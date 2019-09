Kvalitní jídlo ve školách? To už dávno není nepředstavitelná věc, chválí Pavel Maurer

V září se děti nevracejí jen do školních lavic, ale taky do školních jídelen. Většina z nás si ale pamatuje, že úroveň tamního stravování není nijak vysoká. V posledních letech se ale ve školních jídelnách stále víc objevuje zdravá a pestrá strava. Gastroglosa Pavla Maurera Praha 16:17 8. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kvalita školních jídelen stoupá (ilustrační snímek). | Foto: DRDS

Září je tu. Škola, školka i mateřinka, všichni už jedou naplno. A co děti? Mají dobré jídlo? To je otázka dne. Všichni si určitě přejeme, aby se stravovaly co nejlépe a co nejzdravěji. Díky bohu, na našem trhu už působí pár projektů, které naznačují, kudy vede ta správná cesta.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si glosu

Během tohoto roku se například dvěma školám v Liberci podařilo splnit náročná stříbrná kritéria programu, který se jmenuje Skutečně zdravá škola. V celé České republice se do realizace tohoto projektu zapojilo již 369 škol.

Školy, které chtějí, aby se jejich žáci stravovali zdravě v jejich jídelnách, musí prokázat, že minimálně 50 procent nakoupených, čerstvých a nezpracovaných potravin pochází od pěstitelů a chovatelů místních nebo nanejvýš ze sousedního kraje.

Zelenina a ovoce ze školní zahrady

Pět procent všech surovin musí pocházet z ekologických farem, a pro přípravu pokrmů jsou přednostně používána vejce z volných chovů. Děti a žáci mají možnost spolu s pedagogy vyzkoušet přípravu pokrmů z ovoce a zeleniny, které si vypěstovali na školní zahradě, nebo můžou navštívit farmu v regionu.

Rodiče a veřejnost se podílejí na vzdělávání o zdravém jídle. Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně jsou používány pouze ekologicky šetrné čistící a mycí prostředky.

Další perfektní pomůcka je brožura jménem Zdravá školní svačina, kterou nedávno vydal Státní zdravotní ústav. Je to velmi rozsáhlý, podrobný materiál pod názvem Zdravá svačina aneb uzdravme svůj školní automat a bufet.

Můžete se tu dozvědět na milimetry přesně, co máme dětem dávat sebou k jídlu, jaké tuky, cukry, kolik zeleniny, kolik vody a jaké tekutiny mají pít. Je to velmi podrobný návod, jak žít zdravěji.

Na obalech se lže

Jenomže otázka na konec je pro mě velmi truchlivá – proč to máme všechno číst? Proč musí naše společnost vytvářet pravidla, aby naše děti žily zdravě? Není to tak trochu šílené? Je to náš úkol, úděl nebo stres? Bohužel, musím přiznat, že jsme se dostali do doby, kdy už nelze spoléhat na intuici našich babiček a maminek.

Na obalech potravin se často lže nebo zamlžuje podstata nesrozumitelnými termíny, o srozumitelnosti písma nemluvě. Tak nám žel bohu nezbývá, než se prokousávat nutričními hodnotami, surovinovým složením potravin, radami expertů a také svým selským rozumem.

Aby totiž naše milované potomstvo jedlo dobře. Snad nám to jednou někdy alespoň malinko oplatí.