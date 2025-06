OVĚŘOVNA: Do naší mouky červy nepřidáme, volají slovenští mlynáři. ‚Není to povinnost,‘ reaguje Komise

„NE EUROMOUCE S BROUKY,“ zní úvod kolujícího příspěvku, podle kterého slovenští mlynáři odmítají přidávat hmyz do mouky. Reagují tak na zařazení prášku z larev potemníka moučného, který je ošetřovaný UV zářením, Evropskou unií mezi takzvané nové potraviny. „V žádném případě se nejedná o povinnost, pouze možnost,“ zdůraznil pro OVĚŘOVNU! webu iROZHLAS.cz ohledně přidávání hmyzí moučky do výrobků Václav Lebeda ze zastoupení Evropské komise v Praze. Ověřovna Praha 5:00 1. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít OVĚŘOVNA: Do naší mouky červy nepřidáme, zní ze Slovenska. ‚Není to povinnost,‘ reaguje Komise | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Slovenské mlýny sdružené ve Slovenské společnosti mlynářů (SSM) se přidávají k iniciativě slovenských pekařů, cukrářů a výrobců těstovin a odmítají jakékoli přidávání hmyzu do svých výrobků,“ zaznívá v řetězových příspěvcích.

NOVÁ POTRAVINA Tímto termínem se v EU označuje taková potravina, kterou lidé nekonzumovali ve větší míře před květnem 1997, kdy tato legislativa vstoupila v platnost. Do této kategorie spadají nejen potraviny, které se vyrábí pomocí nových technologií nebo jsou ošetřovány UV zářením, ale také potraviny, které se tradičně konzumují v jiných zemích. Kromě larev potemníka moučného mezi nové potraviny patří například chia semínka nebo noni šťáva.

To, že není přidání hmyzí moučky do výrobků povinné, však zdůrazňuje také Petra Škvorová z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity. „Přidání prášku do té potraviny je něco navíc. Je to benefit toho, kdo chce danou potravinu vyrábět,“ uvedla pro iROZHLAS.cz.

Václav Lebeda navíc přiblížil, že Evropská komise umožňuje přidávat prášek z larev potemníka moučného do výrobků pouze společnosti Nutri’Earth, a to po dobu pěti let.

„Výrobce musí zároveň spotřebitele informovat o použití prášku na obalech výrobků a opatřit je také označením Novel Food (nová potravina - pozn. red.),“ dodal Lebeda. Jak Škvorová doplňuje, lidé se nemusí bát, že by jedli něco, co jíst nechtějí.

Přečtěte si celé prováděcí nařízení Komise, které zařazuje prášek z larev potemníka moučného mezi nové potraviny. Zbytek článku najdete pod PDF přílohou.

Ohrožení tradice?

„Honba za ekologickými trendy nesmí ohrožovat tradiční hodnoty a kvalitu potravin,“ zní ve článku, ze kterého řetězové příspěvky vycházejí. „Nikdo nebude vyrábět nekvalitní potraviny. Výrobci chtějí své výrobky naopak obohatit. Jejich cílem je zvýšení obsahu bílkovin třeba v pečivu,“ uvedla v reakci Škvorová.

OVĚŘOVNA: Znak žáby neoznačuje škodlivé potraviny. Naopak, je to důkaz dodržování standardů Číst článek

Ani s hmyzí moučkou se to ale nesmí přehnat. „Doporučuje se přídavek maximálně do deseti procent, protože potom by už kvalitu produktu zhoršovala,“ uvedla expertka. Prášek z larev potemníka moučného totiž neobsahuje lepek a jeho produkty proto nemohou dosáhnout struktury pečiva.

Díky tomu podle Škvorové nepřipadá v úvahu, aby hmyzí moučka nahradila klasickou mouku. Její původ je totiž živočišný, zatímco pšeničná mouka je rostlinného původu, takže obsahuje lepek. Larvy potemníka moučného podle Škvorové pouze zvyšují nutriční hodnotu produktu díky bílkovinám.

