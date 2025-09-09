‚Loni jsme se skoro nudili, letos to bude masakr.‘ V moštárnách jsou díky velké úrodě dlouhé fronty
Některé moštárny v Plzni zažívají letos velký nápor a třeba i hodinové fronty. Například zahrádkáři na Letné odbavili při prvním moštování 30 lidí a zpracovali 1350 kilogramů jablek. Je to nejvíc za posledních pět let. Důvodem je podle ovocnářů letošní nadprůměrná úroda.
„Nejlepší je, když jsou jablka tvrdá, aby nezanášela plachty. Když si je lidé umyjí, je to lepší, ale nemusí,“ popisuje Eva Šutová, která v moštárně na Letné jablka váží. Velký zájem lidí prý čekali. „Protože jsou obalené stromy, tak jo. Loni jsme se tady skoro nudili, ale letos to bude masakr, to bude šrumec,“ myslí si Šutová.
00:00 / 00:00
‚Tlačíme na jablka silou přibližně deset tun.‘ V plzeňských moštárnách jsou dlouhé fronty
Z váhy putují jablka do drtičky. „Potom, co se jablka nadrtí, je připravíme do formy, do plátna, a putují do lisu, kde na ně tlačíme silou až přibližně deset tun, máme tím poměrně slušnou výtěžnost. Na konci celého procesu jsou kromě moštu poměrně suchá jablíčka, která se hodí třeba do kompostu nebo jako krmení pro ovečky a podobně,“ vysvětluje vedoucí moštárny Jan Krystek.
„Takový zájem jsem trochu čekal, ale asi ne až tolik. Na první moštování je to dneska opravdu hodně. Jablka si můžou lidé přinést třeba v kombinaci s hruškami, to si poměrně pochvalují. Někteří si to dochucují speciálně, že přinesou třeba pomeranč nebo třeba červenou řepu, ale obecně nemoštujeme hodně měkká ovoce,“ přibližuje.
Na Královéhradecku sílí trend prodejů ze dvora a samosběru. Někteří ovocnáři tak prodají celou úrodu
Číst článek
Zahrádkáři z Plzně Letné moštují ve svém areálu každou neděli odpoledne, vrchol sezóny očekávají na přelomu září a října.
„Profesionální ovocnáři letos očekávají mírně nadprůměrnou úrodu ovoce ve srovnání s pětiletým průměrem. Předpokládáme, že úroda bude zhruba do deseti procent vyšší, než je průměr. To se také týká jablek jako hlavního našeho ovocného druhu, takže určitě jsme s úrodou vesměs spokojeni,“ potvrzuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík.
Už teď můžete využít moštárnu v Liticích a v Líních, příští týden začne jablka zpracovávat i moštárna v Božkově nebo třeba na Roudné. Informace o provozní době najdou zájemci na webových stránkách Českého zahrádkářského svazu.