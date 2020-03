Mražené potraviny slaví narozeniny. Před 90 lety si je poprvé mohli koupit zákazníci ve Spojených státech

Přesně před 90 lety se v obchodech objevily mražené potraviny. Novinku zavedli v americkém Springfieldu a stál za ní nadšený přírodovědec Clarence Birdseye. Pokusy s mražením potravinami samozřejmě existovaly už dříve. Birdseye ale začátkem 20. století přišel na to, že nejlepších výsledků dosáhne, když je jídlo zmražené rychle a na velmi nízkou teplotu. Washington 12:42 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejprve se začaly mrazit ryby, postupně pak i špenát, hrášek, ovoce a dokonce i ústřice (ilustrační foto) | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Vědec to zjistil při rybaření s kanadskými domorodými Inuity. Ti ryby chytají v extrémně nízkých teplotách, takže v podstatě hned po vytažení zmrznou. Po rozmražení je ale jejich chuť skoro tak dobrá, jako by byly čerstvé. No a právě tenhle postup amerického vědce inspiroval.

Clarence Birdsey nejprve vynalezl mrazák, který dokázal potraviny uchovávat v teplotě minus padesát stupňů. Přesto pro něj začátky podnikání nebyly zrovna jednoduché. Lidé byli nedůvěřiví a nechtěli si zmražené potraviny kupovat. První firma amerického vědce proto zbankrotovala.

Dařit se mu začalo až na přelomu 30. V roce 1929 prodal za 22 milionů dolarů své patenty předchůdkyni potravinářské společnosti General Foods Corporation a zbohatl. Nicméně, i přes to se věnoval svému vynálezu a zdokonaloval ho.

Pomohla i druhá světová

Postupně začal mrazit špenát, hrášek, ovoce a dokonce i ústřice. K šíření vynálezu a k obchodnímu úspěchu nepřímo pomohla i druhá světová válka a příděly potravin. Nebylo dostatek konzerv, a proto lidé začali více kupovat právě zmražené potraviny. Přispěly k tomu samozřejmě taky reklamy.

Mražené potraviny si mezi lidmi získávaly oblibu i v 50. a 60. letech. Tehdy k tomu přispěl další vynález - a sice televize. Dneska jsou mražené potraviny miliardovým obchodem a americký přírodovědec Clarence Birdseye v něm zanechal stopu.

Jeho jméno, oddělené mezerami, dodnes nese jedna z neprodávanějších amerických značek mražených potravin. Sám Clarence Birdseye zemřel v roce 1956 na infarkt. Bylo mu 69 let.