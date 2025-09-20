Sausage roll aneb britská pochoutka, která porazila i McDonald’s
Klobáskové závitky (sausage rolls) jsou ve Velké Británii stejným fenoménem jako treska s hranolky (fish and chips) nebo pořádná anglická snídaně (full English breakfast). Nejde přitom o nic mimořádného, ale o slané jídlo, kdy buď míchané klobáskové maso, nebo směs z koupené klobásky zabalíte do listového těsta, potřete mlékem či rozšlehaným vajíčkem a upečete. Podává se teplé nebo vlažné.
Klobáskové závitky se pojí především s britskou kuchyní, ale jejich kořeny sahají až do starověkého Řecka, moderní podoba pravděpodobně pochází z Francie 19. století. Začaly jako levné pouliční jídlo, později se staly typickou anglickou svačinkou a obstály i v dnešní době. Pochutnat si na nich mohou i vegani a existuje také bezlepková varianta.
DAGMAR HEŘTOVÁ
Foodblogerka a gastronomická žurnalistka, která pravidelně přispívá do tištěných a internetových periodik především informacemi o surovinách, jejich zpracování až po
recepty. Na webu Tastejourney píše o jídle, nových trendech a dělí se o gastronomické postřehy z cest. Vybrané gastroglosy vyšly v knižní podobě pod názvem Vidličkou po mapě.
Závitky neupadly do zapomnění nejen proto, že jde o pochoutku, ale hlavně díky řetězci pekáren Greggs, který jich ročně prodá asi 140 milionů.
Pekařství Greggs
Na současné popularitě klobáskových rolek má největší zásluhu firma, která začínala jako pekařství a časem vybudovala rozsáhlý řetězec specifického rychlého občerstvení.
V roce 1939 ji v Newcastle upon Tyne založil John Gregg. Původně se zaměřoval na rozvážku vajec, chleba a droždí. V roce 1951 otevřel první kamennou prodejnu, v současné době je jich ve Velké Británii přibližně 2600. Firma otevřeně hovoří o cíli zhruba 4500 podniků.
To, že se firmě Greggs daří, i když začínala rozvážkou vajec a pečiva na šlapacím kole, potvrzují i data o tržbách. Za rok 2024 se tržby vyhouply na 60,4 miliardy korun a za posledních 12 měsíců dosáhly 62,4 miliardy korun. Z toho čistý zisk činí 4,6 miliardy korun.
V segmentu „food-to-go“, tedy „vezmi si jídlo na cestu“, si Greggs ukrojil asi 8,2 procenta z britského trhu a u snídaní dosahuje podíl téměř 20 procent.
Zajímavostí je, že pro své zákazníky připravuje i speciální produkty dostupné jen v určitých regionech a pobočkách, například bílý chléb stotties na severovýchodě, skotský prejt zapečený v křehkém či jiném druhu těsta, známý jako Haggis Pies, v Glasgow, nebo jednoduchý britský dezert s lehkým vanilkovým korpusem, Tottenham cake, v Londýně.
Pokušení v přímém přenosu
Firma si mohla dovolit pustit se do poměrně riskantního trendu a nabídnout veganské klobásy a veganský steak. Tento krok vyvolal poměrně rozporuplné reakce.
Za zmínku stojí reakce televizního moderátora Pierse Morgana, který v roce 2017 během přímého vysílání pořadu Good Morning Britain ochutnal veganskou klobásu v těstíčku. Nejprve vzal jídlo do ruky, přivoněl k němu a prohlásil, že zapáchá, což byla docela odvaha.
Poté se do veganské varianty zakousl, aby ji vzápětí vyplivl do koše připraveného pod studiovým pultem. Konstatoval, že párek bez masa není párek, a poté pronesl větu, která se šířila po sociálních sítích: „Veganská klobása? O tu nikdo nestál, jen vy, klauni zpitomělí vaší politickou korektností.“
Jaká lavina se poté spustila? Firma z toho měla obrovskou reklamu a moderátorovi vzkázala, že na jeho reakci čekala, děkuje za ni a trefně využila publicity. Vegan sausage roll se stal hitem. Do sedmi dní se vyprodal ve většině poboček a Greggs musel navyšovat výrobu. Stal se jejich dosud nejúspěšnějším produktem.
Akcie firmy prudce vzrostly a Piers Morgan se stal terčem vtipů. Na sociálních sítích mu lidé posílali fotky, jak si veganské rolky vychutnávají, a ironicky děkovali, že jim udělal reklamu. Je však třeba být objektivní – konzervativní komentátoři mu dávali za pravdu, že „párek“ má být z masa, a považovali Greggs za firmu zbytečně „podléhající trendům“.
