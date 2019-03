Ropucha v díře. Skvělé anglické jídlo s duchařským nádechem má originální historii

Uznávám, že pojmenování této klasické pochoutky z Britských ostrovů nezní nijak vábně; zpočátku provokovalo, časem se zažilo, aby nakonec zdomácnělo. Než si jídlo z britských klobásek a yorkshirského těstíčka připravíme, zjistíme, že i tento recept s originálním názvem Toad in the hole má svou originální historii. Gastroglosa Dagmar Heřtové Londýn 10:32 23. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jídlo z britských klobásek a yorkshirského těstíčka se jmenuje Toad in the hole. | Foto: Dagmar Heřtová

Proč zrovna ropucha

Původ názvu tohoto skvělého jídla se jenom předpokládá a není nijak zvlášť doložen. Ovšem zdomácněl a pokrmu svou zvláštností vlastně i prospívá a přidává na popularitě. Angličané prostě mají osobitý smysl pro humor, který není zase tak daleko od našeho. My také pojídáme utopence a nikdo se nad tím nepozastaví.

Vychází z výsledného jídla, který je po vytažení z trouby sice úžasně pohledný, ale zapečené a částečně zakryté klobásky či maso prý připomínají schovanou žábu číhající na okolo letící mušku.

Jídlo se připravovalo ve skoro dnešní podobě už někdy od 18. století a byla to taková z nouze ctnost. Chudé rodiny měly jedinou jistotu: že byly početné a stále hladové. Masa bylo jako šafránu, o kterém jsem psala nedávno, a hladové žaludky bylo potřeba nasytit.

Maso se tedy „nastavilo“ těstíčkem, které bylo známé už hodně dlouho, vše se společně zapeklo a na talíři se porce zalila hladivou, tmavou omáčkou, zůstanu-li na domácí půdě, tedy „gravy“. Původně se zapékalo poměrně nekvalitní maso, klidně i holubi, ledvinky či lepší vnitřnosti, až se do dnešní doby vše ustálilo používáním „sausages“, tedy britských klobásek. Jenom podotknu, že britští mistři gastronomie vám tuhle pochoutku připraví klidně i z kachních stehýnek.

Ropuchy na greenu

Je známo, že Britové milují duchařské záhady a vymýšlejí si různé legendy, především pro pobavení společnosti. Recept „Toad in the hole“ si již dávno žil svým životem, když se objevila legenda z městečka Alnmouth v hrabství Northumberland.

Zapečené klobásky doplní hebká tmavá omáčka. | Foto: Dagmar Heřtová

Přímořské městečko leží na severovýchodě Anglie hned u Skotska a protéká okolo něj řeka Aln. Její okolí je dost divoké, příroda je ponechána sama sobě, ale i tady je golfové hřiště, no a na něm to prý vše vzniklo. Toho památného dne neznámého roku panovaly pro ropuchy krátkonohé tak příznivé životní podmínky, že se přemnožily a klidně si poskakovaly i po golfovém greenu.

Jeden z golfistů, který úspěšně dostal míček do jamky, se nestačil divit. Golfový míček zase z jamky vyskočil a odkutálel se o kus dál. V jamce pospávala ropucha, a když byla vyrušena, jenom se zvedla a rozhlédla… O rozruch bylo postaráno a hráčův handicap pošramocen.

Hotelový kuchař byl šprýmař a k večeři připravil nešťastnému hráči „Ropuchu v díře“ - a legenda se zrodila.

Když pudink není pudink

Je notoricky známo, že v Británii má gastronomický výraz „pudding“ mnoho významů. Jisté je, že je na hony vzdálen růžovému pudinku, který milují naše děti.

V rámci dnešního receptu se připravuje těstíčko, které vychází ze známého yorkshirského pudinku, jenž slouží jako příloha k mnoha hlavním jídlům, od vánoční krůty, přes zvláštně připravený english breakfast, sunday roast či se sladkou náplní. Ve své podstatě se jedná o v troubě rychle upečený lahodný bochánek ze slaného palačinkového těsta, který minimálně zdvojnásobí svou velikost.

