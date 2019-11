Islandský hostel ukrývá patrně nejstarší burger světa. Majitel ho zakoupil před deseti lety a vystavuje ho

Do islandského hostelu Snotra House jezdí lidé z celého světa kvůli hranolkům a cheeseburgeru. Nikoliv ale kvůli jejich skvělé chuti, jak byste možná čekali. Zajímavé je stáří a vzhled této fastfoodové pochoutky. Letos je to už deset let od doby, kdy si je majitel koupil.

