Perníčky, jak je známe dnes, jsou v Evropě už od 11. století. Vyzkoušejte recept s jablky a calvadosem

Je prosinec a z našich kuchyní se tradičně linou vůně všeho možného vánočního pečení. Rychlá doba, sociální sítě a trochu jiný přístup k osobní svobodě na tom nic nedokázal změnit. My hospodyňky prostě cukroví musíme připravit, i kdyby… já nevím co! Prostě musíme. Tentokrát si budeme povídat o perníčkách a Británii, k tomu přidám zaručený recept na jablkové perníčky s calvadosem. Praha/Londýn 10:30 7. prosince 2019

Ve Velké Británii došlo ke změně. V celé společnosti jich je a bude celkem dost, ale já mám na mysli čas předvánoční.

Pokud jsem tvrdila, že Angličanky prostě nepečou, tedy s výjimkou oblíbených ovocných koláčků mince pie, že nemíní o Vánocích trávit čas u plotny a raději si užívají rodiny a volna jenom a jenom pro sebe, to už nemusí být až tak velká pravda.

V Británii se už také peče

Všechny hojně sledované televizní pořady o pečení, mám na mysli především The Great British Bake Off, které k nám přichází pod názvem Peče celé Česko, totiž asi vykonaly své a nastal drobný obrat. Vycházím z faktu, že jsem nemohla v jednom z luxusnějších supermarketů s potravinami Waitrose, kde je vždy vše, nač si vzpomenete, najednou najít moučkový cukr. Byl vyprodán. Hned mi bylo jasné, že už i Angličanky začínají péct!

Nepodléhají asi takovému šílenství, jakému jsou uvyklé dámy všech věků u nás, ale přesto se sortiment vcelku rozšířil. A to ještě Britové opravdu pořádně neochutnali naše vanilkové rohlíčky!

Lákám na ně Angličany každoročně při předvánoční party a sleduji, jak jim chutnají. Neslýchám nějaká utěšující „Hmmm, interesting“, to bych to rovnou zabalila, slyším jen „delicious!“ a rohlíčky prostě během okamžiku zmizí.

V Británii však tradičně převládají především mince pie anebo se stejnou náplní podobně připravené brownies.

Dále jsou to mincemeat cookies, různě vánočně nazdobené cupcaky, muffiny, ale i kontinentální Evropou zavánějící čokoládové placičky s citrusovým ovocem, skořicové rolky i chuťově exotické a do různých vánočních tvarů vykrajované kořeněné medové placičky máčené v čokoládě.

Mezi vánoční novinky patří placičky s čerstvými datlemi Medjol, o něž je stále velký zájem. Samotnou kapitolou jsou perníčky, které tady také milují, čímž se neodlišují od evropských zemí za kanálem.

Klasikou jsou perníčky

Začnu citací slavného dramatika Williama Shakespeara. Ten totiž prohlásil: „Kdybych měl poslední cent na celém světě, koupil bych si perníček.“ Já mu dávám za pravdu, co dělat s posledním centem než si trochu zamlsat.

První zmínky o perníčcích se objevují cca 2000 let před naším letopočtem. Bohatí Řekové cestovali na ostrov Rhodos, aby zde nakoupili „kořeněné medové koláčky“, které poté darovali nám, ženám. Vlastně to byl takový předchůdce současného Valentýna.

I slavný William Shakespeare miloval perníčky | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Díky mnichům se objevily perníčky v Evropě už roku 992 a musela to být událost, když ji zaznamenaly i kroniky. Do 11. století se perník objevil v celé Evropě a pokračoval v dobyvačném tažení třeba až do Malajsie.

V 11. století začali mniši do těsta přidávat zázvor a perníčky dosáhly dnešní podoby. To už katoličtí mniši začali používat při pečení různé složité formy zobrazující náboženské symboly.

Dům z milionů kalorií

V Británii byl první „gingebread man“ upečen díky královně Alžbětě I. Tehdy obdařila vzácnou návštěvu perníkovými postavičkami, které nesly právě jejich rysy. Za to jistě zaslouží královna velkou pochvalu.

Perníkové chaloupky, jak je známe z klasické pohádky, se začaly připravovat okolo roku 1800 v Německu a perníkové chaloupky se dostaly s přistěhovalci až do Ameriky.

To by však nebyla Amerika, aby si neodpustila být opět největší. A tak 30. listopadu 2013 byl v Texasu postaven perníkový dům široký skoro 13 metrů a dlouhý přes 18 metrů. Na jeho upečení bylo potřeba 820 kg másla, 1327 kg hnědého cukru, 7200 vajec, 3266 kg mouky a 31 kg mletého zázvoru.

Pouštět se do něčeho podobného nikomu nedoporučuji, obsahoval totiž neuvěřitelných 35,8 milionu kalorií. V londýnském Museum of Architecture dokonce každoročně vystavují celé město připravené právě z perníku.

Dost bylo povídání, jdeme péct perníčky.

Jablíčkové perníčky s calvadosem:

1 jablko, oloupané a rozmixované

50 g na jemno nasekaných rozinek

5 polévkových lžic jablečného džusu

300 g medu

50 g hnědého cukru

1 lžička jedlé sody

120 g celozrnné špaldové mouky

200 g hladké mouky

30 g jemné mandlové moučky

40 g mletých mandlí

2 lžičky mleté skořice

po 1/4 lžičce mletého hřebíčku, muškátového oříšku a zázvoru

1 žloutek

Na polevu:

150 g moučkového cukru

1 bílek

2 lžíce calvadosu nebo bílého cinzana či citronové šťávy

Postup

V kastrolku zahřejme na mírném ohni med a cukr a mícháme, dokud se cukr nerozpustí, nesmí se ale vařit. Dáme stranou vychladnout. Do mísy kuchyňského robotu prosejeme mouku, v trošce vody rozpustíme sodu a přidáme k mouce, přilijeme med s cukrem a začneme míchat.

Postupně přidáváme prosetou mouku, mandlovou moučku a umleté mandle s kořením, vejce a nasekané rozinky s jablkovým pyré, vše spojíme v těsto. Vyndáme z mísy, zabalíme do fólie a necháme odpočinout alespoň 2 hodiny, nejlépe i déle.

Polevu lze ochutit calvadosem nebo bílým cinzanem | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zahřejeme troubu na 180 °C. Těsto rozdělíme na třetiny a postupně vyválíme mezi dvěma archy pečicího papíru na pláty silné do 4 mm a vykrajujeme kolečka, srdíčka a hvězdičky. Pečeme asi 10 minut. Mezitím si připravíme polevu smícháním cukru, bílku a calvadosu do hladka.

Jakmile jsou perníčky hotové, necháme je asi 1 minutu stát a ihned je ještě teplé potřeme polevou a ozdobíme. Přendáme na síťku a necháme vychladnout. Perníčky by se měly rozležet aspoň 2 dny v chladu, pak jsou nejlepší.

Perníčky s jablky a polevou s calvadosem, cinzanem nebo citrónovou šťávou | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: iROZHLAS.cz