Příprava pudinku se datuje již od roku 1737 a o 10 let později, tedy v roce 1747, byl ikonický recept uveden v kuchařské knize Hannah Glasseové s názvem The art of cookery (Umění kuchařství). Pečené pudinky se podávaly jako první chod a vlastně měly už na začátku hostiny zaplnit žaludky strávníků, aby se potlačila chuť na drahé maso. Docela nezdvořilé, ale účelné.

Yorkshirský pudink se podává především k hovězímu masu, ale to neznamená, že není vhodnou přílohou třeba k jehněčímu, vepřovému, kuřecímu nebo krůtímu.

Cibulová omáčka s vínem

Dokonalé dochucení a sladění chutí kvalitních klobásek zapečených v yorkshirském pudingu obstará lahodná tmavá cibulová omáčka. Na její přípravě není nic mimořádného a zvládneme ji úplně hravě, je to opravdová tečka za touto pochoutkou.

Snad ještě podotknu, že do omáčky se přidává i červené víno, a to anglické ženy v domácnosti milují. S úsměvem říkají, že rády vaří s červeným vínem – občas nějaké zbude i do jídla. Nám musí zbýt zcela jistě, prostě sem patří. Stejně důkladně nezapomeňte i na čerstvé bylinky: k zapečení a do těstíčka patří rozmarýna, do omáčky šalvěj.

Jak jsem již předeslala, ropuchu necháme v jamce číhat na komára a místo ní použijeme anglické klobásky, těstíčko a připravíme si omáčku. Příprava je vcelku jednoduchá a rychlá. Jako přílohu klidně použijte vařenou zeleninu, jako je hrášek, karotka, brokolice, hlavičky květáku a třeba i můj milovaný kadeřávek.

Toad in the hole s rozmarýnou a šalvějí

Nezapomeňte na bylinky, dodají pokrmu chutě i vůně. | Foto: Dagmar Heřtová

Ingredience:

6 anglických párečků

6 tenkých plátků anglické slaniny

1 lžíce lehkého olivového oleje

3 vejce

150 g hladké mouky

1 lžička mořské soli

200 ml tučného mléka

2 lžičky mletého hořčičného prášku

4 velké snítky rozmarýny

Na cibulovou omáčku:

1 velká cibule

10 g másla

500 ml hovězího vývaru nebo koncentrovaný vývar na omáčku

sklenice červeného vína

2 snítky rozmarýny

2 snítky šalvěje

2 lžičky džemu nebo rosolu, nejlépe z plodů bezinek nebo černého rybízu

Postup:

Nejdříve si předehřejme troubu na 210 °C. Párečky obalíme plátky slaniny a položíme na papírem vyložený plech, který jsme jen lehce vymazali olejem. Dáme do předehřáté trouby péct na 20 minut.

Mezitím si do kuchyňského robotu odměříme mouku, přidáme sůl, hořčičný prášek a postupně přidáváme vejce a mléko a vyšleháme v těstíčko.

Připravíme si pánev nebo zapékací misku a vymažeme ji lehce olejem. Do misky nalijeme těstíčko a poklademe částečně upečenými párečky. Přidáme snítky rozmarýny a dáme péct na dalších 25–30 minut, dokud nebude těstíčko a párečky upečené.

Mezitím si připravíme omáčku. Do kastrůlku dáme kousek másla, osmažíme na něm do sklovita na kostičky nakrájenou cibuli a nasekané bylinky. Zaprášíme moukou a osmažíme do zlatova, zalijeme hovězím vývarem, vínem a vaříme za stálého míchání asi 20 minut, dokud omáčka nezhoustne. Ke konci vaření ochutíme džemem, zamícháme, přecedíme přes sítko a podáváme.