Rackům voní naše jídlo, horší bude, až jim začneme vonět my!

Představte si, že vezmete kočku, dáte jí křídla, zahnutý velký masitý zobák, přidáte silné hbité nohy s plovacími blánami a přebarvíte ji na bílo. Vybavíte ji nikdy nekončícím hladem, jistou dávkou inteligence učit se krást, velkou dávkou drzosti protřelého bandity, s vražedným apetitem loupežníka číhajícího v záloze, neurvalého nevychovance s instinktem zabijáka. Dodáte i dost hlasitý projev, který je už při prvním tónu nesnesitelný. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Brighton 10:00 7. března 2020 Sushi mají racci také moc rádi. Nakonec ale miluji všechno, čeho se dotkl člověk | Foto: Dagmar Heřtová

Právě jsme stvořili racka mořského. Ta kočka byla vybrána proto, abyste měli před očima obrázek, jak velký asi tenhle mořský racek je a co všechno může se svou výbavou dokázat.

S jedním z nich jsem měla dokonce zajímavý vztah. Každé ráno, když jsem usedla k počítači, se objevil za oknem na hraně zábradlí balkonu, procházel se, naparoval se a pozoroval mě. Byl dochvilný a já myslela, že to dělá kvůli mně. Až časem jsem pochopila, že jeho přetvářka byla dokonalá.

Jak patrno, symbolem přímořského Brightonu je mořský racek s hranolky | Foto: Dagmar Heřtová

Vyplenil mé zahradní jezírko plné rybiček, jenom několik šťastlivců zůstalo schováno na dně. Rackové totiž nedělají nic jiného… Občas probleskne v novinách, že racek unesl ze zahrady malou čivavu, dokonce si troufnou i na teriéra. Jednomu pánovi sežrali na zahradě volně puštěnou želvu, kterou choval snad už desítky let.

A stejně nás mají rádi

Jednou jsem takhle v Brightonu přišla o snídani, když jsem si cestou do Londýna na nádraží koupila vaječný sendvič. Na peróně mi ho racek vytrhl z ruky, přelétl přes koleje na perón protější a úplně v klidu posnídal místo mě. Moc mu chutnal.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Příběhy s ukradenými sendviči a klasickou pochoutkou fish and chips na rozhlehlé brightonské pláži jsou zvláště u víkendových návštěvníků neznalých poměrů celkem časté. Proč tomu tak je, má souvislost s novým zjištěním vědců z Cornwallu. Při svém zkoumání provedli experiment, kdy nabízeli v kýblech rackům ryby přímo - ulovené ze sítí - a ryby, kterých se dotknul člověk.

Racek měl jasno: upřednostňuje potravu, které se člověk dotknul. Racek je kleptoparazit, což znamená, že parazituje formou kradení kořisti. Jeho strategie mu jen dovolila přizpůsobit se novému životnímu prostředí, tedy turistickým oblastem a i ne právě dobře uzavřeným popelnicím. Důvodem je, že racci vědí, že je to bezpečné, a mají tak pocit jistoty. Faktem je, že dokud jim voní jenom naše jídlo, je to dobré. Horší to bude, až jim začneme vonět my.

Ti samí vědci zkoumali a našli i jistou možnost, jak se rackům bránit. Doporučují ten nejvíce efektivní způsob: tvrdě zírat těmto přímořským banditům přímo do očí, prý se pak bojí a zmizí.

Nálety racků mořských na brightonské pláži jsou více než běžné | Foto: Dagmar Heřtová

A na závěr

Racků mořských je čím dál víc. Počet kolonií byl v Irsku a Anglii v roce 2000 okolo 240. V současnosti je to už asi 480. Způsob jejich návyků se změnil. Na moři už tak často neloví. Vymetají popelnice, pytle s odpadky, nepohrdnou ničím a očividně jim ta změna životního stylu svědčí.

Ovšem k pobřeží prostě racek mořský patří a nic s tím nenaděláme, nechme mu tu jeho volnost a svobodu. Já jen očekávám změnu vědeckého jména z racka mořského na racka zlodějského, racka popelnicového, racka odpadkového. Možností je spousta, jenom najít odvahu a nechat stranou politickou korektnost.

Pokud byste přes to všechno chtěli mořského racka ochutnat, přeji dobrý lov, skvělý recept a dobrou chuť!

Rackům mořským naše jídlo voní, možná více než bychom si přáli | Foto: Dagmar Heřtová