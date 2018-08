325 let od vzniku pravého šampaňského? ‚Je to spíše legenda,‘ vysvětluje someliér z Moravy

Jen loni si lidé zakoupili podle čísel Celní správy víc než 19 milionů lahví šumivého vína. O šest procent víc než v roce 2016. Obliba šumivého vína tak roste nepřetržitě už od roku 2013. Na každého Čecha tak připadají necelé dvě lahve šumivého vína ročně.

Na otázky Českého rozhlasu Plus odpovídal trojnásobný mistr ČR a SR v someliérství Libor Nazarčuk:

Chutnalo to první šampaňské před 325 lety jinak než to současné?

Ono je vůbec otázkou, jestli skutečně v ten den bylo šampaňské vymyšleno. Je to spíše legenda, která hovoří o tom, že Don Pérignon ten den prohlásil, že pije hvězdy. Jeho snaha ale byla spíše ty bublinky dostat z vína pryč. Určitě chutnalo jinak, ale v dnešní době už neexistuje žádný pamětník, ani záznamy o jeho chuti.

Jak se proměnila chuť šampaňského v čase?

Je potřeba říct, že šampaňské jako takové je víno, které pochází pouze z oblasti Champagne na severovýchodě Francie kousek od Paříže. Původně byla ta vína sladká a až od 19. století se dělají v pro nás známe podobě, tedy suchá.

Obliba šumivých vín v Česku roste už třetí rok stejným tempem. Řeč ale není o pravém šampaňském. V čem se liší od běžně dostupných šumivých vín?

To označení šampaňské je chráněné a můžou ho používat jen vinaři v dané oblasti. Champagne jako taková má určitá pravidla v použití konkrétních odrůd a technologií. V ostatních regionech, ať už mluvíme o jižní Moravě nebo i jiných, se tato vína nazývají šumivá nebo sekty.

Na kolik vyjde lahev pravého šampaňského?

To je velmi rozdílné. Myslím si, že ty nejlevnější se dají koupit přímo ve Francii kolem 10 až 15 eur. Cena těch kvalitnějších může vyšplhat i přes 200 eur a více.

A dají se kvalitní šumivá vína či šampaňské koupit v běžných potravinářských řetězcích - nebo je lepší se vydat spíše do specializovaných obchodů?

Koupit se určitě dají, ale já doporučuji zajít do specializovaných obchodů, kde je jednak zajímavější nabídka a hlavně tam nejsou jen produkty těch největších firem, ale i zajímavější a osobitější vína s příběhem.