Pochutnejte si na tom samém, co král Karel III. a královna Camilla

Londýn se už připravuje na jednu z nejslavnějších událostí monarchie v moderní historii. Počátkem května, přesně 6. května 2023, proběhne korunovace britského panovníka krále Karla III., který se společně s manželkou Camillou stane hlavou pomazanou svěceným olejem. Král poté převezme královské jablko, žezlo a korunovační prsten. Gastroglosa Dagmar Heřtové Praha 9:00 22. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Quiche s křupavým, lehkým těstem a jemnou chutí špenátu, bobů a čerstvého estragonu, byl vybrán jako oficiálním pokrmem korunovace pro Palác i Street party | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Celý obřad provede arcibiskup canterburský coby nejvyšší představitel anglikánské církve. Korunovace začne tím, že se panovník představí lidu, ten ho bude nadšeně vítat, poté proběhne přísaha o dodržování zákonů království a církve, a následné už bylo popsáno.

Na korunovaci Karla III. přivezou z Edinburghu Kámen osudu. Pískovec je památka skotských králů Číst článek

Tím to však nekončí, tím to vlastně začíná, závěr totiž bude, jak jinak, u tabule plné jídla a pití. U posledně jmenovaného máme jistotu, že nejsme pozvaní, ale nám to nevadí.

Připravíme si to hlavní, na čem si bude pochutnávat královský pár a jejich hosté, aniž bychom museli vážit cestu na banket do Londýna.

Na co se můžete těšit

Všechno vám neprozradím, ale král Karel III. do přípravy slavnostního menu přizval kulinářské celebrity jako je Ken Hom, držitel titulu čestný důstojník Řádu britského impéria za „služby kulinářskému umění“, který byl v roce 2022 jmenován čestným velitelem Řádu britského impéria. Pozvaným hostům připraví korunovační jehněčí pečeni s marinádou v asijském stylu.

Své malé korunovace se dočkal i „obyčejný lilek“, který je navíc pokapán korunovačním dresinkem z řeckého jogurtu, kari, česneku, mangového chutney s trochou soli a plnotučného mléka.

Autorkou receptu je populární Nadiya Hussainová, vítězka soutěže The Great British Bake Off v roce 2015, televizní moderátorka, spisovatelka a kuchařka.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Pár informací prosáklo i k podávanému dezertu, který připraví skotský kuchař Adam Handling, majitel pěti restaurací a barů situovaných v Londýně. Ten se pustí do jahodového želé se zázvorovým krémem a kandovanými pistáciemi.

Na hlavní „hvězdu“ korunovačního banketu se čekalo až do oznámení britské královské rodiny – oficiálním pokrmem bude lehký korunovační quiche se sýrovou a špenátově-bylinkovou náplní.

Musím dodat, že Korunovační quiche je oficiální název a věřte, že na slavnosti se budou dodržovat královské zvyky, takže až si budete na quichi pochutnávat, zachovejte dekorum, neboť jíte pokrm se vznešeným názvem.

My si ho také připravíme, ale žádné oficiální jméno nedostane. Hlavně ať se povede a je chutný.

Ještě musím dodat, že veřejnost byla receptem opět rozdělena na dva tábory. Část Britů nesouhlasí, že jsou používaná vajíčka, když jejich cena stoupla, a bere to ze strany královské rodiny jako provokaci.

Další jsou nadmíru rozčíleni, že se v receptu objevilo 25 g vepřového sádla, a nikdo jim není schopen vysvětlit, že jehněčí nebo kuřecí sádlo nezabezpečí kvalitní zpracování a upečení křupavého těsta.

U starého pštrosa v Maastrichtu a hovězí guláš s octem Číst článek

Obecně však převažuje názor, že Karel III. zvolil velmi dobře, chutně a zdravě. Všichni se těší na sousedské uliční party se skvělým lehkým jídlem a salátem, které proběhnou po celé Británii. Někteří jenom chápavě konstatují: „Čemu se divit, všichni víme, že náš král miluje cokoliv s vejci a sýrem.“

Jak to bylo dřív

Doba minulá měla výhody v tom, že se informace nešířily tak rychle a nikdo do nich nemohl téměř v přímém přenosu šťourat. I já budu jenom orientačně konstatovat, na čem si pochutnávali čerstvě korunovaní králové, královna z rodu Windsorů a jejich hosté.

Začneme Eduardem VII. Jeho banket se konal 9. srpna 1902 a měl třináct chodů. Začínalo se dary moře, což byla želví polévka, platýs a filety z mořského jazyka s omáčkou z humra.

