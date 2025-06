Návštěva z Tchaj-wanu: Láska ke guláši a svíčkové, velké knedlíky a fenomén rýžových nudlí

Jako vzorek průzkumu posloužila přítelkyně mého nejmladšího syna, která u nás strávila skoro týden a odjížděla s chutěmi, jež jsem právě citovala.

Vím, je to nevelký vzorek, ale určitě budu jedna z mála, která se do podobné statistiky pustila. Dost bylo legrace, teď ale vážně.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po

recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě.

Yu. Jenom pro ujasnění, tak se jmenuje přítelkyně našeho syna. Opravdu se zamilovala do guláše a svíčkové, na knedlíky takové velikosti koukala nedůvěřivě, ale nakonec konstatovala, že jsou jenom větší, než je zvyklá.

Na otázku, zda by nám uvařila něco typického, čím by prezentovala svou domovinu, se zamyslela a řekla, že to není problém, ale ještě zavolá mamince.

Nebyla jsem u telefonátu, ale obdržela jsem seznam věcí, které mám obstarat, aby nám mohla Yu uvařit obyčejné smažené rýžové nudle přesně tak, jak se dělají u nich doma. Věci jsem obstarala a pár hodin před odletem do Londýna se Yu pustila do vaření.

Krásné na všem bylo, s jakou lehkostí, řekla bych až motýlí, se pohybovala po kuchyni, krájela, stříhala, máčela, smažila, s důvěrou i nedůvěrou občas koukla na dodané ingredience, až nakonec udělala rýžové smažené nudle s vepřovou panenkou, zeleninou a houbami shiitake.

Byly skvělé, na závěr se s vámi podělím o zcela autentický recept, ale dodám jeden poznatek, který si Yu z Prahy odnášela.

To, že Praha je krásná, plná překvapení, nádherné architektury a skvělých restaurací, vynechám. Nadšená byla Yu i ze snídaně v kavárně Slavia, ovšem co nejvíc oceňovala, byl fakt, že u nás je vše dané a nic se nesmí měnit.

Svíčková a guláš je vždy s knedlíkem, řízek s bramborem a plněné papriky, které jsem jí uvařila a které by jedla stále dokola, se podávají s rýží.

To bude zpráva pro Tchaj-wan i naši skvělou kuchyni. Ani já však nelenila a vyplňovala jsem si mezery o tchajwanské gastronomii.

Yu se pohybovala po kuchyni lehce, krájela, stříhala, máčela, smažila, s důvěrou i nedůvěrou občas koukla na dodané ingredience, až nakonec udělala rýžové smažené nudle s vepřovou panenkou, zeleninou a houbami shiitake | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jaká je typická kuchyně Tchaj-wanu

Základním znakem jsou rýže a nudle podávané jako přílohy i hlavní jídla. Rýže je považována za základ obživy, nudle bývají z pšeničné nebo rýžové mouky. Jídla se servírují v malých porcích a sdíleně.

Oblíbené je street food, které je srdcem kuchyně na trzích; obecně je to jídlo levné, chutné a často i experimentální.

Vybrala jsem několik typických jídel, jako je velmi populární domácí jídlo Lu žou fan, vepřové maso dušené v sójové omáčce na rýži. V oblíbenosti následuje hovězí nudlová polévka s nakládanou zeleninou.

Makronky, Rolls-Royce a Patek Philippe Aquanaut se kupují po jednom Číst článek

Omeleta z ústřic se připravuje na pánvi z vajec, škrobu, ústřic a koriandru a zalévá se sladkou omáčkou. Fermentované tofu má výraznou vůni a chuť, podává se smažené nebo ve vývaru.

Ba-wan jsou kluzké knedlíky z tapioky s masovou náplní, gua-bao je dušená placka plněná vepřovým bůčkem, arašídy a koriandrem – někdy přezdívaná „tchajwanský hamburger“.

K pečivu a sladkostem mají Tchajwanci vřelý vztah, ačkoli chléb u nich nehraje tradičně hlavní roli. Připomenu mandlové a ananasové koláčky a sladké koláčky zvané sun Cakes z listového těsta plněné maltózovou pastou. Existuje mnoho variant plněného i neplněného kynutého těsta v páře.

Svou stopu zanechala v gastronomii i japonská kolonizace. Oblíbené jsou jemné mléčné chleby, šlehačkové záviny a sladké žemle, nesmím zapomenout na castella, což je nadýchaný žloutkový piškot také japonského původu.

Z nealkoholických nápojů zmíním zelený a oolong čaj, zimolezové, slzovkové nebo ovocné čaje, často ledové, aromatizované, s chia semínky, aloe a podobně.

