Maximální pokora a hýčkání hostů, to je podle šéfkuchaře Fieldu tajemství michelinského úspěchu

Dvě české restaurace obhájily michelinskou hvězdu. Do prestižního průvodce po evropských restauračních zařízeních se stejně jako loni dostaly pražské podniky La Degustation Bohême Bourgeoise a Field. Znovu získaly jednu hvězdu, která podle průvodce znamená velice dobrou restauraci, která stojí za návštěvu. V celé Evropě ji průvodce dal 380 podnikům. Čím restaurace zaujaly prozradil Radiožurnálu šéfkuchař Fieldu Radek Kašpárek. Praha 17:38 19. června 2020 Šéfkuchař michelinské restaurace Field Radek Kašpárek | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Co děláte oproti dalším českým restauracím jinak, že se vám opět podařilo zaujmout?

To je těžké říct, protože v Čechách je spousta restaurací, které by si podle mého názoru zasloužily toto ocenění, nejen my a La Degustation. Snažíme se k tomu každý den přistupovat s maximální pokorou a cokoli, co připravujeme, chceme mít ve stoprocentní kvalitě. Hosta, který přijde do Fieldu, si maximálně hýčkáme a chceme mu dát to nejlepší.



A jak jste fungovali během nouzového stavu. Museli jste zavřít nebo jste nabízeli jídlo s sebou?

Byla možnost nabízet jídlo s sebou, ale nakonec jsme se rozhodli pomoci potřebným a vařili jsme pro zdravotníky z Nemocnice Na Františku a Pod Petřínem. Takže pauzu, která kvůli pandemii nastala, jsme využili touto blahodárnou činností.

Jak podle vás ovlivní epidemie koronaviru vysokou gastronomii? Budou muset restaurace třeba nějak měnit menu, nebo ceny?

Myslím si, že restaurace se s tím docela dobře popasovaly. Bohužel ne každá restaurace tuto krizi přežila, ale podle mého názoru je to zase na dobré cestě a troufám si říct, že za půl roku bychom z toho nejhoršího mohli být venku.