„Rozhodně to není náhrada. My se bez mouky neobejdeme,“ vysvětlila Škvorová. Výrobci podle ní pouze reagují na poptávku, protože obliba hmyzu stále roste. „Přidávání hmyzu do potravin není o tom, abychom nahrazovali původní receptury,“ upřesnila.

Jak Škvorová podotýká, přidávání hmyzu do potravin je v Evropě velice nákladné. „Zatím je to velmi drahá potravina, takže výrobci jen tak hmyzí moučku do chleba nedají,“ vysvětlila.

Množství hmyzí moučky, který lze přidat do potravin, navíc omezuje legislativa. Prášek je totiž ošetřený UV zářením, které zvyšuje obsah vitamínu D, přičemž povolené množství vitamínu D na 100 gramů chleba a pečiva odpovídá čtyřem milionům mikrogramů.

Podle Evropské komise smí být tedy ve 100 gramech prášku z larev potemníka moučného ošetřených UV zářením maximálně 79 mikrogramů vitamínu D.

Schvalování nového jídla

OVĚŘOVNA: Strašák jménem ‚chitin‘. Látka spojovaná s konzumací hmyzu zbytečně děsí i v ‚řetězácích‘ Číst článek

K tomu, aby se prášek z larev potemníka moučného ošetřený UV zářením stal novou potravinou, podala francouzská společnost Nutri’Earth žádost Evropské komisi, která tím následně pověřila Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

„EFSA na základě dostupné literatury a podkladů vyhodnotí, zda je takovou potravinu vhodné konzumovat a zda nám nezpůsobí nějakou zdravotní újmu, protože všechny potraviny, které jsou na trhu, musí být bezpečné,“ popsala Škvorová.

Takové ověření může trvat i několik let. „Je to velice dlouhý a náročný proces,“ uvedla expertka. Pokud EFSA doporučí potravinu ke konzumaci, Evropská komise ji následně zařadí na seznam nových potravin.

Podle Škvorové se jedlý hmyz těší velkému množství žádostí, které EFSA postupně vyhodnocuje. „EFSA v tuto chvíli vydala sedm příznivých stanovisek,“ uvedla expertka.

Výhody jedlého hmyzu

Slovenští mlynáři „nevidí žádný důvod k tomu, aby do slovenské mouky byly přidávány larvy červů“, stojí ve článku. Odbornice Petra Škvorová jich však vidí hned několik.

Jedním z důvodů je nárůst obyvatelstva. „Musíme hledat alternativy ke zdrojům živočišných bílkovin, které už máme,“ popsala s tím, že jedlý hmyz má všechny esenciální živiny neboli takové živiny, které si lidské tělo nedokáže vyrobit samo.

Patří mezi ně některé mastné kyseliny a aminokyseliny. „Jedlý hmyz má všechny plnohodnotné bílkoviny a poměrně dobré složení tuku. Do budoucna by mohl zvýšit nabídku a možnost živočišných bílkovin,“ popsala Škvorová.

5:44 OVĚŘOVNA: Zboží s kódem 482 je jedovaté a z Ukrajiny, tvrdí e-mail. Původ jídla ale z čísla nezjistíte Číst článek

Jedlý hmyz má zároveň nízkou konverzi krmiva, tedy množství potřebné potravy pro přibrání jednoho kilogramu hmotnosti, oproti hospodářským zvířatům. „Myslím si, že oproti drůbeži je to třikrát méně, oproti hovězímu dokonce desetkrát až patnáctkrát,“ uvedla expertka.

Výhody se týkají i životního prostředí, protože chov jedlého hmyzu nevyžaduje takové množství vody. „Není to ale tak, že by nám měl hmyz vytlačit skot, drůbež a prasata. Je to spíše alternativní možnost, jak přijímat živočišný protein, který má dobrý poměr živin,“ specifikovala Škvorová.

Na zavádějící informace v souvislosti s hmyzem a Evropskou unií jsme v OVĚŘOVNĚ! upozorňovali již dříve. Článek si můžete přečíst ZDE.