U starého pštrosa v Maastrichtu a hovězí guláš s octem

Vítejte v Cafe Brasserie In Den Ouden Vogelstruys Vrijthof. Pokud jste zmateni, čtěte dál, pokud rozumíte, jistě poznáte holandštinu, ale pořád nemusíte vědět, o co jde. Pokud víte, o co jde, už jste v této maastrichtské restauraci určitě něco ochutnali. Ovšem i vám doporučuji, abyste četli dál. Všichni dohromady vítejte v Maastrichtu U starého pštrosa, kde jsem si užila báječného prostředí, jídla i pití, a to se netýká jenom zmíněné restaurace. GASTROGLOSA DAGMAR HEŘTOVÉ Maastricht 9:00 15. dubna 2023

Do restaurace jsem zamířila najisto, Maastricht trochu znám a centrum není zase až tak veliké. Ovšem kde jsem zabloudila, bylo hned za vchodem. Pokud nevěřícně kroutíte hlavou, přesně tak se to stalo, opravdu jsem trefila a netrefila zároveň.

Nabídka U Starého pštrosa není až tak široká, ale toho si vždy cením | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Zavřela jsem za sebou vchodové dveře a v ten moment jsem si připadala jako v alpské lyžařské knajpě na vrcholu zimní sezóny.

Znám jich na sjezdovkách v Rakousku a Itálii vcelku dost, všechny jsou přívětivé, ale všude hrozným způsobem řve muzika, lidé nepopíjejí, ale pijí a marně se snaží zpívat to, co se zrovna hrne z reproduktorů.

Naivně jsem se vydala doprostřed místnosti a hledala svůj zamluvený stůl, ale vůbec žádné tam nebyly, a já měla přitom jeden stůl pro dva rezervován.

Jako zázrakem jsem se dostala ven za asistence dvou hostů, opravdu mě chránili, neboť hosté byli již notně rozveselení, tancovali, zpívali, a večeři jsem vzdala.

Mého žalostného stavu si všiml číšník, který se šel stejně jako já nadechnout ven, a zeptal se mě, co potřebuji. A já že jdu na večeři a že mám rezervaci, ale že to asi padlo. Okamžitě věděl, která bije; mají dva vchody a restaurace je hned ve vedlejších dveřích.

Historie

Restaurace je situovaná na náměstí Vrijthof a dům, ve kterém se nachází, tady stojí už od středověku. Kdysi sloužil jako skladiště pro trhy, které se na náměstí konaly. Ke svému pštrosímu názvu přišel v 18. století, kdy už tady stála kavárna, dokonce zmiňovaná i v cestovních průvodcích.

Ale zpátky k názvu „In Den Ouden Vogelstruys“, ten vznikl také v této době a stačil k němu fakt, že se tady pravidelně při trzích zastavoval obchodník s ptactvem, aby tu napojil své opeřence.

Mezi nimi byl i pštros a vypadá to, že už byl malinko opelichaný, prostě starý pštros. Mám ještě jednu informaci, která vede ke stejnému výsledku. Vedle v domě žil také obchodník a ten jednoho pštrosa choval. Kdo ví, možná pro reklamu, možná pro vzpomínky.

V 19. století došlo k přestavbě na „Hotel de la Cloche“ a později na kavárnu, restauraci a brasserii v jednom. Před padesáti lety byla kavárna vyhledávaným místem umělců, intelektuálů a studentů.

Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2014, kdy se prostory rozšířily, přesto se v interiéru zachovaly některé původní prvky.

Vraťme se do současnosti. Číšník záchrance otevírá dveře do nové restaurace a uvádí nás dovnitř. Během sekundy jsem si uvědomila, že jsem právě vstoupila do ráje ticha, vůní, úsměvů, mnoha piv na čepu, tmavého dřevěného interiéru, kvalitního vína v lednicích, sporého osvětlení a usmívající se obsluhy.

Starý pštros nás šetrně a přívětivě objal svými nelétavými křídly.

Bez starého pštrosa to jednoduše nejde | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas

Jak je to se pštrosím steakem

Možná dost odskočím, ale nedá mi to, vždyť jde o gastroglosu. Pštrosí maso není zase až tak oblíbenou pochoutkou. Možná je to tím, že pštrosů po pastvinách běhá méně než hovězího, nebo jsme plní předsudků.

DAGMAR HEŘTOVÁ Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest.

Já se v restauraci schválně zeptala, jestli podávají i jídla ze pštrosa. Odpověď byla záporná s dodatkem, že možná bude, že se prý snaží, ale je ho málo a jsou s tím jakési administrativní potíže. Já tomu byla docela ráda.

Jinak je to však v Jihoafrické republice, kde se často tento druh masa podává jako steak a je to hodně oblíbená pochoutka. Podobné chutě mají i v Austrálii, kde navíc připravují i pštrosí klobásky a hamburgery.

Američané mají stejnou nabídku jenom v luxusních restauracích a Britové naopak v restauracích, které navštěvují skupiny hostů, kteří mají k luxusu daleko. Na pštrosím steaku si můžete pochutnat dokonce i v Japonsku, ale jenom hodně okrajově.

