Revoluce to byla nejen politická, ale také gastronomická

Češi si v neděli připomněli třicetileté výročí sametové revoluce. S pádem takzvané železné opony se do Čech začala dostávat i zahraniční kuchyně, která byla do té doby velmi ojedinělá. Jak jsme jedli na přelomu 80. a 90. let?

gastroglosa Pavla Maurera Česká republika 11:52 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít