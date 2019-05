STUDIE: Češi loni slízali 41 milionů litrů zmrzliny – nejoblíbenější jsou čokoládová a vanilková

Češi loni utratili za zmrzliny 4 miliardy korun. Podle studie společnosti Nielsen se tak výdaje zákazníků meziročně navýšily o víc než 700 milionů korun. Přestože počasí aktuálně prodejcům příliš nepřeje, za první měsíce roku hlásí vyšší tržby. Pomohl jim hlavně nadprůměrně teplý březen. Praha 15:22 17. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zmrzlinářství v Česku přibývá. Po celé republice jich je dnes kolem 7400 (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Češi během roku slízali přes 41 milionů litrů zmrzliny - což je asi o 4 miliony litrů víc než rok předtím. Nejvíc lidé nakupují klasické nanuky a zmrzliny v kornoutku, které tvoří přibližně polovinu ze všech prodejů. Asi třetina pak spadá na rodinná balení, tedy hlavně zmrzliny ve vaničkách.

Větší spotřeba se promítla i do vyšších tržeb výrobců. Ty poskočily meziročně skoro o čtvrtinu. Podle mluvčí společnosti Nielsen Márie Hukelové hrálo roli i zdražování.

Tradičně hlavní sezona prodejů zmrzliny je od června do srpna. „I tady se ale chování lidí mění - zmrzlinu si totiž zákazníci častěji dopřávají taky v zimě a na jaře,“ dodává Hukelová.

Právě loni v květnu byl nárůst prodejů vůbec největší. Lidé tehdy nakoupili skoro o jeden a půl milionu litrů zmrzliny víc než rok předtím.

Netradiční příchutě

Možná trochu překvapivě - vzhledem k aktuálnímu počasí – hlásí zmrzlináři za letošní první čtvrtletí oproti loňsku vyšší prodeje. Lidé si koupili bezmála šest milionů litrů zmrzliny - tedy o 14 procent víc. Od pátku už by se navíc podle meteorologů mělo oteplovat.

„A právě s tím, jak stoupá teplota, roste i chuť lidí na zmrzlinu,“ dodává produktový manažer společnosti Prima Lukáš Dědek.

Stále platí, že nejprodávanější jsou zmrzliny s příchutí čokolády a vanilky. Ne všichni výrobci ale sází na klasiku, mnozí se snaží od konkurence něčím odlišit. Ve stáncích tak lidé najdou třeba zmrzlinu s příchutí syrečků, aperolu nebo taky žvýkaček.

Přibývá prodejců

Zmrzlina minulý rok podražila. Zatímco ještě loni v dubnu stál podle Českého statistického úřadu litr ovocné zmrzliny - tedy té průmyslově vyráběné kolem 195 korun, letos už je o 13 korun dražší.

Do cen se promítají nejenom vyšší ceny energií, ale taky surovin a samozřejmě navyšování mezd. Podle posledních statistik evropské asociace výrobců zmrzliny sní každý Evropan až sedm litrů ledové pochoutky ročně. Češi jsou v konzumaci podprůměrní. Na každého připadá asi pět litrů za rok.

Stánků se zmrzlinou v Česku přibývá. Za posledních šest let skoro o tisícovku. Podle ministerstva zdravotnictví bylo loni po celé republice přibližně 7400 provozovatelů, kteří zmrzlinu prodávali nebo ji přímo sami vyráběli.

Na trh se navíc vrací i dříve oblíbené značky - jako je třeba Polárka. Letos je to přesně 70 let od doby, co se začala vyrábět.