A co naše domácí pštrosí scéna? Kupodivu existuje docela dost farem, které chovají pštrosy na maso a vejce. Čerstvé druhy masa a výrobky z něj si můžete objednat i přes e-shop a řekla bych, že jsem našla další odvětví, ve kterém nezaostáváme.

Dost bylo pštrosů, nechala jsem se unést názvem a historií Cafe Brasserie In Den Ouden Vogelstruys Vrijthof a raději tohle téma opustím.

Na stole je místní klasika

Znáte rčení houby s octem? Ve svém významu znamená NIC, používá se jako odpověď, kdy drsný výraz zakryjete jemnějším vyjádřením, může se říct i velký kulový, nebo kulový s přehazovačkou, ale stále jde o totéž, o houby s octem!

Holanďané jsou na tom lépe, nepůjde sice o pštrosí steak, ale o hovězí s octem, které pro ně znamená tradiční zahřívací jídlo se sladěnými chutěmi. Má svou historii, jsou na něj patřičně pyšní a já jsem ho v Maastrichtu ochutnala.

Ono to přímo dušené hovězí s octem není, ale maso s octovou omáčkou. Při vaření se používá hojně cibule a kořenové zeleniny. Jde spíše o zimní vaření, ale jelikož duben zatím moc tepla nenabídl, třeba se bude hodit.

Jde o tradiční holandské jídlo sahající až do 17. století, kdy Holanďané ve světovém obchodu stáli na hodně vysoké příčce, a právě rozvinutý obchod s kořením, hořčicí a octem měl odezvu v jejich kuchyni.

Jídlo se nazývá „Hachee“, vrchol zažilo v 19. století a dodnes je stejně populární třeba jako náš hovězí guláš, konečně nemají od sebe zase až tak daleko.

Musím se však vrátit ještě k houbě s octem. To jednotné číslo není překlep. Od Velikonoc ještě neuběhl ani týden, a tak se nelze divit tomu, že se v této souvislosti vrátím k Ježíšovi.

Když Ježíš trpěl na kříži, požádal vojáka, aby mu dal napít. Říman nabodl na kopí savou houbu napuštěnou octem a podal mu ji k ústům. Voják to asi nemyslel špatně, ocet se tehdy používal ke zmírnění bolesti hlavy, ovšem od žízně nepomohl.

Z jedné houby se později staly houby a možná varianta ustáleného rčení je na světě. O tom, jak to ve skutečnosti bylo, však víme houby s octem.

Pokud jste na holandskou zahřívací pochoutku zvědaví, nic vám nestojí v cestě. Mimo hovězího masa vše určitě ve svých stálých zásobách. Vaření je jednoduché a výsledkem bude hodně holandská klasika s pikantní octovou omáčkou, kořenovou zeleninou a masem.

Hovězí v octové omáčce

Ingredience

750 gramů hovězího masa (nejlépe krk nebo hřbet)

3 středně velké cibule

3 mrkve

2 lžíce másla

2 lžíce hladké mouky

2 lžíce octa

2 lžíce hnědého třtinového cukru

500 ml hovězího vývaru

2 bobkové listy

3 hřebíčky

1 lžička mletého kmínu

sůl a pepř podle chuti

Postup

Maso nakrájíme na menší kousky asi 2 cm velké, osolíme a opepříme. Oloupeme a nakrájíme cibuli najemno a mrkev na plátky.

Na střední teplotu rozehřejeme v hrnci máslo. Přidáme cibuli a mrkev a osmažíme do sklovata. Poté přidáme maso a osmažíme do zlatova. Přidáme mouku a orestujeme, až se kousky hovězího hezky obalí.

Přidáme ocet, hnědý cukr, bobkové listy, hřebíček a kmín, promícháme a krátce osmažíme.

Přidáme hovězí vývar a přivedeme k varu. Poté snížíme teplotu a necháme dusit na mírném ohni za občasného zamíchání asi 2 hodiny, dokud nebude maso měkké a omáčka zahuštěná.

Pokud se vám bude omáčka zdát příliš hustá, klidně přidejte trochu horké vody. Pokud je naopak řídká, můžete ji zahustit.

Před servírováním ochutnejte a podle chuti přidejte sůl a pepř. Doporučuji podávat s bramborovou kaší, případně s hranolky, po vzoru restaurace U starého pštrosa přidejte i trochu salátu, majonézu na hranolky a poslední chuťový tón dodá jablečné pyré, chcete-li přesnídávka.

Dámy, pokud budete chtít slušně vyplnit čas čekáním, než vám maso změkne a vytvoří se kvalitní omáčka, klidně se podívejte na film Tulipánová horečka, případně se pusťte do čtení stejnojmenného románu od autorky Deborah Moggach, kde je v textu „hachee“ vzpomínané.

Hovězí v octové omáčce | Foto: Dagmar Heřtová | Zdroj: Český rozhlas