Osvědčená klasika i extravagance. ‚Zkouší se houby i rajčata,‘ popisuje sommeliérka chutě piva

Které pivo je nejlepší na světě? „Každý člověk má trochu jinou chuť a každý si dá jiné pivo. Neumím říct, jestli existuje jedno na světě," uvažuje Marcela Titzlová. Proč a kdy se rozhodla pro sommeliérství piva? Zachraňují se hospůdky v regionech? Jak je to v zahraničí a jak u nás? Odpovídá pivní sommeliérka v pořadu Blízká setkání.

„Zkouší se různé ovoce, zeleniny, ale i houby, rajčata… Jsou to velmi neobvyklé kombinace," říká pivní sommeliérka

„V žádném případě nikdo nemůže ochutnat všechna piva na světě, takže nemůže říct, které je nejlepší. Na druhou stranu z těch, co ochutnal, si pak vybere to, které mu nejvíc vyhovuje. Pro mě je to český ležák a česká desítka,“ odtajňuje svoje favority Marcela Titzlová.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: Marcela Titzlová, pivní someliérka. Moderuje Vasil Fridrich

Při degustacích různých světových piv narazila i na překvapivé chutě. „A ne vždycky byla reakce pozitivní,“ přiznává. „Zkouší se různé ovoce, zeleniny, ale i houby, rajčata… Jsou to velmi neobvyklé kombinace.“

Co je teď celosvětovým trendem? „Jsou to nízkoalkoholická či nealkoholická piva. Na druhou stranu jsou na trhu pořád silná a extravagantní piva, která se nepijí ve velkém množství.“

Co říká na dolévání piva limonádou? „Je to věc každého, ale kdybych mu jako profesionál měla poradit a on o to stál, tak bych mu to vymlouvala,“ uzavírá Marcela Titzlová v Blízkých setkáních.