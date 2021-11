Michelinskou hvězdu obhájily dvě restaurace. Ocenění mají Field a La Degustation Bohême Bourgeoise

Pražské restaurace Field a La Degustation Bohême Bourgeoise obhájily jednu hvězdu v gastronomickém průvodci Michelin. Nové hvězdy Praha nemá. V prestižním průvodci po evropských restauračních zařízeních zůstávají jedinými dvěma českými zástupci s hvězdičkami. Vyplývá to z gastronomického průvodce, který ve čtvrtek zveřejnila společnost Michelin. Praha 13:40 18. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Je to sen snad každého šéfkuchaře - získat aspoň jednu michelinskou hvězdu | Zdroj: Profimedia

„Praha nabízí pro každého něco a stále pestřejší výběr restaurací rozšiřuje její dynamickou kulinářskou scénu. Mnohé z těchto restaurací se nachází mimo centrum města: novodobé podniky, které odrážejí moderního ducha Prahy a zároveň respektují kulinářské tradice země,“ uvedl mezinárodní ředitel průvodců Gwendal Poullennec.

Do michelinského výběru se jako „dobrá kvalita za dobrou cenu“ dostalo pět restaurací. Pozici obhájily podniky Na Kopci, Divinis a Eska. Nově přibyla The Eatery, Dejvická 34 by Tomáš Černý. Naopak už v něm není Sansho šéfkuchaře Paula Daye.

Michelinské hvězdy v Česku

Poprvé Praha získala michelinskou hvězdu v roce 2008, kdy se jí mohla pyšnit restaurace Allegro v hotelu Four Seasons a její šéfkuchař Andrea Accordi. Ten obdržel hvězdu pro Allegro třikrát. Podnik Allegro mezitím zanikl.

V roce 2009 hvězdu dostala také restaurace Maze v hotelu Hilton slavného britského kuchaře Gordona Ramsaye, která však zanikla ještě předtím, než bylo ocenění oznámeno. Alcron hvězdu držel od roku 2012, než o ni v roce 2018 přišel. Celkem tak hvězdu doposud získalo pět pražských restaurací.

Jedna hvězda Michelin označuje velice dobrou restauraci ve své kategorii, dvě hvězdy výtečnou kuchyni, která stojí za návštěvu, a tři hvězdy výjimečnou kuchyni, která stojí za zvláštní cestu. Pražské restaurace dosud nikdy v rámci jednoho hodnocení nezískaly více než jednu hvězdu.