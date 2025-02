Méně masa, více luštěnin. Školáci by měli od září dostávat zdravější obědy, někde už je testují

Ve školách se už brzy začnou měnit jídelníčky. Úpravu připravil Státní zdravotní ústav. Děti by měly mít na talířích méně masa, sladkostí a místo toho více ryb, zeleniny, luštěnin a k pití hlavně vodu. Na nový jídelníček se snaží žáky připravit třeba chrudimská jídelna s názvem Kruh zdraví. Ta pořádá kurzy vaření, na kterých děti seznamuje se zdravými alternativami jídel. Jeden takový absolvovali šesťáci ze Základní školy v Heřmanově Městci. Heřmanův Městec 20:23 18. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Školáci by měli od letošního září dostávat zdravější obědy (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Do školy v Heřmanově Městci dorazila Dana Šťastná, zakladatelka Zdravé jídelny v Chrudimi. „Chceme dětem představit jiné suroviny, jiné potraviny, jiné dobré věci, ty zdravé. Aby děti dobře jedly v jídelně, aby to mělo význam, když paní kuchařky něco dobrého uvaří. Myslím si, že je velmi důležitá tato osvěta.“

Školáci začnou dostávat zdravější obědy. Aby si na jiný jídelníček zvykli, účastní se třeba kurzů zdravého vaření

Děti si mazaly chleba mrkvovou pomazánkou a hodnotily ji poměrně kladně. Na změnu školního stravování se začali postupně připravovat třeba v Moravské Třebové na Základní škole Palackého.

Pozvolný rozjezd

„Zavádíme tyto novinky jenom na druhé jídlo, aby byl takový pomalejší rozjezd. Všeobecně děti nejsou nakloněné luštěninám a rybám, takže si myslím, že to bude v příštím školním roce trochu problém,“ říká vedoucí jídelny v Moravské Třebové Petra Šedá.

Děti si také vyráběly sladké jáhlové kuličky, které jim zachutnaly, některé z nich dokonce chtěly recept. Jsou ale stále jídla, která ne všem dětem chutnají a v jídelně je nedojídají, je to například koprová omáčka. Tázané dívky by ocenily, kdyby v jídelně začali vařit třeba těstovinové saláty.

Dana Šťastná podobné kurzy pořádá i pro kuchaře a kuchařky ze školních jídelen. Vysvětluje, co se na nich vlastně učí a s jakými recepty odcházejí. „Představte si, že jsou to hlavně luštěniny – karbanátky z čočky a zeleniny, tam jde především o to dochucení. Pak jsme dělali ještě něco z červené čočky.“

Nová vyhláška o školním stravování má začít platit v září tohoto roku.