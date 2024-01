Mým talentem je prořízlá huba. Videa krájení se spoustou keců nemám rád, říká Těhotnej kuchař

Těhotnej kuchař sytí poptávku po tipech na vaření krátkými, hláškami prošpikovanými videorecepty. Jeho videa na sociálních sítích posbírala na milion a půl sledujících. „Spousta mužů mi psala, že dřív spálili i vodu na čaj, a že ty recepty jsou tak blbuvzdorné, že už začínají kralovat v kuchyni místo manželek,“ těší influencera Jaroslava Vajgla, tvůrce Těhotného kuchaře. Host Lucie Výborné Praha 22:02 21. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Spousta mužů mi psala, že mé recepty jsou tak blbuvzdorné, že už začínají kralovat v kuchyni místo manželek,“ těší influencera Jaroslava Vajgla | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas

Když jsem rozhodila mezi své známé, že budu mluvit s Těhotným kuchařem, dostala jsem za úkol dvě věci. První směřuje k receptům a druhý směřuje k hláškám: „Prosím tě, zeptej se ho, kam na to chodí“. Máte na to nějakou aplikaci? Vymýšlí to umělá inteligence, nebo jste fakt takhle vtipný?

Nemyslím si, že jsem tak vtipný. Spoustu věcí jsem našel v komentářích pod svými recepty, spousta věcí je z televizních seriálů nebo z nějakých filmů. V telefonu mám poznámky hlášek, které se mi líbí a když se to do toho receptu hodí, tak to použiju. Teď je tam asi padesát hlášek, které ještě někdy použiju.

Rešerše, nákup, video a střih. Nejsložitější je namlouvání, aby to mělo nějaký styl, lidé očekávají hlášky, popisuje svoji tvorbu Jaroslav Vajgl alias Těhotnej kuchař

A můžeme se do nich podívat? Sedíme tady, za námi perfektně vypulírovaná kuchyně, přede mnou kuchařka a Jaroslav Vajgl... možná by bylo lepší, kdybyste to přečetl vy, protože když to budu číst já, nebude to mít ten půvab.

Já si myslím, že takhle z voleje to ani ode mě nebude vtipné. Mám tady třeba poznámku „odgrgnúť jako družstevná svině,“ to se mi objevilo v komentářích, nebo „na tvé genitálie je radost pohledět,“ to říkal Sheldon Cooper.

„Tvojí ženě Filoméně,“ to víme všichni, z jakého je to filmu. Pak „pěvci o vás budou psát své oslavné písně,“ nebo „že se ti o tom bude zdát ve 4K rozlišení“.

Štěstí prořízlé huby

Těhotnej kuchař vznikl během covidu. Nemyslím si, že jste měl jenom štěstí, protože tady už musí být spousta věcí, které složí dohromady to, že člověk má nakonec milion a půl sledujících.

Ono se to tak nějak na sebe nabaluje, aniž bych to plánoval. To štěstí bude velký faktor, ale asi budu mít na některé věci taky talent, třeba tu prořízlou hubu, která se lidem ve videích líbí ze všeho nejvíc.

No a během covidu to vzniklo tak, že jste se rozhodl, že prostě uvaříte a dáte to na sítě?

Původní plán byl, že bych si tím mohl začít vydělávat. Začínal jsem na YouTube. Tady za námi, jak je kuchyň, jsem si stoupl, tady stál nevlastní syn s kamerou, natáčeli jsme a já přímo u toho mluvil. Necítil jsem se v tom dobře, těch sledujících ani moc nebylo.

Ta videa byla dlouhá a byl to ten typ videa, který já sám nemám rád: krájení surovin, spousta keců okolo. Teď jsem se dostal na minutu až dvě na recept, ale je to tím, že už si to natáčím sám, přes stativ na telefonu, pomáhá mi s tím tedy můj syn. To je to, co mě teď živí a baví.

Dá se říci, jestli podle vás vaří víc ženy nebo muži? Protože já jsem slyšela velmi pozitivní mužské ohlasy, od mužů, kteří neuměli ohřát ani párek.

