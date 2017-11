Letošní ročník výběru Pavla Maurera Grand restaurant vyhrála olomoucká restaurace Entrée

Vítězem letošního ročníku výběru Pavla Maurera Grand Restaurant je olomoucká restaurace Entrée. Ještě před oficiálním vyhlášením výsledků to exkluzivně Radiožurnálu řekl Pavel Maurer. Na druhé příčce se umístila restaurace s michelinskou hvězdou Radisson Blu Alcron hotel, třetí je Terasa U Zlaté studně. Oba podniky sídlí v Praze. Praha/Olomouc 22:52 30. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Maurer | Foto: Alžběta Švarcová

V pravidelné celostátní anketě restaurace hodnotilo zhruba 1600 lidí. Olomoucký podnik vyzdvihovali i kvůli šéfkuchaři Přemku Forejtovi.

„Děláme vše pro to, aby si to člověk užil, když už k nám přijede. Nejen v jídle, ale taky obsluze, interiéru, ať si odveze zážitek, to je asi to, co se nám podařilo,“ popsal šéfkuchař pro Radiožurnál.

Podle Maurera přitom mimopražské podniky vyhrávají jen výjimečně. „Pokud někdy někdo vyhrál za posledních 20 let v tom top 10, tak myslím, že to bylo podle paměti tak dvakrát Brno, jednou Karlovy Vary a teď je to Olomouc, což mi přijde úžasné, že se Haná zařadila do restaurací a předběhla i několik michelinských pražských restaurací,“ uvedl.