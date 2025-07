O Kanálu a makrele

Už dlouho žiji v Brightonu, který leží na břehu moře. Záměrně jsem to pojmenovala obecně, i když o moře nejde. Místní vody jsou geografickou součástí Atlantského oceánu, nazvaného Lamanšský průliv, pro Angličany „English Channel“. My mu říkáme jinak – pojmenovali jsme průliv podle Francouzů, kteří mu říkají „La Manche“. To znamená „rukáv“, podle tvaru průlivu. Tento název je doložen již ve středověku a je čistě deskriptivní, nikoli vlastnický.

