Obalovaný řízek s knedlíkem a kyselým zelím – a já to jedla!

Zkusím situaci ujasnit. Představte si, proboha, jenom si to představte, asi vás to nepotká, že vám někde přinese servírka s klidnou tváří hráče pokeru svíčkovou s hranolky. Vy se nevěřícně opět začtete do jídelníčku a zjistíte, že jste při objednávce přečetla jen první slovo a dál už ne. Ty hranolky tam jsou! Na jídelníčku jsou se svíčkovou, s tou chuťovou šlechtičnou mezi našimi jídly.

Po cestě za skupinou broumovských kostelů mi vyhládlo | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

To samé potkalo mě, když jsem v restauraci v hotýlku na Broumovsku přečetla první slovo nabídky: řízek. Dál jsem už nečetla a potvrdila objednávku.

Na jídelníčku byl sice řízek, ale s knedlíkem a kysaným zelím. Zavinilo to baroko. A pokud si řeknete, že jsem asi mimo, není to tak. Jsem při smyslech, byla jsem v okolí obdivovat barokní kostely.

Jenom dodám, že podobné kombinace nikdy nepůjdou dohromady. V běžné kuchyni to nedává smysl, protože jsou porušena všechna pravidla: textura, teplota, čas, aroma a dokonce i vizuální podání. Ale já to ochutnala a jedla.

Řízek netradičně

V klasické české i středoevropské kuchyni platí poměrně pevná pravidla: řízek, myslím smažený v trojobalu, se tradičně podává s bramborovým salátem, vařenými brambory nebo nanejvýš s bramborovou kaší.

Knedlík a zelí se pojí k pečenému masu, tedy vepřu knedlu zelu, pečené kachně, huse nebo třeba uzenému.

Vzhledem k místu, kde byla tato podivná gastronomická nabídka na jídelníčku, jsem pojala podezření na bývalé i současné sousedy, tedy Poláky a Němce.

V polské kuchyni se řízek, kotlet schabowy, podává s bramborem a velmi často s kysaným zelím. To je běžná a oblíbená kombinace, tedy řízek + zelí je v Polsku tradiční a dává smysl. Ale knedlíky českého stylu se v Polsku skoro nepoužívají, tamní „kluski“ jsou jiné. Takže knedlík + řízek + zelí jako celek není typicky polský.

Vliv Německa? Tady, jak víme, je řízek (Schnitzel) národní pokrm, ale obvykle opět s bramborami, salátem nebo s tzv. „Bratkartoffeln“. Knedlíky (Knödel, Klöße) a zelí se jedí spíš s omáčkovými jídly, jako je Sauerbraten nebo Haxe. Tedy řízek + zelí může být německý nápad, ale řízek + knedlík + zelí je v Německu stejně neobvyklý jako u nás.

Došla jsem k závěru, že spíš půjde o regionálně smíšený výtvor.

Kombinace z Broumovska

Řízkovou zvláštnost mi nabídli na Broumovsku. Tím se konečně dostávám k vysvětlení, že jsem při smyslech, byla jsem tady obdivovat baroko. Broumovský klášter je ukázkou barokního stylu díky otci a synu Dientzenhoferovým. Ti mají na svědomí i Broumovskou skupinu kostelů.

Nejslavnější řízek s knedlíkem a zelím podávají právě zde | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové

No a při objíždění a obdivování barokních skvostů na Broumovsku člověku vyhládne, proto jsme skončili v restauraci. Trojnožku a kotlík včetně ingrediencí, abych si uvařila sama, jsem s sebou neměla, takže to skončilo řízkem s knedlíkem a se zelím.

Hledala jsem důvody, proč zrovna tahle anomálie. Broumovsko je pohraniční oblast a po roce 1945 bylo osídleno lidmi z různých částí republiky, z Podkrkonoší, Moravy nebo Slovenska. Navíc zde zůstaly fragmenty sudetoněmecké kultury i vlivy z polského Kladska.

