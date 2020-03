Dobrá nálada, rodina, hygiena a skvělé vaření – recepty na dnešní dobu

Divná doba pokračuje. Náladu nám zatím nic moc nevylepšuje a výhled do budoucna, třeba nedalekého, je také zamlžený. Řečmi virus z Číny jistě nevymýtíme, to se nedaří ani politikům a ti jsou na řečnění největšími odborníky. Čím však můžeme virus oslabit a tím snížit své osobní riziko, je dobrá nálada, skvělá rodina okolo vás, dodržování hygieny, a hlavně dobré jídlo, neboť i to přináší pohodu a uvolnění. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 10:18 28. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rychlý a vláčný koláč s rybízem. Ideální kousek ke kávě či sladké snídani | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Už jsem se jednou zmínila, že miluji italská jídla a že velmi těžce nesu, jak je Itálie (vlastně i my všichni) v současnosti zkoušená, až z toho mrazí. Z úcty k tomu všemu jsem pro nás připravila tři vcelku jednoduché, ale vydatné recepty s dotekem Itálie. Věřím, že si něco vyberete a posílíte svou mysl i imunitu.

No nic, přestanu mluvit a pojďme společně vařit pochoutky jako jsou spaghetti se slaninou a sýrem, polévka minestrone a ricottový koláč. To vše jsem vařila tento týden (mimo jiné) a zcela jistě si něco vyberete.

Spaghetti alla gricia

Spaghetti alla gricia je jedno z nejstarších jídel, údajně vzniklo již v roce 400 našeho letopočtu v samotném Římě. Jde o pokrm těstovinový a je také známý pod názvem „bílé amatriciana“.

Co se ale neví, je, odkud pochází slovo grici. Má se za to, že se odvolává na řecké označení pro pekaře, kteří byli v antickém Řecku velmi vážení. Jisté ale je, že pasta alla gricia jsou jedním z nejjednodušších pokrmů, nejen pro svoji snadnou přípravu, ale také pro pouhých pár ingrediencí, jenž k přípravě potřebujete.

Ideální pro divnou dobu! Ale chuťově jde o zcela luxusní pokrm, ke kterému se budete mnohokrát vracet. Dokonalé sloučení slaniny a ovčího sýra s těstovinami je hotové za chvilku, jen přesně následujte postup. Čerstvě namletý černý pepř je jednou z chuťových hvězd tohoto pokrmu.

Ingredience:

500 g spaghetti

200 g sýr pecorino (nebo parmazán)

čerstvě namletý černý pepř

2 asi 1/2 cm plátky pancety nebo jiné slaniny či uzeného vepřového laloku (guanciale)

Postup:

Nejdříve si připravíme sýr pecorino. Nastrouháme ho na co nejmenším struhadle, které máme, tedy jako třeba když strouháme muškátový oříšek nebo syrové brambory na kaši.

Začneme tím, že si uvaříme spaghetti do stadia předběžného stadiu al dente, tedy odstavíme asi o 2 minuty dříve. Berme na vědomí, že se spaghetti ještě budou na pánvi chvilku vařit. Spaghetti necháme zatím v hrnci, nesléváme je.

Mezitím na velké pánvi na sucho usmažíme slaninu na kostičky do křupava. Jakmile je slanina hotová, vyndáme ji lžící s dírkami, aby v pánvi zůstal tuk ze slaniny a dáme ji stranou.

Do pánve s tukem velkoryse přidáme pepř, asi 20x zatočíme mlýnkem, a na středním plameni necháme chvilku ovonět. Poté přidáme dvě lžíce vody z těstovin a vše spojíme. Začneme přidávat spaghetti naběračkou na těstoviny a tím i se na pánev dostane další voda, ve které jsme spaghetti vařili. Zahřejeme a přidáváme opatrně další vodu, dokud ji spaghetti vsáknou.

Stále spaghetti mícháme, tedy asi tak, jako když děláme salátový dressing, spojíme tuk ze slaniny, vodu ze spaghett a pepř. Pánev nyní sundáme z ohně na 30 sekund až 1 minutu a poté přidáme nastrouhaný sýr ve dvou, třech várkách, ale ne pomalu, ale také ne najednou. Jak se sýr přidává postupně, zabrání se tomu, aby se vytvaroval do hrudek, tedy se musí rovnoměrně rozprostřít do spaghett a roztát.

Při přidávání sýra se směs musí stále míchat. Tím se vytvoří omáčka a stále se při tomto míchání přidává voda ze spaghett, aby omáčka měla správnou konzistenci. Nevadí, když je trochu řidší, neboť jakmile se pokrm zchladí, omáčka trochu zhoustne.

Poté dáme pánev zpět na plotnu a při střední teplotě přidáme slaninu a zamícháme. A je hotovo! Ihned servírujeme. Ozdobíme bazalkou, pokud ji máme.

Spaghetti alla gricia. Pokrm vyniká snadnou přípravou, i počtem ingrediencí, které k přípravě potřebujete | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Minestrone aneb co dům dá

Začněme pěkně popořádku. Minestrone je italská polévka. Je příjemně lehká, ale můžete si ji připravit jako velmi vydatnou a připravuje se vlastně se vším, co máte po ruce, tím je velmi rozmanitá.

Můj oblíbený kuchař Georgio Locatelli, Ital každým coulem a jeden z nejobdivovanějších kuchařů ve Velké Británii, tvrdí, že je to nejlepší polévka na světě! Já mu věřím, byla jsem v jeho michelinské restauraci v Londýně, kde se jídlo servíruje s noblesou, avšak velmi jednoduše, chutně a s respektem k surovinám. Věřím mu také proto, že jsem s ním osobně o gastronomii mluvila a vím, jaké má zapálení pro věc a jak je profesionální.

Georgio tvrdí, že je to jedno z mála jídel, které spojuje zemi, a to přesto, že každý minestrone dělá jinak - právě podle zeleniny, která je vzhledem k sezóně (nebo k v naší divné době) k dispozici. Tak pojďme na to!

Já předkládám svůj recept, který je trochu jednodušší, polévka není tak hustá a nepřidávám slaninu. Nechme minestrone vyznít tak, jak je. Pro chuť je nutné přidat i bylinky, nejlépe, tymián, šalvěj, oregano či rozmarýnu. Klidně použijte zeleninový vývar, i když kuřecí mu přidá více chuti, a pokud nemáte, nevadí, jen polévku dobře okořeňte.

Zda použijete i kousek parmazánu na závěrečné dochucení na talíři, je na vás, já si schovávám tvrdé okraje a ty pak do polévky nastrouhám, nebo když už zbývá malý kousek, tak ho celý přidám. Dodá polévce úžasně pikantní chuť.

Ingredience:

2 menší cibule

6 stroužků česneku

3 lžíce olivového nebo jiného rostlinného oleje

2 větší brambory

2 kousky mrkve

1 kořenová petržel

2 pastiňáky

4 tyčky řapíkatého celeru

1/2 kedlubny

hrst zelených fazolek

stonková či jiná brokolice

asi 10 cherry rajčat nebo 2 velká rajčata

1 malá červená a žlutá paprika

1 malý rajčatový protlak

1 plechovka máslových fazolí

zeleninový vývar

mořská sůl, čerstvě namletý pepř, bobkový list, tymián, kmín

parmazán na dochucení

Postup:

Nejdříve si připravíme všechnu zeleninu, omyjeme ji, oloupeme a nakrájíme na kostky. Cibuli oloupeme, nakrájíme na kostičky, česnek i se slupkou rozdrtíme nožem, poté oloupeme a nakrájíme na plátky.

Ve velkém hrnci rozehřejeme olej, přidáme cibuli, česnek, bylinky a vše osmahneme. Přidáme postupně další zeleninu, (kromě brokolice, papriky a rajčat) a ještě osmahneme. Zalijeme vařícím vývarem, případně jen horkou vodou a vaříme asi 10 minut.

Mezitím si nakrájíme rajčata a papriky na kostky a přidáme do polévky spolu s rajčatovým protlakem. Nakonec přidáme naložené fazole, které jsme předtím slili, ale pokud zůstane v konzervě dole trochu vody a kaše z fazolí, přidejte ji také do polévky. Povaříme asi 5-7 minut a pak už jen přidáme brokolici a sejmeme z ohně.

Ochutnáme, případně dochutíme solí, pepřem či přidáme špetku chilli papriček. Servírujeme s nastrouhaným parmazánem, případně pokud máme kůrku z parmazánu, vložíme ji do hrnce spolu se zeleninovým vývarem. Zelenina se dá různě obměňovat, ideální je také cuketa, i dýně, nakonec přidejte také listovou zeleninu jako je kadeřávek, zelí, kapusta, pokud máte.

Italská zeleninová polévka minestrone. Pro dochucení použijte parmazán | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Koláč s ricottou

Pokud chcete své blízké potěšit a trochu zapomenout na starosti karantény, upečte jim velmi jednoduchý a vláčný koláč s ovocem. Tento recept je se sýrem ricotta, který dodá vláčnost celému kousku. Vyrábí se i u nás, ale pokud neseženete, klidně můžete použít tučný tvaroh.

Ricotta je sice chuťově malinko odlišná, není tolik kyselá a je jemnější, ale na chuti koláče se to až tak neprojeví. Ten stále zůstane vláčný a chuťově neotřelý.

Ovoce můžete použít jakékoliv bobulovité, já jsem použila mražený rybíz, abych si připomněla, že snad letos bude také dobrá úroda.

Ingredience:

190 g hladké mouky

200 g pískového cukru

2 lžičky prášku do pečiva

špetku soli

3 vejce vel. L

2 kelímky po a 200 g sýra ricotta nebo tučného tvarohu

1 lžička vanilkového extraktu

113 g másla

1 šálek mraženého červeného rybízu, částečně rozmrazené

Postup:

Předehřejme troubu na 180° C. Částečně rozmrazíme rybíz. V kuchyňském robotu vyšleháme vejce, ricottu a vanilkový extrakt do hladka. Odměříme si suché ingredience, vmícháme prášek do pečiva a pozvolna přidáváme do směsi vajec a riccoty.

Nakonec vmícháme rozpuštěné máslo a rybíz. Těsto vlijeme do vymazané dortové formy o velikosti 23 cm v průměru a pečeme v troubě asi 50-60 minut. Po vyjmutí z trouby necháme asi 15 minut vychladnout, teprve poté přendáme na servírovací talíř. Lehce pocukrujeme.

Tento rychlý koláč je s ricottou, můžete však použít i tučný tvaroh. Ovoce použijte zmražené anebo třeba čerstvé maliny nebo borůvky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas