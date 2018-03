Jak má být správně nachlazené pivo aneb 'Na šestým je teplý a na osmým už přechlazený'

Blíží se jaro, tedy oteplení, ale pivo je pořád moc studené! Stále narážím na hostince, kde čepují zbytečně přechlazené pivo. Když jsem minule dostal půllitr s pivem, které mělo 3,5 stupně Celsia, šly na mne mrákoty. Jak si to vůbec může zkušený výčepák dovolit? To je téměř svatokrádež!

Vždyť je to proti přírodě, načepovat takto přechlazené pivo. A to v některých, rádoby moderních podnicích, aby toho chladu nebylo málo, vám naservírují pivo do předem namražené sklenice. Kromě toho, že je venku zima, takové pivo není vůbec dobré pro náš organismus. Běžný světlý ležák má mít, podle odborníků, ideální konzumní teplotu kolem 7 stupňů.

„Na šestým je teplý a na osmým už přechlazený“

Ne náhodou to zodpovědně vysvětluje Marian Labuda doktoru Rudolfu Hrušínskému v klasickém filmu Vesničko má, středisková, kdy popisuje na jakém schodu do sklepa je pivo v nejlepší kondici: „Na šestým je teplý a na osmým už přechlazený.“

Tuhle lidovou moudrost mi potvrdili hlavní sládkové ze Staropramenu, Prazdroje, od Lobkowiczů, malí i velcí pivovarníci, ale také amatérští, ovšem velmi zkušení pivaři. Tak proč nás pořád někdo láduje přechlazeným pivem?

Trend, nebo maskování vad?

Já bych řekl, že těch důvodů je víc. Určitě to v některých případem může být móda a hloupý trend. Pivo by mělo být přizpůsobeno změnám počasí a teplot venku i uvnitř hostince a ne módním vlnám. Pak je tu ovšem neznalost nebo hloupost výčepních – totiž schopnost, či neschopnost přizpůsobit teplotu rozdílným pivním speciálům, které se odlišují výrobou, obsahem alkoholu, chutí i stupňovitostí.

Nejhorší ze všeho je však mé podezření, že přechlazování piva může být záměrné maskování jeho horší kvality. Protože, když jej pijeme příliš studené, naše chuťové buňky jsou zmateny a necítí žádné rozdíly. Prakticky nevíme, co pijeme, takže se pak sem tam nějaká pivní vada v té ledové vodě snadno zamaskuje. A to považuji za největší zvěrstvo!

Naše pivo je přece naší chloubou, stejně jako jsou naší chloubou třeba Otto Wichterle, Milan Kundera, Martina Navrátilová nebo Ester Ledecká. Musíme si bránit a hýčkat vše, co je naše a co nás dělá slavnými a výjimečnými. Jinak to všechno naše vědecké, kulturní, sportovní, ba ani gastronomické snažení nemá vůbec žádnou cenu!