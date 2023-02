Německé ministerstvo chce omezit reklamy na nezdravé jídlo. Cílem je zakročit proti obezitě

Německo by mohlo zakázat reklamu na sladkosti a nezdravé potraviny. Prosazuje to ministerstvo zemědělství a výživy, které tím chce ochránit zdraví dětí. Ministr Cem Özdemir se odvolává na slib v koaliční smlouvě. Pro tento nápad ještě musí získat dostatečnou podporu. Berlín 13:46 28. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německo by mohlo zakázat reklamu na sladkosti a nezdravé potraviny (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Německé ministerstvo zemědělství a výživy chce omezit reklamu na „nezdravé jídlo“ i na internetu a to včetně sociálních médií a YouTube, protože děti se na televizi tolik nedívají.

Spoty s nezdravým jídlem, tedy s něčím, co má buď příliš vysoký obsah cukru, tuku nebo soli, by prý mohly běžet jen u pořadů, na které se obvykle dívá jen publikum starší 14 let. V případě televize by se taková reklama pouštěla jen v od 23 do 6 hodin ráno.

V blízkosti škol by se také nesměly vylepovat plakáty nebo billboardy výrobci sladkostí nebo řetězce s rychlým občerstvením.

Ministr zemědělství Cen Özdemir tak chce omezit nadváhu u dětí a jejich závislost na nezdravém jídle. Zároveň připomíná, že potravinářské i reklamní koncerny už dávno slíbily, že podají pomocnou ruku a pokusí se sami zakročit proti obezitě.

Podle Özdemira a všech dostupných statistik se ale děje spíš opak. Nadváhu má každý osmý Němec mladší 18 let. Stát tak prý musí sáhnout po tvrdém řešení.

Slib v koaliční smlouvě

Zatím se nezdá, že tento plán projde. Ministr Özdemir se ale odvolává i na to, že v koaliční smlouvě je slib týkající se reklamy na nezdravá jídla. Nejde navíc o plošný zákaz reklam. Byla by povolená také ve venkovním prostoru. Takto to v Německu dodnes mají i tabákové koncerny.

Německo nechce udělat plošný zákaz čehokoliv, co se týče reklam. Koaliční strana FDP je ale zatím proti. S nápadem nesouhlasí ani opoziční konzervativci. Ministerstvo zemědělství a výživy nicméně sepíše podrobný návrh, který probere i s ostatními resorty.

Základní teze se má opírat o vědu a mezinárodní statistiky. Vodítkem, podle kterého se bude rozlišovat mezi zdravým a nezdravým jídlem, budou doporučení Světové zdravotnické organizace.

Návrh zákona by měl být hotový do několika týdnů. Pak to budou připomínkovat i odborníci a regiony. Následně musí návrh formálně schválit Evropská komise, protože může jít o zásah do svobody trhu. Hlavní slovo na závěr budou mít ale poslanci spolkového sněmu.