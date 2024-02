Na naši plzeň jsme pyšní, říká pivovarník Bill z Virginie. Vyrábí ji z českého sladu i chmele

Ve výčepu pivovaru Port City v Alexandrii to hučí jako v úle. Desítky lidí tu sedí u dřevěných stolů a popíjejí z klasických tlustostěnných půllitrů, nikoli z amerických pint. Vše nasvědčuje tomu, že pivo je oblíbené, protože se na něj stojí dvě dlouhé fronty.

Přede mnou čekají na svoje pivo Forest a David, jejich půllitry už jsou skoro prázdné. Forest si pochvaluje širokou nabídku různých piv a taky to, že to má do pivovaru docela blízko pěšky a nemusí sem jezdit autem.

David ukazuje na stěnu za mnou na diplomy a medaile za různá piva. Podle něj v tomhle pivovaru vědí, co dělají, a prostě umějí vařit fantastické pivo. A to nejen jedno, ale mnoho skvělých piv.

Taky paní Diane si pochvaluje výborné pivo a přátelskou obsluhu ve výčepu.

„Koupila jsem si rovnou tři různá piva najednou. To je u vás v Česku problém, když si koupíte hned tři piva?“ reaguje na můj překvapený výraz. „Když ona tu byla hrozně dlouhá fronta, tak jsem chtěla ušetřit čas.“

Chlouba z českého chmele

Pivovar Port City založil před třinácti lety alexandrijský rodák Bill Butcher. Jeho rodina žije na pravém břehu řeky Potomac už pět generací. Ve Washingtonu a přilehlých okresech států Virginie a Maryland sice byly restaurace zaměřené na servírování piva, ale nebyl tu žádný lokální pivovar.

V kapele na chvíli zaskočil i majitel Bill Butcher | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Bill předtím dvacet let pracoval ve vinařském průmyslu, věnoval se prodeji a marketingu. Na vybudování pivovaru si najal odborníky. Ti začali vařit nejen svrchně kvašená piva, ale i evropské ležáky, pšeničná piva, různé speciály a také značku Downright s podtitulem bohemian pilsner.

„Je to pivo plzeňského typu, český pilsner,“ vysvětluje. „Používáme plzeňský slad. Snažíme se být věrni českému způsobu vaření piva a dělat pivo co nejvíc autentické. Jsme na něj pyšní. Je nefiltrované, ale když se na něj podíváte, je krásně průhledné, čisté. Vyhráli jsme s ním stříbrnou medaili v evropském pivním poháru. A loni jsme dokonce získali zlatou pivní hvězdu.“

Zákazníky si musíš vychovat

„Je to všechno o výchově konzumentů piva. Když jsme před třinácti lety otevřeli, lidé vůbec nevěděli, jak používat naše džbány a kontejnery. Jak si je chodit k nám znovu naplnit a jak se o ně starat,“ popisuje Bill začátky svého pivovaru.

„Vždycky jsme dbali na výchovu našich zákazníků, třeba jak vyslovovat jméno jednoho z našich speciálů ‚tmavé pivo‘. Jsme hrdí na to, že jsme vlastně i osvětový pivovar,“ dodává.

Třinácté narozeniny slavil teenager mezi řemeslnými pivovary, ale přitom už respektovaný a oblíbený svatostánek piva Port City nejen hektolitry různých piv, ale i country hudbou. A v kapele na chvíli zaskočil i majitel Bill Butcher. To aby si kytarista mohl odskočit na jedno točené s vysokou pěnou.

