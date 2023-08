Na Máchově jezeře čepují prosecco z pípy

Před nedávnem, kdy se léto změnilo na konec podzimu, jsem tradičně zašla k Máchovu jezeru. Pršelo už víc než týden, Mácháč zel prázdnotou, všechny stánky pozavírané, a letní sezona přitom měla být v plném proudu. Jenže teď místo toho z chodníků do písku na pláži proudila dešťová voda a hned se tam i vsakovala. Zmizela jako návštěvníci. Jeden stánek jsem však našla otevřený. Gastroglosa Dagmar Heřtové Máchovo jezero 9:00 12. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Písmeno P ukazuje na novinku, točené prosecco | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

A stál za to! V tom stánku čepovali prosecco. Deci za 40 korun do průhledného kelímku, který byl v ceně.

Setkala jsem se s tím poprvé, i když chápu, že způsob takto vyráběného šumivého vína k tomu svádí. Ale nesedělo mi to, sice to není šampaňské, ale přece jenom je to chutné šumivé víno s bohatou tradicí, slušnou chutí a míchají se z něj skvělé nápoje, jako je aperol spritz, campari Milano a bellini. Dokonce se s ním vaří a pěkně se o něm povídá.

Prosecco zažívá rozmach

Šumivé víno ze slunné Itálie zažívá nevídaný vzestup. Během pár let se stalo hodně oblíbené i u nás, a to mu zdatně konkuroval domácí kolega Bohemia Sekt.

Mango je údajně dílem úkladné vraždy i receptem na studenou mangovou polévkou Číst článek

Ovšem náš sekt má velmi tvrdou konkurenci. Prosecco je jedním z nejznámějších a vysoko ceněných italských vín. Existuje neověřená hypotéza, že jeho předkem je víno Pucino, které bylo v dobách starověkého Říma považováno za elixír dlouhého života.

Těžko posoudit, zda ho římská elita pila dost, či málo. Starověký Řím byl obrovskou a skvělou říší, dokud nedoplatil na rozklad a nájezdy barbarů. Třeba se tenkrát urodilo málo hroznů, naplnilo se málo amfor předchůdcem prosecca a barbaři využili příležitost.

Ponaučení z historie je na každém z nás, ale to víno se produkovalo dál a plnilo poháry a sklenky dalších obdivovatelů.

Prosecco zažívá nebývalý vzestup | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

První písemný záznam pochází z roku 1593, jeho autorem je Angličan Fynes Moryson, absolvent slavné Cambridgské univerzity, který cestoval deset let po Evropě a východním Středomoří. Ve svém zápisníku zmiňuje „Prosecho“, na které narazil v severovýchodní části dnešní Itálie.

Dnes pochází 80 procent šumivého vína z regionu Benátsko (Veneto) a zbytek ze sousedního regionu Furlansko-Julské Benátsko (Friuli-Venezia Giulia).

Nejlepší prosecco splňující nejpřísnější kritéria se pěstuje v oblasti Valdobbiadene, ležící mezi Benátkami a Dolomity. Tahle místa určitě velmi dobře znáte z nejedné krásné dovolené a třeba si vybavíte vinice s odrůdou Glera, kterou musí každá lahev obsahovat minimálně 85 procent.

Zajímavý je fakt, že do šedesátých let minulého století bylo tohle víno jen jedním z mnoha. Ovšem po zavedení nových a kvalitních technologií nastal jeho vzestup.

Druhy prosecca

Prosecco se prodává ve třech typech. Je to tranquiillo, znamenající tiché víno, bez bublinek, slámově žluté barvy, s chutí jablka, mandlí a hrušek.

Dalším druhem je frizzante, jemně perlivé, podobné barvy, opět ucítíte jablka a hrušky, ale navíc můžete cítit i broskev. Vzhledem ke slabé intenzitě perlivosti se může uzavírat šroubovým uzávěrem.

Posledním druhem je spumante, tedy šumivé a nejznámější, což je právě ten druh, který nastartoval jeho strmý úspěch. Barva je opět slámově žlutá, chuť má výraznější stopu po citrusech. V tomto případě se lahev uzavírá typickou korkovou zátkou s drátěným košíkem.

Vyhlášený koktejl Bellini vznikl v Harry’s Bar v Benátkách | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Prosecca mají čtyři úrovně sladkosti. Nejsušší, tedy nejméně sladké, má mimo Itálii označení Brut zero a na domácí půdě Extra Brut, středně suché je Brut, po něm následuje Extra Dry a nejvíc cukru má označení Dry.

Pokud jste se usmívali při informaci, že si ve stánku na Máchově jezeře můžete dopřát čepovaného prosecca, tak jenom na vysvětlenou: před plněním do lahví probíhá poslední fermentace v nerezových tancích a nabízí se i možnost využití menšího, často dvacetilitrového balení (takzvaný key keg) se samostatným stáčecím zařízením.

Klasická šampaňská vína zrají v lahvích, čemuž jsem nesmírně ráda, neboť věřím, že progresivní stánkaři na Mácháči by brzy klidně nabízeli francouzský populární Moët & Chandon z pípy.

Brrr… děsivá myšlenka.

Kde je prosecco nejoblíbenější

Největší export prosecca míří do Spojených států a v těsném závěsu je Velká Británie. Pokud však bereme dovoz na hlavu, mají Britové náskok několik koňských délek, na délku lahví to ani nemá cenu přepočítávat.

Léto bez pečení a přesto plné dortů a osvěžujících pochoutek Číst článek

Zajímavé je, že třetím největším dovozcem je… chvilka napětí… třetím největším dovozcem je Francie!

Pyšná Francie produkující vynikající šampaňská vína se nakonec zamiluje do prosecca. A to si italští producenti dovolí i takovou nehoráznost, že produkují svého spumante víc než celá proslulá vinařská enkláva Champagne. Ale my víme, že není zas tak velká.

Vinařský svět umí být nevděčný a drsný, s pořádně ostrými lokty.

Prosecco nejenom na osvěžení

Nejvíce prosecca se vypije nalité přímo z lahve do sklenky typu flauta, případně do oblíbených širokých sklenic používaných jak na šampaňské, tak na víno.

Opět připomenu tolik oblíbené míchané nápoje, jako je aperol spritz a bellini. Ovšem škála koktejlů připravovaných s proseccem je hodně pestrá. V barech se připravují nápoje jako Barracuda, Berry Spritz, Campari Milano, Rossini, Tintoretto, Prosecco Mojito Negroni Sbagliato a mnoho dalších koktejlů, které můžete klidně objevit sami, namíchat si rodinnou jedinečnost, a hlavně ji pojmenovat s italským šmrncem.

Tím to však nekončí.

V anglickém Sainsbury’s jsem našla recept na rybí páj s omáčkou z prosecca, Italové připravují prosecco s pórkovým rizotem, pečou dorty.

Pokud už máte dost „obyčejného“ pečeného kuřete, vyměňte jeho potírání máslem za zálivku proseccem, takové kuřecí stehýnko s ovocným akcentem bude milou změnou, stejně jako linguiny s lososem a omáčkou z prosecca.

A když se vám nechce v parném létu ani otvírat lahev prosecca, míchat koktejly, nebo dokonce vařit, zajděte na Máchovo jezero, tam vám ho načepují, a pláž a voda je hned vedle přes chodník.

Máchovo jezero zelo prázdnotou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas