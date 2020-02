Čerstvou kávu z kapslí neuvaříte. To spíš navoněnou mrtvolu, tvrdí znalec

Když kafe upražíte čerstvé, tak potom ještě čtrnáct dní až tři týdny pracuje a plynuje. Proto se sáčky, do kterých se plní, vybavují jednocestným ventilkem. Káva se tím pádem může vydýchat, ale neokysličuje se. Pokud byste ale čerstvou kávu nasypali do kapsle, nevydržela by a praskla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co je kávová mrtvola? Proč se káva nezalévá vroucí vodou? A čím může být klasický turek nebezpečný? Poslechněte si

„Z toho plyne, že se do kapslí i vakuových sáčků plní už vyčpělá káva, která nepracuje. My jí přezdíváme kávová mrtvola,“ směje se Jiří Sýkora. Proto podle něj někteří výrobci přidávají do kapslí těchto kávovarů různé příchutě, a také umělá aromata kvůli vůni. S čerstvou kávou ale nemají kapslové kávovary nic společného.

Pokud se rozhodnete udělat si klasického českého turka, nepřelévejte namleté kafe vodou horkou sto stupňů Celsia. Počkejte, až zchladne alespoň na devadesát pět stupňů. A proč?

Je libo boty z kaučuku a kávy? Česká designérka vyrábí ekologicky udržitelnou obuv Číst článek

„Když se voda vaří, dojde ke spaření oleje, který kávová zrna obsahují. A tím se to celé zkazí, kvalita kávy je nulová,“ říká Jiří Sýkora a upozorňuje na to, že český turek může být nebezpečný pro zdraví.

Jednotlivá zrníčka tzv. lógru se dostanou do žaludku. A tyto drobné částečky se mohou chovat v žaludku a ve střevech jako třísky. Pokud tedy připravujete kávu bez kávovaru, použijte filtrační papíry.

Ale to nejkrásnější na kávě je její vůně. Pokud máte doma ještě ruční mlýnek po babičce, určitě ho nevyhazujte. Zkuste si namlet kávová zrna a vůně se rozline po celé kuchyni.