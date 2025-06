Obezitolog: Většina rodičů dětem doporučí dietu, ale sami se tím neřídí. Chyba, mají jít příkladem

Problémy s váhou má dnes až čtvrtina dětí, ukazují data České obezitologické společnosti. Potvrzuje to i Olivova dětská léčebna zaměřená na léčení obezity, která je na léto plně obsazená. „Nejlepší terapie dětské obezity a obecně obezity je prevence. To znamená myslet na to včas. Nepodceňovat to,“ radí ve vysílání Českého rozhlasu Plus předseda Sekce pediatrické obezitologie České obezitologické společnosti Jan Boženský. Rozhovor Praha 10:20 14. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dětská obezita (ilustrační obrázek) | Zdroj: Fotobanka Shutterstock (5008485)

Jak efektivní jsou hubnoucí léčebné pobyty? Skutečně na nich děti zhubnou a daří se jim to pak udržet?

První část je samozřejmě v pořádku. Děti v těchto léčebnách nebo lázních rozhodně zhubnou, protože ten režim je jiný, než na který jsou zvyklé doma. Ale nemůžeme očekávat, že změna po jedné návštěvě lázní nebo léčebny bude trvalá. My obecně doporučujeme, aby se pobyt opakoval minimálně dvakrát, protože teprve poté dochází k fixaci.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s obezitologem Janem Boženským

Není to chyba ani dětí, ani lázní. Tak to zkrátka je. Dítě přichází s nějakým režimem z domácího prostředí, které je určitým způsobem obezitogenní. Ale změna musí jít napříč celou rodinou.

Takže ano, na pobytu děti zhubnou. Ale bohužel ne vždy se podaří udržet pokles váhy. Protože za tu relativně krátkou dobu, když to jsou čtyři týdny, se nedaří změnit režim, na který byly děti zvyklé. A hlavně se to nezmění v rodině. Důležité je nejen to dítě samotné, ale i jeho rodiče, prarodiče a obecně celá rodina.

Vy jste mluvil o pobytovém režimu. To znamená zvýšená aktivita, dietní jídlo, co léčebna dětem nabízí. Jaké další metody nabízí dnešní medicína?

Toto je základ. Režimová opatření jako taková dokážou udržet dlouhodobě zdraví dítěte a obecně i nás dospělých.

Ale pokud budete mít dítě, které bude vážit 120 nebo 140 až 150 kilogramů – to znamená, že na sobě bude mít batoh, který má alespoň 50 kilogramů navíc – tak mu dnes můžeme nabídnout farmakologickou terapii. Zdá se, že bude účinná nejenom při redukci tělesné hmotnosti, ale i při snaze změnit režim. Protože to je to nejdůležitější.

Není důležité zhubnout deset patnáct kilogramů. Důležité je udržet si tu změnu, která pak z dlouhodobého hlediska povede k poklesu tělesné hmotnosti.

12:38 Je to alarmující, komentuje Barák starší narůstající počet obézních dětí. Má program, jak pomoci školám Číst článek

Farmakologická terapie

Do Česka v květnu dorazily injekce určené na léčbu obezity dětí od 12 let. To je ta farmakologická terapie, o které mluvíte?

To je přesně ona. Uvidíme, jak bude účinná. Protože jak jste říkala, injekce dorazily někdy v polovině května, tudíž zatím máme jednotky dětí, které jsme na tuto terapii indikovali. Ze světa a ze studií víme, že účinnost této léčby je relativně vysoká.

Má nějaké vedlejší účinky?

Určitě. Každá terapie, která mění metabolický stav těla, má nežádoucí účinky. Jsou to bolesti břicha, nechutenství, může tady být zvracení, průjem.

Ale při dodržování režimu léčebné kúry, při postupném navyšování dávky u většiny pacientů potíže relativně brzo vymizí. A pak se objevuje spíše ten benefit.

Samozřejmě to ale není terapie, která by byla určená pro všechny. A určitě bych varoval před tím, abychom do ní vkládaly obrovské naděje a říkaly, že tohle je jediné, co nám může pomoci.

Z výzkumu vědců na univerzitě v New Yorku vyplývá, že u obézních dětí je přibližně pětkrát vyšší šance, že jim obezita zůstane i v dospělosti. Kdy by měli rodiče začít řešit váhu svých dětí? V jakém stádiu?

Dříve jsme říkali, že rizikové období je někdy v předškolním nebo pozdním předškolním věku. To znamená kolem pátého šestého roku života, kdy jsme viděli relativně prudký nárůst tělesné hmotnosti.

3:29 První pacienti v Česku užívají nový lék na obezitu. Operace ale podle lékařů nenahradí Číst článek

Ale bohužel se dnes setkáváme s dětmi, které už ve třech čtyřech letech váží více než 40 kilogramů. Ta věková hranice se stále více snižuje.

Obecně bychom měli myslet na jídlo, na zdravou stravu už od narození dítěte. Už po jednom roce věku máme tendenci to dítě, jakmile se rozběhne, považovat za relativně dospělého. A často se stává, že mu nabízíme potraviny, které jsou nezdravé.

Nezdravé potraviny samozřejmě ve velkém množství – například slazené nápoje – potom vedou k tomu, že se nárůst tělesné hmotnosti objevuje mnohem dříve, než jsme byli v minulosti zvyklí.

Chyby rodičů

Jaké jsou nejčastější chyby, kterých se rodiče u dětí s obezitou dopouštějí? Třeba že nasadí příliš radikální dietu? Nebo že na dítě s hubnutím příliš tlačí, což na něj může mít i psychický dopad?

Změna by samozřejmě měla být postupná. Nejde jenom lusknout prstem a říct: Tak od zítřka už to všechno bude v pořádku a budeš pravidelně pít, jíst hromadu zeleniny a už se vůbec nedotkneš slazeného nápoje nebo jídla.

5:25 Rodiče s obezitou nesprávným směrem ovlivňují návyky dětí. K tomu přispěl i covid, míní odborník Číst článek

To v žádném případě nefunguje. Vyvolává to stres a odpor. Zvláště pokud jsou děti starší, tak s rodiči nebo s rodinou spolupracovat nebudou. Je třeba na to myslet.

Nejlepší terapie dětské obezity a obecně obezity vůbec je prevence. To znamená myslet na to včas. Nepodceňovat to. Neříkat si, že jedna oplatka denně je přece jenom jedna oplatka denně. Ono se to pak sčítá a ten efekt se objeví za rok dva tři. A pak už to jsou dva tři kilogramy každý měsíc.

Máme tady děti, které byly schopné přibrat během jednoho roku dvacet a některé i více kilogramů. Ten nárůst je potom velmi vysoký.

Takže začít postupně a přes rodinné zvyklosti. Myslet na to, že není možné dítě poslat ven a sám zůstat doma a koukat na televizi – je třeba jít příkladem. Je to i o rodině.

Setkáváte se s tím, že rodiče možná někdy příliš na sílu nutí své děti jíst dietně, zhubnout, ale sami se tím neřídí?

Je to tak. Velká část rodičů má tendenci doporučovat svým dětem dietní opatření a sami se tím neřídí. Jenže příklad je velmi důležitý.