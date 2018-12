Netradiční recept na kapra? ‚Zkuste ho s wasabi,‘ doporučuje mladý kuchař

Ingredience

Na kapra

filety z kapra

sojová omáčka

sezamový olej

trocha wasabi

koriandr

sezamové semínko

Na mrkvové pyré

mrkev

sůl

„Vezmu si filety, nakrájím na plátky. Kapra přendám do misky, naliju na něj sójovou omáčku, sezamový olej a trochu wasabi. Nechám to chvilku marinovat,“ popisuje Filip Ruprecht ze Střední školy cestovního ruchu v Českých Budějovicích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Kuchaře při práce sledovala Jitka Cibulová Vokatá

I takový kapr by se podle něj dobře vyjímal na vánočním stole. „Je to něco trochu jiného než tradiční český obalovaný kapr, je to spíš na asijský způsob, protože použijeme ještě koriandr a sezamové semínko,“ dodává pro Český rozhlas České Budějovice.

Zatímco se kapr marinuje, připraví si suroviny na mrkvové pyré.

„Mrkev dáme do osolené vody a chvilku vaříme do změknutí. Když se vaří v osolené vodě, mrkev to ochutí, lépe se sůl dostane do té suroviny, než kdybychom ji přidávali až do kaše. Stejně to platí u brambor,“ vysvětluje.

‚Bramborový salát je jako svíčková. Co domácnost, to originál.‘ Podívejte se na recept a triky šéfkuchaře Číst článek

Kapra je třeba marinovat minimálně dvacet minut, aby se alespoň trochu dostala pod povrch sójová omáčka s wasabi.

„Poté rozpálíme pánev, dáme trochu sezamového oleje a pečeme marinovaného kapra. Začneme kůží dolů, aby se nám zatáhla a byla křupavá. Nakonec dáme dopéct do trouby,“ doplňuje Filip Ruprecht.

Výhodou této přípravy kapra je, že se peče přírodně, bez smažení.

„Marinování trvá dvacet minut, pečení čtvrt hodiny, takže za půl až tři čtvrtě hodiny máte kapra hotového i s přílohou,“ říká mladý kuchař. Kapr s wasabi navíc skvěle chutná a je mnohem zdravější než řízek v trojobalu.