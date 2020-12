Vyhlášená brněnská restaurace Koishi končí. ‚Současná situace je gastrogenocida,‘ tvrdí majitel

Oceňovaná brněnská restaurace Koishi po 12 letech provozu končí. Majitel Janko Martinkovič vysvětlil, že k uzavření ho donutila vládní opatření proti šíření koronaviru, kvůli nimž se dostal do existenčních problémů. Musel propustit 20 zaměstnanců a předpokládá, že ještě roky bude řešit soudní spory. Zavření podniku považuje za nevyhnutelné, aby se neprohlubovaly finanční problémy, přesto to bylo nejtěžší rozhodnutí v životě. Brno 17:17 14. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brněnská restaurace Koishi | Zdroj: Profimedia

„Používám pro tuhle situaci termín gastrogenocida. Naše podnikání, to není jako jít na výlet, kdy je jedno, kdo kdy přijde. Pokud otevřeme, musíme mít plán alespoň na dva týdny. Nikdo netuší, že když máme 148 dodavatelů, tak při otevření musím minimálně polovinu obvolat. A až vše zařídím, po pár dnech zase musíme zavírat ve 20.00,“ poznamenal Martinkovič v narážce na vládní opatření.

Restaurace nesměly pro veřejnost fungovat od 14. října do 2. prosince. Od 3. prosince mohly mít otevřeno do 22.00, 7. prosince ale vláda rozhodla, že od 9. prosince budou muset zavírat ve 20.00. Kapacitu mohou naplnit na 50 procent. Gastronomické odvětví podle výzkumné společnosti Nielsen každý den uzavření tratilo na tržbách 414 milionů korun.

Povinnost zavřít ve 20.00 je podle Martinkoviče likvidační, protože na večeři dřív lidé nepřijdou. „Je to vychytralost vlády, aby nemuseli říkat, že nás omezili. Musím platit odvody za 20 zaměstnanců, nájem, zálohy na energii. Není možné, aby někdo říkal: Jednou můžete otevřít, pak zase zavřít,“ poznamenal majitel.

„Už jarní zavření pro nás byl šok, ale přežili jsme, semkli jsme se. V momentě druhé vlny, když jsem viděl tu nekoncepčnost, a že se vláda vůbec nepřipravila… Poslední kapka byla, když se po týdnu otevření opět začalo omezovat.“

‚Životní projekt‘

Rozhodnutí restauraci zavřít bylo nejtěžší, jaké kdy učinil. „Byl to můj životní projekt, na který jsem se 19 let chystal a 12 let provozoval. Jsem brněnský patriot a měl jsem radost, že i Brňané jsou na tenhle podnik pyšní. V gastropodniku budu podnikat v momentě, kdy tady bude normální a zdravý prostor. Do té doby je to sebevražda. Teď se pořádně vyspím,“ odpověděl na otázku ohledně své budoucnosti.

Očekává ještě komplikace kvůli nezaplaceným odvodům. „V tomhle je to ta genocida. I když jsem měl zavřeno, chodily mi upomínky, co mám zaplatit, 12 let jsem vše poctivě platil a teď se budu soudit, že jsem nezaplatil nějaké faktury, i když jsem neměl z čeho, protože mě vláda zavřela,“ poznamenal Martinkovič.

Restaurace začaly v poslední době protestovat, některé nechávaly demonstrativně otevřeno i po 20.00. Provozovatelé žádají o kompenzaci z tržeb z minulých období. Varují, že jinak mnoho podnikatelů v gastronomii zavře natrvalo.