Květák je zeleninou moudrosti

Proto se v některých oblastech Blízkého východu považoval za „zeleninu moudrosti“, která přináší rovnováhu tělu i mysli.

V souvislosti s tím jsem si vzpomněla na dávno zapomenutý citát Marka Twaina, který prohlásil: „Cauliflower is nothing but cabbage with a college education“. (Květák není nic jiného než zelí s vysokoškolským vzděláním.) Tímto tvrzením naznačil, že květák je v podstatě stejný jako obyčejné zelí, jen se tváří sofistikovaněji.

Dagmar Heřtová Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po

recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě.

Jsem přesvědčená, že květák je fascinující zelenina s bohatou historií, která se z původně vzácného luxusního jídla stala nedílnou součástí našich jídelníčků. Nelze opomenout jeho výživové benefity, všestrannost při přípravě a skutečnost, že se stal oblíbeným pokrmem nejen mezi gurmány, ale i mezi lidmi dbajícími na zdravý životní styl.

Obsahuje vysoké množství vitamínu C, vitamínu K, vlákniny a antioxidantů, což přispívá k lepšímu trávení, posilování imunitního systému a celkové ochraně organismu před záněty. Díky nízkému obsahu kalorií se stal oblíbenou volbou pro ty, kteří dbají na zdravý životní styl a vyváženou stravu.

Květák se stal součástí běžného stravování a stojí za podrobnější představení.

Původ květáku je předmětem sporů

O původu květáku existují dvě konkurenční teorie. Zastánci první z nich jsou přesvědčeni, že počátky této košťálové zeleniny najdeme na Kypru. Druzí považují za kolébku květáku Blízký východ.

Ačkoliv původ květáku zůstává sporný, je jisté, že vznikl vyšlechtěním divoké brukve zelné, stejně jako kedluben, zelí a kapusta. Původně byla jeho růžice velká asi jako tenisový míček a postupným šlechtěním se zvětšila až do dnešní podoby. Ovšem šlechtitelé se nezaměřili pouze na velikost, ale také na barvu, tím pádem si dnes můžeme pochutnat i na zeleném, žlutém či fialovém květáku.

Podobné spory o původu neuznávám – květák to nezmění. Díky šlechtitelům, že je v podobě, v jaké ho máme rádi a na jakou jsme zvyklí. Neshod je kolem nás už dost, tak proč do toho zapojovat i květák.

Navíc byly první formy této zeleniny kultivovány a postupně zdokonalovány už v antice. V Evropě se květák dostal do povědomí zejména během renesance, kdy byl považován za luxusní potravinu. Jeho neobvyklá struktura bílé barvy byla symbolem čistoty a prestiže, což přispělo k jeho oblibě u šlechticů a bohatých rodin.

Co s ním

Spisovatel Jan Neruda si kdysi ve svém fejetonu položil otázku: Kam s ním? Měl na mysli rozměrný starý slamník. U květáku je to jasné, patří do spíže, lednice a nakonec na stůl. Má otázka však zní: Co s ním? Odpověď je vcelku jednoduchá, ale hodně rozvinutá.

Květák je skvělý syrový, používá se do salátů, jako součást zeleninových míchaných talířů nebo jako křupavá složka do dipů a také z něj můžete udělat květákový kuskus. Nejčastěji ho připravujeme jako lehce vařený či pečený a poté ho podáváme jako jednoduchou přílohu, nebo z něj uděláme pyré a polévky. Vařit se dá i v páře, tento způsob přípravy pomáhá zachovat více vitamínů a minerálů.

Oblíbenou klasikou je květák smažený na oleji – buď samotné růžičky, nebo obalený v těstíčku, což mu dodá výraznou křupavost. S vařeným bramborem a tatarskou omáčkou patří k nejlepším jídlům naší kuchyně.

Květák se může péct v troubě s bylinkami a kořením, čímž získá karamelizovanou kůrku a bohatou chuť.

Připravený na grilu s trochou olivového oleje a koření je ideální jako letní příloha k masům nebo jako samostatné jídlo.

