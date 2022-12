Moje specialita jsou míchaná vejce. S fernetem už je ale nedělám, říká vítěz soutěže MasterChef Pecina

„Míchaná vejce jsou specifická disciplína. Vyzkoušel jsem mnoho různých technik,“ přiznává Martin Pecina, letošní vítěz soutěže MasterChef. „Moje vaření pořád ještě profesionální není. Ale protože se tím oborem zaobírám už nějakou dobu, měl jsem možnost si ledacos vyzkoušet a nastudovat. Myslím, že se pomalými krůčky zlepšuji. A že jsem se od prvopočátků, kdy jsem coby student dělával míchaná vajíčka s fernetem, přece jenom posunul kousek dál.“ Praha 20:33 26. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Pecina, typograf a vítěz soutěže MasterChef | Foto: Rostislav Taud | Zdroj: Český rozhlas

„Míchaná vajíčka s fernetem se samozřejmě jíst nedala,“ přiznává typograf, grafický designér a také kuchař Pecina v pořadu Blízká setkání na Dvojce.

„Ale když přijdete ve tři ráno z nějakého zábavného večírku, máte velký hlad a jediné dvě suroviny, které najdete, jsou vajíčka a fernet, tak vás napadne, že by to mohlo být dobré spojení,“ říká muž, který v kulinářské soutěži proslul právě spojováním receptů s alkoholem.

„Míchaná vajíčka jsou moje specialita. Já uznávám téměř výhradně vaječné snídaně. Vajíčka na různé způsoby. A míchaná vejce jsou specifická disciplína,“ přiznává Pecina.

Základem dobrých míchaných vajec je technika, zdůrazňuje:

„Spočívá v tom, že nesmíte vajíčka vysušit. A jeden dobrý trik, který se vyplatí dělat, je, že rozklepnete celé vejce do nepříliš rozpálené pánve a nejprve mícháte opatrně bílky. Teprve ve chvíli, kdy se udělají bílky, tak do nich pomaličku zamícháte žloutky. Tím docílíte krásné krémové konzistence.“

„A druhá důležitá věc je solení. Když vajíčka osolíte úplně na začátku, tak mají tendenci pustit hodně vody. A když je osolíte na konci, tak to taky není úplně ideální. Proto já vajíčka solím asi tak ve dvou třetinách přípravy míchaných vajec,“ doplňuje Pecina.

Také rád zpracovává maso. „Maso je pro mě hlavním motivem a jedním z nejoblíbenějších produktů, se kterým rád pracuji. Existuje takzvaná pátá chuť umami, v té se snoubí několik chutí dohromady a máte pocit, že máte plná ústa,“ přibližuje kuchař a dodává:

„Právě maso patří mezi potraviny, stejně jako houby, rajčata a další, které vynikají chutí umami. A já mám právě rád chutě, které jsou intenzivní.“ Pecina je knižní grafik, i proto teď zvažuje, že vaření z masa a přípravu knih spojí dohromady.

Vyvrcholení absurdity

Když se mu dařilo v soutěži MasterChef, šťastný prý nebyl. „Vůbec. Já jsem se smál. Třeba když jsem vyhrál takzvanou špagetovou výzvu, tak jsem se smál, protože jsem tu situaci považoval za vysoce nepravděpodobnou,“ přiznává Martin Pecina.

„Celé tři měsíce, které jsem prožil, byly svým způsobem absurdní. Protože já jsem člověk, který absolutně nezapadá do podobného formátu. V takových televizích asi diváci neviděli moc postav, jako jsem já. A mé vítězství bylo vyvrcholeném absurdity,“ tvrdí.

„Popravdě, já jsem o vítězství nikdy neusiloval. Nezdálo se mi pravděpodobné, že bych toho mohl dosáhnout. Snažil jsem se kolotoč zvaný MasterChef využít k tomu, abych se zdokonalil ve vaření, které mě dlouhodobě zajímá. To se do určité míry stalo. Byl to přínos, který vnímám pozitivně. Nikoliv to, že jsem zdvihl nad hlavu podivnou sošku a dostal prázdnou obálku,“ dodává Pecina.

Ne děti a komerce

Sám o sobě Pecina tvrdí, že kromě fotbalu, dětí, ryb, prázdnin, sladkého a slipů také nemá rád jakékoliv spojení s komercí. „Většinou mé soutěžní neúspěchy, nezdary byly spojené právě s tímto, s rybami, sladkým, dětmi,“ upozorňuje Martin Pecina.

„Když jsme byli na výjezdním zasedání v mateřské škole a ptali se mě, jaký mám vztah k dětem, tak jsem prohlásil, že bych je nejraději napíchl na klacek a upekl, což se nestalo s velkým pochopením. Ale takový už prostě jsem. Na svou obranu bych chtěl říct, že jsem žádné dítě na klacek nenapíchl a udělali jsme dětem báječné řízečky,“ říká vítěz soutěže MasterChef Česko 2022.

Komerci se hodlá bránit, tvrdí. „Budu se všemožně bránit toho, abych se objevil se svým jménem vedle loga nějakého supermarketu. To ode mě nečekejte,“ slibuje.

„Nikdy jsem neměl v úmyslu stát se influencerem někde na instagramu, který bude propagovat výrobky, ke kterým nemá žádný vztah. Osobně jsem proti tomu, nemám to rád, je mi to nepříjemné. Vlastně se snažím nesledovat žádné reklamní produkty a lidi, kteří propagují nějaké značky. I proto jsem si to vepsal do biografie, aby mě nikdo neobtěžoval s nabídkou,“ přiznává Martin Pecina a dodává:

„Stejně mě obtěžovali, ale já jsem nevybíravě odpověděl a již chvíli neobtěžují.“

Poslechněte si celý rozhovor, audio je výše v článku.