Někteří tradiční zákazníci se ozývali, že firma „zrazuje své tradice“ a že místo veganských produktů by měla ctít klasiku. V denících The Sun a Daily Mail se objevily články, které Morganovu reakci rámovaly jako „hlas prostého lidu“ proti „hipsterským novinkám“.
Firma Greggs však ničeho nedbala, naopak nabídku svého veganského sortimentu rozšířila.
Čím je firma zajímavá?
Pokud se ve Velké Británii budete chtít rychle a levně najíst, jsou tyto prodejny rychlého občerstvení dobrou volbou. Pochutnat si můžete na sladkém pečivu a dezertech, například koblihách, dánském pečivu, croissantech či vanilkových řezech.
Nabídka slaných produktů obsahuje zmiňované klasické i veganské sausage rolls, masové taštičky, plněné pečivo, pirohy, slané šátečky, placky nebo třeba listové těsto se slaninou. Pestrá je i nabídka sendvičů, plněných baget a wrapů. Pochutnáte si na kombinacích se slaninou, vejci a saláty a nechybí ani vegetariánské varianty.
Snídaňová nabídka uspokojí snad všechny chutě, které vás po ránu přepadnou, a z nápojů si můžete dopřát kávu, čaj, džusy, ledové nápoje, limonády, minerálky a spoustu dalších. Už v úvodu jsem připomněla i regionální speciality.
Zajímavostí je, že Greggs má ve Spojeném království zhruba dvojnásobek poboček než McDonald’s. Každý den se upeče přibližně jeden milion sausage rolls. Firma Greggs pracuje na principu systému profit-sharing. Část zisku dělí mezi zaměstnance, například v daném roce rozdělila mezi zhruba 25 000 pracovníků přes půl miliardy korun.
Příkladem toho, že se ne vždy všechno povede, je rok 2017, kdy firma vydala adventní kalendář „Merry Greggmas“, který zobrazoval jesličky, ve kterých je místo Ježíška klobáskový závitek (sausage roll). To vyvolalo protesty náboženských skupin, zejména křesťanů.
Někteří kritici označili reklamu za zneuctění svátečního příběhu nebo „výrobu skandálu kvůli prodeji“. Greggs se následně veřejně omluvila slovy: „Nikdy jsme neměli v úmyslu někoho urazit.“
Kdy bude Greggs v Čechách?
Troufnu si tvrdit, že nikdy. Firma neexpanduje mimo Spojené království hlavně proto, že má stále obrovský prostor k růstu doma, její produkty jsou úzce spjaté s britským vkusem a dřívější pokusy o expanzi selhaly. Klíčem je i jejich distribuční model, který je efektivní v rámci Spojeného království, ale obtížně přenositelný.
Jednoduše řečeno, je to tak britský model, že může fungovat pouze v Británii, čemuž jsem osobně ráda. Přílišná gastronomická univerzálnost bývá často na škodu.
S Greggs se však můžete setkat formou zajímavých „suvenýrů“. Ve spolupráci s obchody nabízí kolekce triček, mikin, čepic, bot a dárkových předmětů. Komu je to málo, může si pořídit pozlacené náušnice nebo polštář ve tvaru klobásy.
Recept:
Originální britské klobásy lze zakoupit v prodejnách Marks & Spencer. Alternativou může být i italská čerstvá klobása salsiccia.
- Ingredience (cca 12 kusů):
- 500 g listového těsta (ideálně chlazené, ne mražené)
- 400 g vepřových salsiccií nebo syrových klobás (vymačkejte maso ze střívka)
- 1 menší cibule, jemně nasekaná
- 1 stroužek česneku, nadrobno
- 1 lžíce čerstvé petrželky (nebo tymián/šalvěj)
- 1 lžička dijonské hořčice (volitelné)
- sůl, pepř podle chuti
- 1 vejce na potření
Postup:
Předehřejte troubu na 200 °C (horkovzdušnou na 180 °C).
Při přípravě náplně vymačkejte maso z klobás do mísy, přidejte cibuli, česnek, bylinky a hořčici, promíchejte rukama, osolte a opepřete. Rozválejte těsto na obdélník a rozkrojte ho podélně na dva pásy.
Na střed každého těstového pruhu položte masovou směs. Překlopte těsto přes maso a okraje stiskněte vidličkou.
Rozkrájejte na menší kousky, přibližně šest z každého pruhu. Poté potřete rozšlehaným vejcem a dejte na plech vyložený pečicím papírem.
Pečte 20–25 minut, dokud nebudou rolky zlatavé a křupavé.
Tipy pro originální britský šmrnc
Tradičně se dává šalvěj místo petrželky.
Do náplně můžete přidat strouhanku namočenou v mléce, rolky tak budou šťavnatější.
Originální náplň je velmi jemně namletá, takže pokud budete chtít výsledek co nejautentičtější, maso důkladně propracujte dohladka.
Věřím, že se vám britská