Pro nás je neobvyklý tou-chua, chcete-li pudink – tedy dezert i nápoj v jednom. Jde o tofu v sirupu s fazolemi, tapiokou nebo arašídy.

Jak jsme pokořili svět párkem v rohlíku Číst článek

Pokud někdo nechce navštívit Tchaj-wan jenom proto, že tam nemají pivo, musím ho ujistit, že zde pivo vaří, pochází z dob japonské éry, konkrétně z roku 1919, a je populární dodnes. Zajímavostí je, že pro domácí trh vznikají v centrální části ostrova i experimentální vinařství.

Tchajwanský nápoj, který dobyl svět

Každému je jasné, že řeč bude o bubble tea, sladkém čaji s mlékem a tapiokovými perlami. Pochází z města Tchaj-čung, stal se světovým fenoménem a je jedním z nejúspěšnějších příkladů gastrodiplomacie, popkulturního fenoménu a globálního kulturního vývozu.

Svět dobyl svou hravou texturou, variabilitou chutí a vizuální atraktivitou. Často je však jeho původ ignorován nebo zamlžován a některé jeho „verze“ ve světě nemají s původní recepturou téměř nic společného.

Existuje více legend o tom, kdo přesně vytvořil první bubble tea, a gastronomické legendy já přímo zbožňuji. Tou první je tvrzení čajového obchodu Chun Shui Tang z Tchaj-čung, že jeho ředitelka produktového vývoje, Lin Hsiu Hui, v roce 1988 spontánně přidala do studeného čaje vařené tapiokové kuličky, které se tehdy používaly jako dezert, a zákazníci si nápoj okamžitě zamilovali.

Bubble tea pochází z Tchaj-cung, stal se savětovým fenoménem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Bubble tea pochází z Tchaj-cung, stal se savětovým fenoménem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Ovšem prvenství si rovněž nárokuje Hanlin Tea Room v Tchaj-nanu. Tvrdí, že už v roce 1986 jejich zakladatel použil bílé tapiokové perly, později nahrazené klasickými černými.

Ať už je pravda jakákoli, Tchaj-wan je bezesporu rodištěm bubble tea a já jenom dodám, že legendy se nerodí jenom v tisícileté historii, ale že okolo nás stále vznikají.

Faktem je, že bubble tea začal dobývat svět v roce 1990, kdy se rozšířil do jihovýchodní Asie – Singapur, Malajsie, Filipíny –, poté do USA, kam si ho přinesly tchajwanské komunity, především do Los Angeles, San Francisca a New Yorku.

V roce 2000 nastala vlna expanze do Evropy, Austrálie a Japonska a následně vznikají různé franšízy, například Chatime, Gong Cha a Coco.

Po roce 2010 nastala exploze popularity mezi mileniály a generací Z hlavně díky Instagramu, TikToku a vzniklo tak mnoho variant, jako jsou bubble tea ovocné, sýrové, třpytivé, se želé, s pudinkem a s mlékem z ovsa. Prý existuje i varianta s brokolicí, ale do té bych se já, milovnice brokolice, nikdy nepouštěla. Hlavně z úcty jak k bubble tea, tak i k brokolici.

Proč je bubble tea tolik úspěšný? Vyšla mi především jeho hravost, variabilita, vizualita a to, že pro mladé Asiaty představuje i symbol identity.

Ovšem nějak se mi podařilo odběhnout od toho hlavního, což jsou rýžové nudle. Zařadím tedy zpátečku a začnu se jim věnovat.

Aby ztracené vejce nebylo zatracené Číst článek

Rýžové nudle

Je pochopitelné, že v návaznosti na ochutnávku originální kuchyně v podání naší milé a krásné návštěvy začnu rýžovými nudlemi.

Ty hrají v tchajwanské gastronomii důležitou, ale nikoli dominantní roli. Jsou jedním z tradičních základních surovin kuchyně, ale Tchaj-wan má mimořádně pestrou kuchyni, ovlivněnou pevninskou Čínou, Japonskem, domorodými etniky i moderními trendy. Není se čemu divit, konečně i naše česká kuchyně je ovlivněná historií, monarchií a někdy i uzurpátory.

Rýžové nudle se tedy objevují spíše v rámci konkrétních regionálních svátečních jídel než jako každodenní všudypřítomná složka, jako je tomu třeba v jihovýchodní Asii (Thajsko, Vietnam).

Hlavní rýžové nudle v tchajwanské kuchyni se dělí na mi-fen – tenké rýžové nudle, obvykle smažené (čchao mi-fen) nebo podávané ve vývaru. Oblíbené jsou při svatbách a slavnostech, často podávané s vepřovým masem, krevetami nebo kachním vejcem.

