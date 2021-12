Vychází miniaturní verze dvou známých českých kuchařek. Jedná se o jediné takové miniatury na světě

Váží sotva padesát gramů, ale když z ní uvaříte všechna jídla, možná padesát kilogramů přiberete. Vychází vůbec první české kuchařské miniatury na světě. Může za to propagátor gastronomie Roman Vaněk z Pražského kulinářského institutu, který sám miniatury sbírá. Praha 16:23 1. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vychází dvě české miniaturní kuchařky, jediné na světě | Foto: Michaela Vetešková | Zdroj: archiv Michaely Veteškové

Autor asi dvacítky kuchařek Roman Vaněk si podle svých slov splnil klukovský sen. „Obdivuji knižní miniatury, sám mám doma dva kousky a tak mě napadlo vydat i miniaturní verzi našich známých českých kuchařek Poklady klasické české kuchyně a Sladké poklady české a moravské kuchyně,“ řekl v rozhovoru pro Radiožurnál.

Pravost každé miniatury v edici zabezpečuje světový certifikační systém Hahnemühle. Nedílnou součástí každé miniatury je proto dokument deklarující pravost originálu.

Organizace The Miniature Book Society (MBS) byla v USA založena v roce 1983, aby standardizovala velikost miniaturních knih ve Spojených státech. Do té doby byl za miniaturní považován každý svazek menší než norma.

MBS v USA považuje za miniaturní ty knihy, jejichž nejdelší strana nepřesahuje 3 palce a to podle Vaňka obě miniaturní knihy receptů splňují.

Kromě již zmiňovaného milimetru hrál roli také způsob tisku, který se od „normálních“ knih liší. „Museli jsme na to přijít, ale nás to velice bavilo, i když někdy zjistit, proč to ujíždí, bylo opravdu složité. Skladba listů je jiná a objevili jsme i další specifika,“ říká Roman Vaněk.

„Jde o sběratelský kousek, nemyslím si, že podle nich budou lidé vařit,“ vysvětluje autor knih o vaření a připomíná, že samozřejmě vařit podle nich také jde.

Světový certifikát prokazující autenticitu miniaturních kuchařek | Foto: Michaela Vetešková | Zdroj: archiv Michaely Veteškové