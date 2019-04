Doma si vařte klasiku, do restaurace choďte na gejzír chutí, říká michelinský kuchař Radek Kašpárek

„Jaro má strašnou výhodu, že přináší spoustu sezónních věcí. Člověku se pak ty jídla tvoří jednodušeji,“ říká pro Radiožurnál Radek Kašpárek, porotce pořadu Masterchef a nositel michelinské hvězdy.

Nové recepty často sám vymýšlí, ať už v práci, při procházení starých receptů, ze kterých si vezme základ a dodá mu šmrnc současné gastronomie, tak i například během cesty v autě. „Občas zastavím a nějaké poznámky si zapíšu, protože už trošku zapomínám,“ směje se.

Chtěl bych, aby byla česká gastronomie více vyhlášená, říká michelinský kuchař Radek Kašpárek

Své prestižní ohodnocení, michelinskou hvězdu, již třikrát obhájil. „Nikomu bych nepřál, když se blíží termín. Samozřejmě to napětí je, přes rok na to člověk nemyslí, protože myslí na svoji práci, ale letos to bylo hodně emotivní. Po obhájení jsem v práci otevřel lahev bublinek, protože ten tým si to zaslouží,“ říká.

Je to právě tým, který podle něj částečně tvoří tajemství úspěchu. „Důležitý je každý člověk a aby to všechno do sebe zapadlo jako celek. Teprve potom kuchyně funguje,“ popisuje gastronomická celebrita.

Budoucnost české gastronomie

V kuchařském odvětví podle něj platí, že namísto toho, aby kuchaři drželi při sobě, tak si hází klacky pod nohy. „Ve světě se michelinští kuchaři podporují navzájem, tady to vůbec není. Je to velká škoda, sám se snažím podporovat některé lidi, když dělají svou práci skvěle,“ říká Radek Kašpárek. Pokora je pro kuchařské odvětví důležitá a proto se ji snaží předat i svým dětem.

Problém současné gastronomie je také v tom, že mladí lidé chodí na obor kuchař jen protože jim nezbývá žádný jiný, kam by mohli jít.

„Podle toho to potom vypadá. Oni tu školu vyjdou, ale kuchařinu nemají rádi, nejraději by si představovali osmihodinové směny a pořádné peníze. O tom to ale není, gastronomie je velká dřina a řehole, člověk to musí mít rád. Musí k tomu přistupovat s úctou,“ míní ostravský rodák.

V jeho restauraci jsou nejprodávanějším pokrmem holubi a také husí játra. „Holub je jemné maso a když se prsa udělají dobře, je to máslíčko na jazyku. Doma ať si člověk vaří klasiku, ale do restaurace ať si zajde na gejzíry chuti,“ usmívá se kuchař.

Vzorem těchto chutí je prý skandinávská kuchyně. „Nordická kuchyně má své kouzlo, hodně výrazné chutě, suroviny hodně fermentují, nebojí se používat octy. Má to šmrnc,“ vysvětluje.

Podle svých slov nikdy nebyl úplným zastáncem trendu bio produktů. „Ne všechno, co je bio, je kvalitní. Měl jsem možnost ochutnávat věci od farmářů a nebyl jsem spokojený. Já bych chtěl, aby česká gastronomie byla víc vyhlášená, aby se o ni lidé zajímali. Česká kuchyně se začíná měnit díky mladé generace kuchařů,“ dodává Kašpárek.