Nechyběly ani jehněčí kotlety, dušené kuře, hrášek s cibulí, chřest, korpusy z listového těsta plněné houbami a lanýži, zmrzlina, saláty a dezert. K zapití posloužilo mimo jiné šampaňské, burgundské a víno z Bordeaux.

O devět let později, 22. června 1911, byl korunován král Jiří V. a opět šlo o menu o třinácti chodech. Začalo se přímo národně, což bylo Consommé Britannia, čirý vývar z kuřecího a hovězího masa, poté následoval platýs se smetanovou omáčkou.

Třetí chod sestával z jehněčích kotlet, chřestu a bramborových kuliček. Poté se servírovalo pečené kuře a foie gras, chřest s holandskou omáčkou, hovězí svíčková plněná opět husími játry.

Velikonoční pečení a recept na jednoduchý, ale skvělý koláč s čokoládovými vajíčky Číst článek

Pro oddych a zklidnění chutí následoval sorbet Windsor a hned další chuťový útok – skopové s mátovou omáčkou (upozorňuji, že je to velká pochoutka), deváté na řadě bylo dušené kuře v houbové omáčce následované hráškem s cibulí, salátem, zmrzlinovou bombou plněnou ovocem a ořechy (tady si neodpustím originální pojmenování: Bombe Glacée Coronation).

Za třinácté to byl dezert. Kdo potřeboval jednotlivé chody spláchnout, mohl volit různá vína, ale také šampaňské, portské či clarete, tedy víno z modrých odrůd vinné révy podobné růžovému.

Král Jiří VI. se svého korunovačního menu dočkal 12. května 1937, termín původně plánoval Eduard VIII., ale stačil před ním abdikovat. Jak známo, stála za tím rozvedená Američanka Wallis Simpsonová.

Díky tomu se pro změnu konala oslava o 12 chodech, kde byl hlavní postavou nový král, ale také Consommé Morny, tedy jemně nakrájená zelenina a kuřecí maso v čirém kuřecím vývaru, následovalo Suprêmes de Saumon Reine Mary, což jsou filety z lososa v bílém víně, dále opět známé jehněčí kotletky s mátovou omáčkou, dušení kapouni se smetanovou a houbovou omáčkou, pátým chodem byl chřest, šestým pečené kuře s jehněčí pěnou a zeleninovým pyré.

K odpočinku a neutralizaci chutí následoval Sorbet aux Curaçao, po něm hovězí svíčková, dále smažené houby na másle, za desáté královský salát, opakuje se zmrzlinová bomba Bombe Glacée Princess Elizabeth a vše skočilo dezertem. K pití nic nového, do sklenek a sklenic se nalévala různá vína, kromě jiného i šampaňské, bordeauxské a burgundské.

Londýn se už připravuje na jednu z nejslavnějších událostí monarchie v moderní historii | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Slavná královna Alžběta II. byla korunována v úterý 2. června 1953. Londýn byl ozářen slunkem, venku hřálo příjemných 23 °C a vanul mírný větřík. Začal panovat názor, že takové bude i vládnutí mladé Alžběty II. a byla to pravda.

Královnin banket se jevil skromnější, měl šest chodů. Volba odpovídala stavu poválečné Velké Británie, ke zrušení potravinových lístků došlo až rok po korunovaci.

Jako první chod se podával čirý vývar z hovězího a kuřecího masa, poté losos se studenou majonézovou omáčkou, jak jinak, došlo i na jehněčí maso se salátem a bramborami, čtvrtým chodem byl mražený jahodový smetanový dezert, následovalo čerstvé ovoce a posledním chodem byla káva.

Na slavnostním banketu bylo celkem 1300 hostů a menu prezentovalo britskou kuchyni částečně inspirovanou francouzskou.

Po všech těch pochoutkách se dostáváme k 6. květnu 2023, ke slavnosti krále Karla III., který pojal hostinu také méně honosně, v duchu současných kulinářských trendů, ve kterých Velká Británie udává tón.

Úplně na závěr snad ani nemusím dodávat, co jste již postřehli – korunovační menu jsou často propracovaná a obsahují několik chodů a pokrmů, které jsou vybrány pro svůj historický význam nebo pro svou spojitost s osobou panovníka.

Pokrm i k vám domů

Půjde o charakteristický pokrm, který osobně vybral král Karel a královna Camilla, kteří na tuto tradici navázali a podělili se o „osobně vybraný“ recept na oblíbený slaný koláč pečený v troubě.

Koláč je naplněn směsí špenátu, fazolí a estragonu, jeho volbě předcházela mírná diskuse jak mezi Veličenstvy, tak s šéfkuchařem Markem Flanaganem, hlavním šéfkuchařem královské rodiny.

