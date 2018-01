Květiny na talíři, houby pro dlouhověkost nebo exotická zelenina. Trendy v jídle pro rok 2018

Odborníci si myslí, že květiny už nebudou mít pouze roli dekorativní, ale více se stanou jedlou součástí pokrmů.

Budeme konzumovat ibišek, levanduli, bezové květy a třeba i sedmikrásky. Konečně, ty si můžeme natrhat v létě na louce zdarma. Káva, čaj nebo koktejly zvané smoothies budou doplněny třeba zázračnou houbou reishi, která má údajně vliv na dlouhověkost. Kdo by to nechtěl?

Čínská medicína ji využívá 4000 let a u nás se dá dnes sehnat v mnoha lékárnách. Kuchyně perská, izraelská, marocká, syrská a libanonská, ty prý budou na výsluní pozornosti světových šéfkuchařů.

Požadavkem doby je srozumitelně popisovat na obalech potravin co se skrývá uvnitř. Žádné záhady, ale jasné a férové informace! Chceme vědět, jak byly suroviny vypěstovány a zda se jim dá věřit. Jestli zvířata byla chována na pastvinách nebo ve stájích, jak byla krmena a jestli žila klidným životem a odešla ze světa na náš talíř bez stresu.

Trendem doby zůstává nadále minimalizace plýtvání. Na naší planetě se stále znehodnocuje téměř 40 procent jídla a potravin. Obrovský potenciál se otevírá v oblasti kvašené, nakládané, kysané neboli fermentované zeleniny typu korejského kimčchi. Má vynikající vliv na naše trávení.

No a u nás i nadále frčí pivní speciály, malá bistra a hospůdky, kde vaří kvalitní typickou českou kuchyni. Malé pivovary a domácí limonády vyráběné přímo v restauracích z čerstvé máty přes áronii až po okurkovou, domácí bylinky, lokální řezníci.

Velkým světovým trendem, tedy především v zemích s větším výskytem nadváhy, kam také patříme, tak tam budou kulinární trendy tlačit proti obezitě. Co tedy máme jíst? No, v podstatě vše, co nám chutná a co si naše tělo žádá. Zdravých surovin a superpotravin máme na trhu už docela dost, abychom je nějak rozumně mohli zkombinovat s těmi řekněme méně zdravými.

Ale rozhodně vůbec nebude vadit, když budeme jíst méně, menší porce a raději vícekrát denně než se nacpat k prasknutí jen třikrát za sebou… Jak tomu, bohužel, celoročně velmi často bývá.