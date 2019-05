Dáváte si pozor, jaké banány kupujete? Pavel Maurer radí, na co se rozhodně zaměřit

Nedávno jsem si koupil pár banánů, co si je ráno krájím do jogurtu. Všiml jsem si, že na každém je malá, docela nenápadná, kulatá nálepka s kresbou malé zelené žabičky a nápisem: Rainforest Alliance Certified, Ecuador. Volně přeloženo – tenhle banán, co jsem si koupil u nás v sámošce, pochází z daleké Jižní Ameriky, ale hlavně, je certifikován za ohleduplnost vůči deštným pralesům.

Ta certifikace mi prostě říká, že nejím jen tak ledajaký banán, ale banán, který vnímá svět kolem sebe a ta žabička je symbolem zdravé přírody.

Jednoduše řečeno, tyhle banány vyrostly na farmě, která dodržuje určitá pravidla, jež jsou pravidelně kontrolována. Třeba, že plantážníci pracují v lidských a důstojných podmínkách, pak také, že se kvůli těmto chutným banánům jen tak mýrnyx-týrnyx nezničí hektary zdravých deštných pralesů, že se obnovuje půda, zavlažuje a reguluje se používání chemických hnojiv a pesticidů.

Tedy – máme tu jakousi nejsvětější trojici, která ctí požadavky sociální, ekonomické a ochranné vůči životnímu prostředí. Takový banán mi tedy víc chutná, mám ho rád a příště si jej zase koupím, abych prospěl nejenom svému břichu, ale také ostatním. To je čím dál tím více důležité, totiž zodpovědnost vůči světu v tom nejširším měřítku.

Banány jsou, jen tak mimochodem, vážení posluchači, jedním z nejprodávanějších artiklů z oblasti ovoce-zelenina a to na celé naší planetě.

Jsou chutné, jsou všude, mají svůj přirozený hygienický obal, který se dá snadno oloupat. Když je srovnáte třeba s pomerančem nebo téměř patologickou dřinou při dobývání zrníček z tak dobrého a zdravého produktu, jakým je bezesporu granátové jablko, pak banán je bezproblémová svačina kdykoli k dispozici.

Banán je všudypřítomný, jednoduchý a dokonce jej doporučují i nutricionisté. Tak proč si nedat právě ten, co má na sobě ještě navíc certifikaci ohleduplnosti?

Připouštím, že při slepé ochutnávce tří různých banánů - z Panamy, Costa Ricy či jiné „banánové republiky“ se vám nejspíš budou zdát všechny docela stejné, ale myslete na to, že je tu také odpovědnost vůči planetě. A to je, myslím, pádným důvodem, proč si i v obyčejném supermarketu máme vybírat potraviny nejen podle chuti, ale i podle zdravého rozumu a zodpovědnosti vůči ostatnímu světu!