Když broučci obarvují Campari

Usrknu karmínově zbarvenou pochoutku s ginem a pozoruji nejen korzo galerie, ale i načančanou milánskou katedrálu Narození Panny Marie, chcete-li Duomo di Milano.

Před chvilkou jsem chodila po jejím ochozu a shlížela na hemžení na náměstí, které začala katedrála pozorovat už od zahájení výstavby roku 1386 až po její dokončení roku 1892. Lidské hemžení a mumraj pozoruje dodnes a určitě ještě dlouho bude, i když asi nad současností občas nenápadně zakroutí oběma hlavními věžemi.

Italské aperitivy a likéry

Zůstat v Itálii u jedné značky likéru nebo aperitivu se rovná sebelynčování. Itálie je totiž v tomto směru zemí zaslíbenou, protože v základní řadě najdeme 42 značek. Namátkou vytipuji několik „nejprofláknutějších“ a vlastně u nás nejoblíbenějších. Půjdu podle abecedy a začnu vyjmenovávat Aperol, likér Campari, vermut Cinzano a Martini, likér Fernet, Limoncello, Nocello, Ramazzotti a posledním bude aperitiv Zucca.

Ovšem chtěla bych uvést vše na pravou míru a začnu rozdílem mezi likérem a aperitivem. Aperitivy jsou alkoholické nápoje, které mají stimulovat chutě, proto si je s klidem můžete dopřávat, neboť „jenom“ stimulují a proti tomu nelze nic mít. Vzhledem ke svému poslání se podávají před jídlem. Jsou většinou hořké nebo bylinné s cílem povzbudit chuť k jídlu.

Často jsou součástí koktejlů a já vzpomenu Martini, Campari a Aperol. Z poslední značky se připravuje koktejl Aperol Spritz, který si část světa doslova „namazal na chleba“. Je tak oblíbený, že třeba na Staroměstském náměstí si za sklenku řeknou 500 korun, aniž by se jim na tváři objevila stejná barva, jakou má předražený koktejl.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po

recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě

Likéry obsahují alkohol ve větším množství a nabízí se jako digestivy, většinou jako koktejl, vždy po jídle, aby tzv. „slehlo“. Mají sladký, ovocný nebo kořeněný profil a já vzpomenu Amaretto, Limoncello, které milují většinou dámy, a nakonec i Sambucu.

Barva láká k požitkům, ale…

Barva aperitivů bývá hodně sexy. Karmínová až tmavě rudá zdobí nejenom italské likéry, ale i například módní a oblíbené rtěnky. Často obarví i jogurty a způsobuje sbíhání slin a nedočkavost, než člověk nabere na lžičku první krémové sousto. Tajemství krásného zbarvení tkví v karmínovém barvivu, což je extrakt vyráběný ze sušených a rozdrcených skořápek samiček košenilního hmyzu, červce nopálového (Dactylopius coccus).

Za prvé, ze samečka takovou barvu nedostaneme, mimo toho dodám, že „samečci“ v naší lidské společnosti se občas „vybarvují“ úplně jinak. Za druhé se už od tohoto způsobu získávání barviva ustupuje. Klidně popíjejte Aperol, Campari i Martini, karmínová barva se už konkrétně od roku 2006 u Campari získává z ropných produktů. Tak nevím, co je lepší.

Broučky neopustím tak rychle, samičky jsou velké asi jako berušky, ale nejsou tak hezké. Žijí na kaktusech, které známe i z Chorvatska či Itálie, a sají jejich mízu. Opunciový kaktus broučkům poskytne vše potřebné a samice díky jeho živinám vylučují karmínové barvivo, aby odradily predátory. Jejich tělo ho obsahuje až 10 procent, hmyz sám o sobě je šedobílý. Hlavním producentem barviva je Peru, které každoročně distribuuje 85–95 procent světového karmínového prášku.

Abychom, milé dámy, neměly výčitky svědomí, nepoužívá se jenom v kosmetice především na rtěnky, oční stíny a lesky, ale část barviva spotřebují i naše pánské polovičky, neboť se jimi barví klobásky a uzeniny.

Za zmínku ještě stojí obrovský problém veganů při zjištění, že část jejich stravy je obarvovaná drcenými živočichy.

Dá se s aperitivy vařit?

Italská kuchyně je báječná a dokáže dokonale využít své přírodní zdroje. Nejinak je to i s výrobou vermutů, kdy se například při výrobě Martini používá pelyněk, koriandr, kůra z citrusů, květy heřmánku, dokonce i kopr.

I když jsou některé ingredience známé, přesné receptury vermutů a likérů jsou často dobře střežené tajemství, což je činí jedinečnými. Tato tajemství zahrnují nejen specifické byliny a koření, ale také metody extrakce a poměry, které definují konečný nápoj.

Je pochopitelné, že takové chutě sice patří do koktejlů a letních osvěžujících nápojů, ale klidně se mohou použít i při vaření.

Začnu receptem na báječný dezert Campari affogato. K tomu postačí jeden nebo dva kopečky vanilkové zmrzliny zalité šálkem horkého espressa a kapka Campari. Svět dostane ihned novou dimenzi.

Vermutem se dochucují omáčky, bílé Cinzano se hodí nejlépe k rybám, ale i do rajčatových špaget můžete přilít při vaření trochu Campari a na stůl podáváte pochoutku zvanou Campari tomato pasta.

Martini se používá do rizota, k čemuž stačí pár ingrediencí, a to rýže Arborio, kuřecí nebo zeleninový vývar, nadrobno nakrájená cibule, máslo, parmezán, olivový olej a suché Martini. V pánvi rozehřejte olivový olej a lžíci másla. Cibuli osmahněte do průsvitna, přidejte rýži Arborio a lehce ji osmažte.

Přilijte pořádnou dávku suchého Martini a nechte vstřebat. Postupně za stálého míchání přidejte vývar, dokud není rýže uvařená, ale stále musí mít říz. Pak vmíchejte máslo a parmezán, aby měla krémovou strukturu. Podávejte teplé. Úspěch zaručuji.

Pokud se vám nechce trávit teplé večery u plotny, připravte obložené talíře s pochoutkami a na zapití sklenici Aperol Spritz.

Jenom pro osvěžení paměti k tomu budou stačit 3 díly Aperolu (90 ml), 2 díly Prosecca (60 ml), sodovka (30 ml), led na naplnění sklenice a na ozdobu plátek pomeranče.

Ideálně použijte velkou sklenici na víno a tu naplňte ledem. Nalijte Aperol přímo na led a pomalu přidejte Prosecco. Je důležité nalévat pomalu, aby nápoj příliš nešuměl. Dolijte malé množství sodovky pro lehkou perlivost. Ozdobte sklenici plátkem pomeranče. Podávejte ihned, dokud je nápoj chladný a perlivý.

A abych si připadala jako v baru Camparino, namíchám si koktejl s Campari podle stejného rámce: 2 díly Campari, 3 díly Prosecca, 1 díl sody. Pokud přidáte místo sody třeba gin, máte Campari negroni.

Přeji pohodové dny přicházejícího léta.