Mnohé hospody v pohraničí po válce vařily podle toho, co se dalo sehnat a na co byl personál zvyklý, a tak vznikaly různé „neortodoxní kombinace“. Navíc v horách bylo běžné nasytit se levně a rychle, dát k řízku knedlík a zelí se zdá energeticky výživné a logické z hlediska kuchyňského provozu. Knedlíky vydrží déle, zelí se dalo skladovat a řízek se dá snadno obalit.

Závěrem mých úvah je, že řízek s knedlíkem a kysaným zelím je kulinární kříženec, který vznikl spíš z provozní praktičnosti než z tradice. Nejde o běžný pokrm ani v Česku, Polsku nebo v Německu, ale může být regionální zvláštností pohraničí, kde se mísily zvyklosti a improvizovalo se.

Pavlišovský řízek | Foto: Vladislava Wildová | Zdroj: Český rozhlas

Každému je jasné, že vepřo zelo knedlo je normální, vepřové výpečky se stejnou přílohou jsou také chutnou záležitostí. Proč tedy ne vepřový řízek v trojobalu? Já si na něm sice nepochutnala, ale možná, až zase pojedu notně vyhládlá na Broumovsko, přijdu této kombinaci na chuť.

A stavím se hned v pohostinství v Pavlišově, kde mají Pavlišovský, resp. Úpický řízek. Jde o tradiční vepřový řízek v trojobalu, doplněný houskovým knedlíkem a dušeným kysaným zelím. Tato kombinace se v jiných částech Česka téměř nevyskytuje. Názvy vycházejí z místních lokalit – obcí Pavlišov na Náchodsku a Úpice pod Broumovskem.

Dvě možnosti

Našla jsem dvě možnosti, odkud se tady tato kombinace vzala. Tou první je, že ve 30. letech 20. století, kdy se v pohraničí budovala obranná postavení, vařila místní hospodyně z Pavlišova pro stavitele opevnění teplé polévky a další jídla. Prý jí však zbyly jen základní suroviny: plátky vepřového masa, knedlíky, dušené kysané zelí. A tak jim to během jednoho oběda prostě servírovala. Což se částečně ujalo až dodnes.

Druhou legendou je, že němečtí obchodníci v 18. – 19. století přinesli do hostince „Schnitzel mit Knödel und Sauerkraut“ a místní si to osvojili.

Další ‚gastro anomálie‘

Vlastně jsem už jednu takovou řízkovou podivnost popisovala, jde o milánský řízek se špagetami a rajskou omáčkou. Je to v kontextu dnešní gastroglosy také anomálie? Kdepak, je to pochoutka nad pochoutku.

Stejnou přípravu okoukali naši sousedé v Rakousku a těší se výborné pověsti. V Německu, jak vidno, se podává Schnitzel mit Spätzle (vajíčkové nudle), a i když to chuťově funguje, tradiční to moc není. Řízek s rýží a kečupem se objevuje na Balkáně, v Maďarsku a Rumunsku.

Němci jsou v gastronomii obecně hodně vynalézaví, musím podotknout, že většinou k její škodě. Místně zkoušejí řízek na pizze, tzv. Schnitzelpizza. Je to fastfoodový úlet – řízek jako základ pizzy, potřený kečupem a posypaný sýrem. Existuje i varianta pizzy plněné řízkem.

Na závěr „řízkopodivností“ si můžete v Japonsku objednat řízek s omáčkou – jmenuje se Tonkatsu. Omáčka je sladkokyselá a patří k tomu rýže, jak jinak. Podobnou variantu mají i v Jižní Koreji.

A když jsme u té omáčky a řízku, můžeme i u nás narazit na kuřecí či vepřový řízek s lehkou houbovou omáčkou a s knedlíkem, případně bramborem.

Je to zločin? Možná ne. Řízek s omáčkou je spíš otázkou stylu než tradice. V klasické české kuchyni je obal důležitý a nesmí zvlhnout, omáčka je tedy tabu. Ale v jiných kuchyních je řízek součástí většího chuťového celku a omáčka mu dodává šťavnatost, kořeněnost i kontrast.

Není ta gastronomie krásná?

Za setkání se zvláštní kombinací řízku může barokní Broumovský klášter | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Archiv Dagmar Heřtové