Česká piva jsou zdravější než třeba ta z USA, může za to ječný extrakt, říká pivovarník Šuráň

Vzpomínáte, jak se na českém trhu před pár lety začala objevovat ovocná piva a radlery? Mělo to jasný důvod, připomíná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven Martina Ferencová. „Šlo o pivo pro ženy, které se do té doby pivu příliš nevěnovaly. A mělo to úspěch. Řada příchutí pro ženy se vyrábí dodnes,“ říká v rozhovoru s Lucií Výbornou.

Host Lucie Výborné Praha 22:33 6. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít