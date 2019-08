Na nákupy je ideální síťovka. Snad se vrátí do módy

Vzpomínám si, že jsem za mlada běhal do obchodu pro nějaké potraviny s taškou, které se říkalo síťovka. Byla to celkem dost komická, šedá, nevýrazná a lehce ošuntělá taška. Já prožíval období pubertální, neboli teenagerovské a bylo mi trapně tu síťovku nosit. Ono mi v té době vlastně štvalo dost věcí a chodit na nákup, pomáhat v domácnosti, to jsem si bláhově myslel, že před holkama vypadá jako potupa.

Chtěl jsem, stejně jako mí spolužáci, být spíše frajer, kterého doma neúkolují a který je svobodný. Síťovka s nákupem patřila na mé tajné černé listině mezi moje největší veřejná ponížení. Dnes, při vzpomínce na tu „pitomou síťovku“ je mi ovšem dodatečně trapně, jak jsem byl bláhový a mladý a pohrdal touto úžasně praktickou taškou!

Síťovka se vešla zmuchlaná do kapsy kalhot, nevážila prakticky nic a měla schopnost neuvěřitelné roztažitelnosti svých síťových ok, takže se do téhle socialistické tašky vešel nečekaně objemný nákup. Mám také dojem, že se prakticky nedala ušpinit, a když už, tak se síťovka přemáchla a byla zase jako nová.

Byla nesmírně praktická, průhledná, každý viděl mezi oky, co si v ní nesete za potraviny, jestli budou dnes k jídlu brambory, mrkev nebo kuře. Jenže my jsme v té době nebyli pyšní na staromódně a čípácky vypadající síťovky, my jsme toužili po úzkoprofilových igelitkách z nedosažitelného Západu, které tam tehdy v supermarketech rozdávali při nákupu zdarma, a u nás byly k mání pouze v Tuzexu.

Měly na sobě natištěny slavné barevné reklamní značky pro nás tehdy naprosto nedostupných produktů, jako třeba Marlboro, Neckermann nebo Cinzano. Dnes bych tyhle igelitky nevzal do ruky, ani kdyby mi platili, jak bych se styděl. Ony se konec konců už ani moc nevyrábějí.

Plast, díky Bohu, přestal být v módě, Naopak, síťovka je z ekologického hlediska nejméně zatěžující nákupní, trvanlivou a praktickou taškou, kterou kdo kdy vymyslel. A na nákup potravin úplně ideální. Snad se, v rámci šetrného zacházení s planetou, zase jednou síťovka vrátí v hojném počtu do našich domácností. Stydět se za ni opravdu nemusíme!