Dušený květák spolu s další zeleninou a kořením je ideálním základem pro kari nebo zeleninové směsi.

Květák lze i nakládat a fermentovat.

Můžeme z něj připravit již zmíněné polévky, pyré, květákovou rýži, hranolky a tempuru (květák v těstíčku).

Každá z těchto metod má své specifické chuťové vlastnosti a výhody, a proto si našla své místo v různých kuchyních podle místních tradic a moderních trendů. Výběr způsobu přípravy závisí na osobních preferencích, zdravotních požadavcích nebo vašich kulinářských zvycích.

Jednoduchý recept na britský Cauliflower Cheese Ingredience: 1 středně velký květák 40 g másla 40 g hladké mouky 500 ml mléka 150 g strouhaného sýra (čedar, gruyère nebo kombinace) 1 lžička anglické hořčice (volitelné) sůl, pepř, špetka muškátového oříšku 30 g strouhanky (volitelné) Postup: Květák rozdělte na růžičky a ponořte do osolené vody asi 5 minut, musí zůstat pevný. Sceďte a nechte okapat. V hrnci rozehřejte máslo, přidejte mouku a 1–2 minuty míchejte, aby vznikla světlá jíška. Pomalu přilévejte mléko a stále míchejte, aby se nevytvořily hrudky. Přidejte sůl, pepř, muškátový oříšek a hořčici. Když omáčka zhoustne, přidejte 100 g strouhaného sýra a dobře promíchejte. Květák dejte do zapékací mísy, přelijte sýrovou omáčkou, posypte zbylým sýrem a případně strouhankou. Pečte v předehřáté troubě na 200 °C asi 15 minut, dokud povrch nezezlátne. Podávejte nejlépe horké jako hlavní chod nebo přílohu k masu. Tipy na vylepšení Pro bohatší chuť přidejte do sýrové omáčky trochu worcesterské omáčky. Použijte kombinaci různých sýrů, například čedar + parmazán nebo gouda + modrý sýr. Pro extra křupavou texturu můžete na vrch dát směs strouhanky a rozpuštěného másla. Květáková polévka se sýrem a krutony Ingredience: 1 středně velký květák 2 větší šalotky 20 g másla + 10 g másla na opečení krutonů 3 lžíce hladké mouky 500 ml zeleninového vývaru 400 g strouhaného sýra, nejlépe čedar 1 ks bagety z předchozího dne špetka mletého muškátového oříšku mořská sůl, bílý nebo barevný pepř k ochucení Postup: Květák omyjte, květákové růžičky odřízněte od košťálu a nakrájejte je na menší kousky. Část květákových růžiček (asi ¼) dejte stranou na servírování. Do hlubšího hrnce dejte máslo a na jemno nakrájenou šalotku, na mírném ohni ji osmažte do sklovata. Postupně přidávejte nakrájené květákové růžičky a jen lehce osmažte. Přidejte mouku a za stálého míchání orestujte, nesmí se však spálit. Zalijte horkým zeleninovým vývarem, případně přidejte i vodu a jen krátce povařte. Jakmile je květák měkčí, sundejte hrnec z plotny. Tyčovým mixérem polévku rozmixujte, přidejte nastrouhaný sýr a nechte ho v horké polévce roztát. Ochuťte polévku solí a pepřem, přidejte malé kousky nevařených růžiček a nasypte do polévky muškátový oříšek. Na pánvi rozpusťte máslo, přidejte na malé kostky nakrájenou bagetu a za stálého míchání rychle osmažte. Přendejte krutony do misky a servírujte do polévky v talíři. Tip na závěr Vadí vám při vaření květáku jeho typická vůně? Pak zkuste tento trik: přidejte do hrnce listy celeru. Je to jednoduchý způsob, jak tyto „vůně“ znatelně snížit. Čerstvě sklizený květák vydrží v lednici až tři týdny, což z něj dělá skvělou zásobu pro nenadálé kulinářské krize. Jaro je tady a s ním i mnoho možností, jak si květáku užít.