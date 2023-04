Po desítkách let bude na podzim na trhu opět český křen. ‚Je v tom hrozně moc tajemství,‘ říká pěstitel

K párkům a ovaru patří hořčice a křen. To potvrdí snad všichni milovníci dobrého jídla. Křen se však k nám musí dovážet, což chtějí změnit zemědělci v Hostíně u Vojkovic na Mělnicku – začali zemědělci pěstovat křen selský. Podle nich je výrazně ostřejší než ten ze zahraničí a díky tamní půdě obsahuje vyšší množství hořčičných olejů. Hostín na Mělnicku 22:37 23. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Říká se, že český křen se připodobňuje k ženšenu | Zdroj: Shutterstock

Jednatel společnosti Český chřest Jiří Šafář vytahuje ze země obrovský křen. Je i s odnožemi dlouhý kolem 40 až 50 centimetrů a má průměr asi 7 centimetrů.

„Ten je takový ten lepší, ale samozřejmě velikost je rozdílná. Je to vzorek, jak by měl vypadat. Ale ve velkým by křen měl být na podzim. Je v tom hrozně moc tajemství, takže já budu hodně opatrný, aby to nikdo nenapodobil. Po desítkách let se totiž objeví tuzemský křen. Zatím se sem ze sta procent dováží ze zahraničí," přibližuje pěstitel.

A jak má správně narostlý křen vypadat? „Jde o to, aby základ byl masitý. A pak vypadá jako panáček, který má nahoře hlavičku s vláskama, dlouhý, silný tělo a na konci má jakoby spoustu nožiček,“ doplňuje Jiří Šafář.

Účinky podobné ženšenu

Říká se, že český křen se připodobňuje k ženšenu. Podle Jana Charváta ze společnosti Český chřest je to pravda:

„No já si myslím, že to označení je právem. Ví se, že křen je významným zdrojem vlákniny, vápníku, draslíku, fosforu a dalších látek. Obsahuje například třikrát více vitamínu C než citron, takže má antioxidační účinky. Podle řady zdrojů podporuje krevní oběh, zvyšuje prokrvení a snižuje i krevní tlak. Pokud budeme srovnávat dovážený křen a ten zkušebně vypěstovaný na Mělnicku, tak náš je výrazně ostřejší. Je to dáno vysokým obsahem hořčičných olejů,“ vysvětluje.

Zemědělci v Hostíně u Vojkovic budou křen pěstovat na více než 50 hektarech. Ve velkém ho začnou dodávat do obchodů letos na podzim.