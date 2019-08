Restaurace na Lounsku bojuje proti plýtvání jídlem. Za zbytky na talíři účtuje hostům 50 korun

V jedné z restaurací na Lounsku vyhlásili válku zbytkům. Pokud někdo nechá na talíři nesnědené jídlo, zaplatí za útratu o 50 korun víc. V jiných podnicích totiž denně vyhazují kilogramy jídla, které na talířích zbylo. Lounsko 10:45 7. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Majitelé podniku si svůj koncept pochvalují – od chvíle, kdy zavedli pokuty za zbytky, nevyhazují téměř nic. Ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„Vyhazujeme to normálně do koše. Těch zbytků může být pět až 10 kilo. Nejčastěji lidé vyhazují zeleninovou oblohu. Když ji tam nemají, nadávají. Když ji tam ale mají, tak se jí ani nedotknou,“ řekl Českému rozhlasu Sever Robert Šejman, číšník z jedné z restaurací v Litvínově.

Podobná situace panuje i v dalších restauracích – denně vyhodí kolem 10 kilogramů nesnědeného jídla.Někde si pak zbytky jídel berou lidé, kteří chovají prasata nebo slepice.

Bez zbytků

V restauraci v těsné blízkosti Loun se rozhodli proti zbytkům na talíři bojovat. Zvolili kvůli tomu netradiční koncept vedení podniku.

Host si může za jednotnou cenu z bufetu na talíř vybrat z několika příloh, hlavních jídel, salátů nebo moučníků. Pokud ale nechá zbytky jídla na talíři, zaplatí pokutu 50 korun.

„Je to tak proto, aby se neplýtvalo jídlem. Aby někdo nepřišel, nenandal si plný talíř jídla, a pak to nechal s tím, že mu to nechutná. Každý může přijít, nandat si třeba jeden knedlík, ochutnat, a pak si přidat,“ vysvětlila majitelka restaurace Jana Kristina Trojánková.

Plný talíř si nandala paní Marcela, pokutu by platila nerada: „Když by se mi to stalo, byla bych naštvaná, ale má to logiku. Snažím se nabrat si tolik, kolik sním, ale někdy je to bohužel těžké. Naštěstí se mnou chodí manžel, kterému se mě zželí a sní to po mně, takže jsem zatím pokutu platit nemusela.“

Majitelé podniku si svůj koncept pochvalují – od chvíle, kdy zavedli pokuty za zbytky, nevyhazují téměř nic.