Máme jistotu, že nejsme pozvaní, ale nám to nevadí. Koupíme si suvenýr a upečeme si quiche | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

My však královského kuchaře hravě zastoupíme. Konec zdržování, jdeme připravit „Quiche s křupavým, lehkým těstem a jemnou chutí špenátu, bobů a čerstvého estragonu, který se dá jíst teplý nebo studený se zeleným salátem a vařenými novými bramborami – ideální pro korunovační velký oběd!“

Toto je oficiální definice pokrmu, který se doufám brzy objeví i na vašem stole. Neobávejte se, že nemáte všechny suroviny, estragon můžete vyměnit za tymián a fazole můžete koupit mražené, jako třeba edamame.

Také můžete použít čerstvý nebo mražený hrášek. Závěrečné zdobení ponechte své fantazii, můžete ozdobit třeba bazalkou.

Korunovační quiche krále Karla III. a královny Camilly

Recept pro 10–12 osob, koláčová forma o velikosti 28 cm s odnímatelným dnem.

Nedoporučuji formu keramickou nebo skleněnou, těsto má být křehké i ze spodu.

Ingredience:

Pro přípravu těsta:

250 g běžné hladké mouky

špetka soli

50 g studeného másla nakrájeného na kostičky

50 g sádla

4 lžíce mléka

Král Karel III.se objevil i na tea towel, tedy kuchyňských utěrkách | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

(nebo 500g blok hotového křehkého těsta)

Na náplň

250 ml mléka

350 ml tučné smetany ke šlehání

4 středně velká vejce (M)

1 lžíce nasekaného čerstvého estragonu nebo jiné bylinky

mořská sůl a pepř

200 g nastrouhaného čedaru

360 g čerstvého baby špenátu

100 g povařených fazolí nebo sójových bobů edamame

Postup:

Do mísy kuchyňského robotu prosejte mouku a sůl. Přidejte tuky a směs promíchejte (nebo třete konečky prstů, pokud nepoužijete robot), dokud nezískáte strukturu jako písek. Po troškách přidávejte mléko a spojte suroviny v těsto.

Pracujte rychle aby se těsto nespařilo, v případě potřeby přidejte trochu ledové vody nebo žloutek. Přendejte na pracovní plochu a zpracujte do tvaru koule nebo disku. Přikryjte potravinovou fólií a nechte 30–45 minut odpočívat v chladničce.

Vzpomínka na korunovaci Karla III s oficiálním pokrmem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Pracovní plochu lehce poprašte moukou a těsto vyjměte z lednice a rozválejte na kruh o tloušťce přibližně 5 mm tak, aby po vložení do formy o průměru 28 cm o něco přesahoval její horní okraj.

Nejlepší je koláčová forma s odnímatelným dnem. Dno formy lehce vymažte máslem. Opatrně těsto vložte do formy, dbejte na to, abyste těsto neprotrhli. Přikryjte fólií a nechte 30 minut odpočívat v chladničce.

Předehřejte troubu na 190 °C. Na těsto položte papír na pečení, přidejte zátěž, například keramické kuličky či jiné fazole nebo rýži na zatížení, a pečte naslepo 15 minut, poté odstraňte zátěž i papír na pečení a ještě dopékejte 5 minut.

Snižte teplotu trouby na 160 °C. Připravte si fazole, pokud jsou čerstvé nebo mražené, krátce je povařte. Na pánvi dejte jen lžíci másla a postupně za stálého míchání osmahněte na pár minut čerstvý špenát, lehce osolte a přidejte i plátky česneku, pokud máte rádi.

Nepřidávejte vodu, špenát musí být jen osmažený, sušší. Sejměte z ohně, nechte chvilku vystydnout a nasekejte na malé kousky.

Mezitím si připravte náplň. Mléko, smetanu, vejce, bylinky a koření vyšlehejte. Do základu upečeného naslepo rozprostřete polovinu nastrouhaného sýra, navrch rozložte nasekaný špenát, fazole a bylinky a zalijte smetanovou směsí. V případě potřeby směs jemně promíchejte, aby se náplň rovnoměrně rozptýlila, ale dávejte pozor, abyste nepoškodili těsto.

Posypte zbylým sýrem. Pečte 20–30 minut, dokud není těsto lehce zlatavé. Ozdobte bylinkami třeba snítky kopru nebo čerstvým oregánem a podávejte se salátem.

Pokrm, který osobně vybrali král Karel III. a královna Camilla je Quiche. Podělili se o „osobně vybraný“ recept na oblíbený slaný koláč pečený v troubě | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas