnu jen přes den, večer nikdy. Místo kávy je večer lepší digestiv, nebo úplně nejlépe procházka alespoň půl kilometru pěšky – to se potom bude hezky spát!