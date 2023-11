Řemeslný chleba je v Itálii rozšířenější, na jednu ulici připadnou i čtyři pekárny, říkají manželé Carlini

Manželé Antonio a Michaela Carlini provozují v Brně pekárnu. Jejich příběh začal v garáži, kde pekli chleba, několik let žili a pracovali v Itálii. „Češi hodně přemýšlí o tom, co přijde, a chtějí mít vše pod kontrolou. Italové takoví nejsou,“ hodnotí rozdílnost povah a kultur pekař, kterému v žilách koluje italská i česká krev. Brno 14:46 4. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak se manželé seznámili a jaká byla jejich gastro cesta? | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

„Provozovali jsme restauraci v lednicko-valtickém areálu a přes vaření jsme se postupně dostali k pečení,“ popisují své začátky.

„V kuchyni pro mě byla výzvou fermentace, udělat dobrý chleba nebo foccaciu. Ten proces je hotová alchymie,“ říká Antonio.

A jeho žena doplňuje: „Chtěli jsme propojit tradici Česka s Itálií. Napřed to bylo něco navíc, co nás bavilo a chtěli jsme se v tom zlepšovat. Ale když jsme viděli, že je po pečivu poptávka, tak jsme se do toho vrhli.“

V Česku se s kváskem a domácím pečením chleba v posledních letech doslova roztrhl pytel. Jak tuto situaci vnímají z pohledu Česka a Itálie?

„Italové mají rádi, když můžou přijít do pekárny a pokecat si. U nich je chleba na té řemeslné úrovni víc rozšířený než v Česku, takže tam je i víc malých pekáren. Na jednu ulici jsou třeba čtyři pekárny. Každá má svoji pec, vlastní mouku i recepty. Ta různorodost je tam velká. Koupit si dobré pečivo je tam určitě snadnější, takže Italové moc nemají důvod si doma připravovat kvásek a upéct si chleba,“ shodují se manželé.

Jak se seznámili a jaká byla jejich gastro cesta? Nechybí někdy Antoniovi Itálie, kde vyrůstal? O tom si poslechněte v Apetýtu.