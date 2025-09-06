Šéfkuchař, živá hudba i gastrovlak. Láká na sobotu čtrnáctý ročník gastrofestivalu Ochutnej Osoblažsko
I tento rok budou moci lidé doslova ochutnat Osoblažsko. Sobota se totiž v Osoblaze nese v duchu stejnojmenného festivalu. Představí se na něm místní podniky i amatérští kuchaři, přiblížuje Český rozhlas Ostrava.
Pozvání na letošní ročník přijal dvojnásobný vítěz prestižní gastronomické soutěže Bocuse d’Or Czech, šéfkuchař Dominik Unčovský. Návštěvníci se tedy určitě mají na co těšit. Unčovský na místě uvaří svůj vítězný pokrm a bude možné ho také ochutnat. Návštěvníkům také ukáže způsob přípravy kachny se zelím, který údajně trvá pouze 30 minut.
Poslechněte si, co všechno připravili organizátoři čtrnáctého ročníku gastrofestivalu Ochutnej Osoblažsko
Regionální význam
Gastrofestival Ochutnej Osoblažsko má pro region veliký význam, protože to není akce pouze jedné obce, ale všech třinácti obcí Osoblažska, na které se podílí nejenom obce a jejich pracovníci, ale také například místní dobrovolnické spolky.
Festival má přesah nejenom do Osoblažka, ale také do celého Moravskoslezského kraje a dokonce i mimo Česko, protože rodáci z Osoblažska se na akci rádi vracejí. Přicházejí také lidé, kteří zvažují, že by se na Osoblažsko přestěhovali. Projdou si festival, nasají atmosféru, a potom se třeba rozhodnou zůstat natrvalo. A takových rodin není málo.
Osoblaha leží na konečné zastávce úzkokolejné dráhy, kde jezdí i parní vlaky, lidé tedy mohou návštěvu festivalu spojit s projížďkou. Organizátoři vypravují speciální spoj, kterému se říká Gastrovlak.
Na tento vláček mohou návštěvníci nastoupit v 10.45 v Třemešné a dojedou až na konečnou do Osoblahy, kde budou ve 12 hodin. Akce je pro ty, kteří chtějí přijet vlakem uzpůsobená a vlakem potom mohou zase ve tři hodiny odjet zpátky.
Kulturní program
Návštěvníky letošního ročníku přijede potěšit také kapela pana ředitele Základní umělecké školy Města Albrechtice, pana Kachlíka. V Osoblaze bude letos k vidění i výstava Paličkované krajky, která slaví 120 let od vzniku osoblažské paličkované krajky a mnoho dalšího. Důvodů proč přijet je tedy určitě víc, než jen jídlo a pití.