Když se podívám na složení sledujících na všech sítích, tak je to mezi ženami a muži plus mínus 50 na 50. Co se týká komentářů, tak zkušené kuchařky píšou, že se zase naučily něco nového, což mě těší, protože si zakládám na takových vychytávkách, které na internetech najdu: co maličkého třeba zlepšit i u prověřeného receptu.

„V diskusích se lidi strašně hádají, jestli krupicovou kaši míchat, nebo nemíchat.“ Jaroslav Vajgl (influencer, autor Těhotného kuchaře)

A spousta mužů psala, že dřív spálili i vodu na čaj a že ty recepty jsou tak blbuvzdorné, že už začínají kralovat v kuchyni místo manželek.

Propátráváte internet systematicky?

Mám své oblíbené tvůrce, kuchaře – nejenom české, ale hlavně zahraniční. Ty sleduji a z nich čerpám spoustu inspirace.

Vaše kuchařka číslo jedna, kuchařka číslo dvě, to jsou věci, kterým rozumím. Pak jsou věci, které mě baví, a to je třeba návod na to, jak jíst krupicovou kaši. To je tam jenom proto, že máte pocit, že recepty nestačí, že je potřeba ty lidi ještě víc pobavit, anebo je to prostě jenom rozverná chvíle, kdy je potřeba spáchat nějakou rošťárnu?

To byl takový momentální nápad. Vzniklo to z toho, že se v diskusích lidi strašně hádají, jestli krupicovou kaši míchat, nebo nemíchat.

Fakt se lidi hádají, jestli mají míchat krupicovou kaši? To přece ví každý, že krupicová kaše se nemíchá!

Přesně tak. A jsou schopní se hádat do krve. Když je video, kde to někdo zamíchá, tak je tam třeba tři sta nebo čtyři sta komentářů a lidi se hádají opravdu do krve, nadávají si. Tak jsem si říkal, že by bylo dobré natočit video – a v tom videu se vždy musíte přiklonit na jednu tu stranu, abyste rozproudila diskuzi.

Jsou to ty nejtriviálnější věci: jako jestli krupicovou kaši míchat nebo nemíchat, jak udělat míchaná vajíčka, jak ohřát párek, jak nechat povolit máslo, abyste si ho mohla namazat na rohlík. To byla taková blbost, co mě napadla a během 24 hodin to mělo milion a půl zhlédnutí.

Co má z vašich receptů úplně největší ohlas? Je to nějaký konkrétní recept, nebo je to fakt ptákovina typu ,nechávám roztát máslo‘?

To máslo teď hodně konkuruje, pokud vím, výpečkům, které jsou asi nejsledovanější video, které jsem kdy vydal. Na Facebooku už má asi tři a půl milionu zhlédnutí, plus po milionech na ostatních sítích. To je asi nejoblíbenější jídlo mých sledujících. Ono taky začíná: „dietáři všech zemí, vyližte si p*del,“ což asi upoutá pozornost diváků.

Koncentrát introverta

Říkám si, že teď jsme u vás doma a současně u vás v práci. Rodina odejde a vy si děláte svoje zaměstnání. Nestýská se vám po lidech?

Vůbec ne. Ve své podstatě cizí lidi ani nemám moc rád. Já jsem introvert, takže pro mě má přítomnost ve větší společnosti cizích lidí není úplně žádoucí.

Jste introvert, ale na TikToku na Facebooku, na sociálních sítích jste vtipný, Těhotný kuchař. To znamená, že to je celé hra, že to je role?

Neříkám, že je to úplně celé role, ale spíš je to zkoncentrované do té minuty, dvou. Samozřejmě nesypu šestnáct hodin denně z rukávu jeden vtip za druhým. Myslím si, že se doma se ženou a s dětmi hodně nasmějeme, ale samozřejmě to není nepřetržité.

Kolik práce je za natočením videa a obhospodařováváním sociálních sítí? Poslechněte si celý rozhovor v nahrávce nahoře v článku.