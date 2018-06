RendangGate: do sporu o národní pokrm se vložil i bývalý malajsijský premiér

Celou kauzu, o které se na sociálních sítích mluví jako o „RendangGate“ vyvolala slova jednoho z porotců britského vydání kuchařské show MasterChef.

Gregg Wallace zkritizoval předložený kuřecí rendang proto, že maso nebylo křupavé a kuchařku ze soutěže vyřadil. Problém ale je, že rendang je tradiční jídlo, kde se maso a další suroviny pomalu dusí, až vytvoří hustou kořeněnou omáčku.

Porotce tak začal přes internet dostávat písemné i video vzkazy. „Rendang nemůže nikdy být křupavý. Procestoval jste Asii a byl jste i v Malajsii, tak byste to měl vědět,“ kritizuje porotce jedna z divaček.

Navíc je rendang v Malajsii a Indonésii prakticky národní pokrm - čili to bylo jako by Japoncům zkritizoval suši, že je moc syrové, nebo Čechům knedlo-vepřo-zelo za to, že je v něm kmín.

Indonésie nebo Malajsie?

Reakce na kritiku byla velmi bouřlivá. Aféra už trvá několik týdnů a zapojil se do ní třeba někdejší malajsijský premiér Najib Razak i jeho nástupce Mahathir Mohammad, podle kterého si asi porotce spletl rendang s KFC. Tento řetězec pak na tom dokonce postavil svou reklamní kampaň s obrázkem křupavých smažených křídel a sloganem „toto není rendang".

Celou aféru pak ještě přiživil další z porotců soutěže, když napsal, že rendang je ve skutečnosti indonéské jídlo. Tím se ale dotknul dost citlivé otázky národní hrdosti, je to jako když se Turci a Řekové přou o to, čí je původně kebab respektive gyros. Indonésie a Malajsie mají spoustu vzájemných sporů a spor o rendang je jedním z nich. Ovšem z ohlasů na sociálních sítích se zdá, že minimálně při obraně „nekřupavého" rendangu táhnou za jeden provaz.