Červenou papriku nakupujte červenější, salát zelenější, radí Pavel Mauer

Zelená jablka, červené třešně… a jaká barva je nejlepší pro salát? Právě to radí ve své sobotní glose expert na dobré jídlo a pití Pavel Maurer.

Většinou se při výběru chováme intuitivně. Když je třeba třešeň hezky červená, víme, že bude zralá a sladká, ovšem když je hodně temná, bude nejspíš dost měkká, přezrálá a pravděpodobně i plná červů.

A když je tato letní delikatesa jen načervenalá, bledá, spíše trochu nažloutlá, pak je tvrdá, nezralá a dost nechutná. Každá plodina má svůj čas a také svou nejlepší barvu, jež nám napovídá, jak asi bude dobrá.

Platí obecné pravidlo, že čím světlejší listy má například salát, tím méně poskytuje zdraví prospěšných látek. Tmavší listy hlávkového, ledového, zeleného salátu nebo kapusty naopak signalizují nejen stupeň zralosti, ale také, že se v něm skrývá mnohem více zdravých a pro nás důležitých výživných a antioxidačních látek.

Proč? Protože takový salát má větší obsah vlastních přírodních chemických sloučenin, hlavně polyfenolů, kterými se brání proti svému okolí, proti škůdcům, zeleným konkurentům, chorobám, hmyzu a ultrafialovému záření.

Dokonce i slunce je pro rostliny na jedné straně přítel a současně vrah. Potřebují ho, aby žily a rostly, ale když je slunce moc, zahynou. Rostliny proto produkují antioxidační pigmenty, tmavnou, k tomu se ještě velmi promyšleně rolují, nakadeřují nebo různě otáčí a naklánějí, aby se schovaly před přílišným zářením.

Z toho plyne, že když si koupíme třeba zeleninu s volnými, tmavšími listy, je jisté, že se slunci „ubránila”. Že si vytvořila spoustu vlastních obranných látek pro boj se všemi nepřáteli. Přitom ztmavla a zesílela.

Autorka knihy Eating on the Wild Side, Jo Robinson, je přesvědčena, že když budeme volit takovouto silnou zeleninu a ovoce, získáme z ní i my více obranných a silných látek. Je to celkem logické, takže stručně řečeno: Červená paprika má být červenější a zelený salát zelenější. To je informace, kterou jsme schopni při nákupu rozpoznat okamžitě.