Jsou typické například pro město Hsinchu, které je považováno za „hlavní město rýžových nudlí“ na Tchaj-wanu. Hsinchu má specifické větrné podmínky, které se tradičně využívaly pro sušení nudlí.

Další variantou je tchajwanská verze vermicelli – thick rice noodles, které jsou kratší, silnější a žvýkavější. Jsou často podávané se sladkými omáčkami nebo v hustších polévkách, někdy i nasladko s arašídovou omáčkou a ledem jako dezert.

Amalfi, místo věčné lásky, slunce a mořské štědrosti Číst článek

Specifická je varianta rýžových nudlí v polévce. Jde o jednoduché, ale oblíbené pokrmy, nejčastěji podávané na snídani nebo jako lehká jídla s jemným vývarem, pár kousky masa, zeleninou, česnekem a smaženou šalotkou.

Rýžové nudle se podávají při svátečních rodinných událostech a symbolizují dlouhý život, jako většina nudlí v podobných kulturách. Smažené rýžové nudle jsou klasickým pokrmem podávaným jako street food a při nočních trzích.

Jsou víc než jen jídlo, jsou nositelem vzpomínek, symbolem pohostinnosti a praktickým pokrmem, který zároveň může reprezentovat tchajwanskou identitu. Ať už v plastové misce na tržišti nebo jako součást svatebního bufetu, vždy vyjadřují to, čemu Tchajwanci říkají „chuť domova“.

Co jsou to smažené rýžové nudle

Vždy jde o jemné, tenké nudle z rýžové mouky, rychle osmažené na pánvi wok s česnekem, masem, zeleninou a sójovou omáčkou. Jídlo je často doplněné sušenými krevetami, černými houbami (shiitake), mungo klíčky, někdy i rybím koláčem (fish cake). Neobsahují vývar nebo jen nepatrné množství, je to suché jídlo, přesto plné chuti díky technice wok hei (kouřová „duše“ pánve wok).

Závěrečné promíchání a pokrm lze servírovat | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Závěrečné promíchání a pokrm lze servírovat | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Fenomén smažených rýžových nudlí (čchao mi-fen) je v tchajwanské gastronomii kulturně zakořeněný, flexibilní a všudypřítomný, najdeme ho na slavnostních stolech, na pouličních trzích i ve školních jídelnách. Přestože nejde o jídlo, které by Tchaj-wan „vynalezl“, právě místní varianta získala charakter národního komfortního jídla.

My si jednu z variant podle Yu dnes připravíme. Nabízím originální recept připravený, vyzkoušený a s láskou snědený v mé kuchyni a já tímto chci poděkovat milé Yu, že si našla čas a tak skvělé jídlo nám připravila. Jmenuje se tshá-bí-hún a Tchajwanci ho takto nazývají v lokální řeči.

Smažené rýžové nudle

Tento pokrm má být vyvážený takto: zelenina, nudle, maso 4:2:1

Ingredience:

400 g rýžových tenkých nudlí vermicelli

50 g houby shiitake (čerstvé i sušené)

2 ks jarní cibulky

miska čínského zelí nakrájeného na plátky

3 ks mrkve

150 g vepřové panenky

1 lžíce oleje, nejlepší rýžový

bílý pepř čerstvě nadrcený

malý šálek soja omáčky

hrstka koriandru

Postup:

Rýžové nudle dejte do studené vody asi na 15 minut.

Shiitake sušené dejte do misky, zalijte studenou vodou a nechte 15 minut macerovat, vodu nevylévejte, a poté je nakrájejte na větší proužky. Karotku oloupejte a nakrájejte na malé sirky julienne. Čínské zelí omyjte a nakrájejte na malé plátky.

Jarní cibulku nakrájejte na kolečka. Na větší pánvi rozehřejte olej, přidejte karotku, plátky shiitake, čínské zelí a maso, vše lehce orestujte, aby všechny ingredience byly měkké, pak směs zalijte sója omáčkou, poté přidejte vodu ze shiitake nebo vývar nebo jen vodu a za stálého míchání, jako když děláte polévku, chvilku povařte do doby, než se polévka začne vařit.

Poté ochutnejte, zda je vše okořeněné, v případě nutnosti přidejte ještě trochu vody. Ochuťte bílým pepřem a je-li to nutné, přidejte sójovou omáčku. Vše dobře promíchejte s okapanými nudlemi, dochuťte podle vašeho gusta, přidejte lístky koriandru a ihned servírujte.